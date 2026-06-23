হজযাত্ৰীসকলৰ বাবে কি নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰৰ ? হজ কমিটী প’ৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মুকলি
বিগত ১৮ জুনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ অধ্যক্ষতাত হজ যাত্ৰা সম্পৰ্কীয় পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷
Published : June 23, 2026 at 6:36 PM IST
নতুন দিল্লী: অহা বছৰৰ ১৪ মে’ৰ পৰা ১৯ মে’ৰ ভিতৰত হজ যাত্ৰা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ হজ আদায়ৰ বাবে মক্কাৰ পবিত্ৰ ভূমিত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে এগৰাকী হজযাত্ৰীয়ে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম পালন কৰিবলগীয়া হয় । ২০২৭ চনৰ হজ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সাজু হৈছে ৷
দেশৰ সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ২০২৭ চনৰ হজৰ পূৰ্বে কিছু নীতি-নিয়ম ঘোষণা কৰিছে ৷ কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু তথা সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজুৱে ভাৰতৰ হজ কমিটীয়ে আগন্তুক বছৰটোত হজলৈ যাবলগা যাত্ৰীসকলৰ পৰা আবেদন বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে ৷
Today, I announced the Haj Policy 2027 and opened applications for Haj-2027 through the Haj Committee of India portal and Haj Suvidha App.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 22, 2026
Building on the reforms of Haj-2026, the new policy focuses on greater comfort, safety, transparency & dignity for every pilgrim. Key… pic.twitter.com/UJuldVJw6C
২০২৭ চনত অনুষ্ঠিত হ’বলগা হজৰ বাবে ভাৰতীয় হজ কমিটী প’ৰ্টেল (hajcommittee.gov.in) আৰু ‘হজ সুবিধা এপ’ ৰ জৰিয়তে যাত্ৰীসকলে অনলাইনযোগে আবেদন দাখিল কৰিব পাৰিব । এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰক্ৰিয়াটোক সহজ আৰু অধিক সুলভ কৰি তোলা । ভাৰতীয় হজ কমিটী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাজত কোটা আবণ্টন পূৰ্বৰ দৰেই হৈ থাকিব ৷ কমিটীয়ে ১,২২,৫১৮ খন আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডত ৫২,৫০৭ খন আসন আবণ্টন দিব ।
উল্লেখ্য যে, সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলিত বৰ্ষৰ ২০ জুলাইৰ নিশা ১১.৫৯ বজাত বন্ধ হৈ পৰিব । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে প্ৰতিগৰাকী হজযাত্ৰীক নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ ভাৰতৰ হজ কমিটী আৰু সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহক সূচাৰুৰূপে আৰু স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়া সুনিশ্চিত কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় হজযাত্ৰীৰ বাবে এক নিৰাপদ, আৰামদায়ক, স্বচ্ছ আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ হজ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এক পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷ পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘আজি মই হজ নীতি ২০২৭ ঘোষণা কৰিলোঁ আৰু ভাৰতৰ হজ কমিটী প’ৰ্টেল আৰু হজ সুবিধা এপৰ জৰিয়তে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ । হজ-২০২৬ ৰ সংস্কাৰ সাধন কৰি প্ৰস্তুত কৰা নতুন নীতিয়ে প্ৰতিগৰাকী হজযাত্ৰীৰ অধিক আৰাম, সুৰক্ষা, স্বচ্ছতা আৰু মৰ্যাদাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷ মূল ব্যৱস্থাসমূহৰ ভিতৰত আছে ততালিকে সহায় লাভ কৰা প্ৰক্ৰিয়া, হ্ৰস্বম্যাদী ব্যৱস্থাসমূহ অব্যাহত ৰখা, শক্তিশালী চিকিৎসা পৰীক্ষণ আৰু প্ৰযুক্তি-চালিত সেৱা, একাধিক ভাৰতীয় ভাষাত এআই-সক্ষম সহায়কে ধৰি আমি প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় হজযাত্ৰীৰ বাবে হজযাত্ৰাক অধিক সুলভ, নিৰৱচ্ছিন্ন আৰু যাত্ৰীকেন্দ্ৰিক কৰি তুলিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৷’’
