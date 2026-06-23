ETV Bharat / bharat

দেশৰ এনজিঅ'ৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ কঠোৰ নীতি; বৈদেশিক পুঁজি গ্ৰহণৰ নিয়মত সংশোধন

সংশোধিত নিয়মত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ধৰ্মীয় শিক্ষা, পৰম্পৰাগ আৰু বিশ্বাসৰ নথিভুক্তকৰণ আৰু থলুৱা বিশ্বাসৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ এই তিনিটা উদ্দেশ্য 'ধৰ্মান্তৰকৰণৰ ঊৰ্ধ্বত' সম্পন্ন কৰিব লাগিব ।

CENTRE FOREIGN FUNDS RULES
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 2:49 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : বৈদেশিক পুঁজি লাভৰ বাবে থকা নিয়মত কেন্দ্ৰই সংশোধন কৰিছে । এই সংশোধন অনুসৰি, এনজিঅ’সমূহে প্ৰথমতেই পুঁজি ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য আৰু তাৰ কাৰ্যকলাপৰ ক্ষেত্ৰৰ পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত তালিকাৰ পৰা বিকল্প বাছনি কৰিব লাগিব । ইয়াত যিকোনো ধৰ্মীয় কাৰ্যকলাপৰ অনুমতি থাকিলেও 'বৈদেশিক অৱদান নিয়ন্ত্ৰণ আইন'ৰ (এফচিআৰএ) অধীনত পঞ্জীয়নৰ বাবে যোগ্য কেইবাটাও শ্ৰেণীৰ পৰা ধৰ্মান্তৰকৰণক স্পষ্টভাৱে বাদ দিয়া হৈছে ।

সোমবাৰে জাৰি কৰা গেজেট অধিসূচনাত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে লগতে কয় যে যদি কোনো সংস্থাৰ মুখ্য পদত ভাৰতীয় মূলৰ লোকৰ বাহিৰেও বিদেশী নাগৰিক থাকে, তেন্তে উক্ত সংস্থাটোক এই আইনৰ অধীনত বিদেশী মুদ্ৰা লাভৰ বাবে পঞ্জীয়ন বা পূৰ্বে অনুমতি দিয়াৰ বাবে “সাধাৰণতে বিবেচনা কৰা নহ’ব” ।

অধিসূচনা অনুসৰি, সংশোধিত নিয়মসমূহত এক ব্যতিক্ৰম ৰখা হৈছে যিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এনে গোচৰ বা পৰিস্থিতিসমূহ নিৰ্দিষ্ট কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে, য’ত বিদেশী নাগৰিকসকলক এফচিআৰএৰ অধীনত পঞ্জীয়ন বা পূৰ্বৰ অনুমতিৰ বাবে কোনো সংস্থাৰ “মুখ্য পদবীধাৰী” হ’বলৈ অনুমতি দিয়া হ’ব পাৰে ।

ভাৰতৰ অনা চৰকাৰী সংস্থা (এনজিঅ’) আৰু সংস্থাসমূহে কেনেকৈ বৈদেশিক মুদ্ৰা লাভ কৰে আৰু তাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ জবাবদিহিতাক অধিক কঠোৰ কৰি চৰকাৰে এফচিআৰএৰ নিয়ম, ২০১১ত কেইবাটাও সংশোধনী আনিছে ।

এই সংশোধনীসমূহে "কোনো ব্যক্তিৰ বাহিৰে আন ব্যক্তিৰ সম্পৰ