বিগত বৰ্ষত যাত্ৰীসকলৰ বাবে ১,৭৫,০২৫ টা কোটা আছিল যদিও আগন্তুক বৰ্ষত কোটা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ ইংগিত দিছে চৰকাৰে ৷ চলিত বৰ্ষৰ ১৮ জুনত ৰিজিজুৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হজ পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ পিছত এই নিয়ম ঘোষণা কৰা হৈছে ৷
হজ নীতি ২০২৭, চলিত বৰ্ষৰ হজৰ সময়ত প্ৰৱৰ্তন কৰা সুবিধাসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । এই সুবিধাসমূহৰ ভিতৰত আছে মিনাত চোফা-কাম-বেড, মক্কা আৰু মদিনাৰ মাজত দ্ৰুতবেগী ৰে’ল যাত্ৰা, মক্কাত হোটেলৰ লেখীয়াকৈ থকাৰ ব্যৱস্থা আৰু ২০ দিনৰ হ্ৰস্বম্যাদী হজ পেকেজ । চৌদি আৰৱৰ হজ আৰু উমৰা মন্ত্ৰালয়ে হজ ২০২৬ ৰ বাবে ‘শ্ৰেষ্ঠ হজ সমন্বয় আৰু যোগাযোগ’ শাখাত ভাৰতীয় হজ মিছনলৈ দুটাকৈ ‘লাব্বায়তম বঁটা’ প্ৰদান কৰে ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে এনে সন্মান লাভ কৰিছে ।
ৰাজ্যিক হজ পৰিদৰ্শকৰ অনুপাত প্ৰতি ১৫০ জন হজযাত্ৰীৰ বিপৰীতে এজন পৰিদৰ্শকৰ পৰা প্ৰতি ১৩৫ জন হজযাত্ৰীৰ বিপৰীতে এজন পৰিদৰ্শকলৈ এই নীতিৰ অধীনত সংশোধন কৰা হৈছে । অপেক্ষাৰ তালিকাৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ সঠিকভাৱে সমাধান কৰিবলৈ হজ ২০২৬ ৰ চূড়ান্ত অপেক্ষাৰ তালিকাত থকা শীৰ্ষ ২০ শতাংশ আবেদনকাৰীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ’ব । উদ্বোধনী বৰ্ষত ‘হ্ৰস্বম্যাদী হজ পেকেজ’ৰ প্ৰবল চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াক অব্যাহত ৰখা হ’ব আৰু কলকাতাকো ‘এম্বাৰ্কেচন পইণ্ট’ হিচাপে যোগ কৰা হ’ব ।
চৌদি আৰৱৰ নিয়ম অনুসৰি প্ৰতিগৰাকী হজযাত্ৰীৰ মেডিকেল স্ক্ৰীনিং কৰোৱা হ’ব । গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিসকলক যাতে ভ্ৰমণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা নহয় তাৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিয়া হ’ব ৷ লগতে হজযাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ’ব । হজযাত্ৰীসকলৰ সামগ্ৰিক ব্যৱস্থাপনা বৃদ্ধিৰ বাবেও মন্ত্ৰালয়ে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা(এআই)ৰ সহায় লৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত এপ্লিকেচন আৰু নথিপত্ৰসমূহৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে এআই ব্যৱহাৰ কৰা, বিমান আবণ্টনৰ বাবে চাহিদা মডেলিং আৰু অভিযোগসমূহৰ বাস্তৱ সময়ত অনুসৰণ কৰা আদি অন্তৰ্ভুক্ত ।
আনহাতে, হিন্দী, উৰ্দু আৰু প্ৰধান আঞ্চলিক ভাষাত ২৪ ঘণ্টাই সহায় কৰিব পৰাকৈ কথোপকথনমূলক এআই সহায়ক গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । এই সহায়কে তীৰ্থযাত্ৰীসকলক আবেদন, ধন পৰিশোধ, বিমান, থকাৰ ব্যৱস্থা, সা-সামগ্ৰী, অভিযোগ আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সম্পৰ্কে তথ্য আৰু সহায় আগবঢ়াব । ভাৰত আৰু ছৌদি ব্যৱস্থাৰ মাজত উন্নত সমন্বয় নিশ্চিত কৰিবলৈ ইয়াক চৌদি ‘নুছুক’ মঞ্চৰ সৈতে একত্ৰিত কৰাৰ পৰিকল্পনাও কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: CUET UG 2026ৰ ফলাফল ঘোষণা এনটিএৰ; স্ক'ৰকাৰ্ড কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব জানক?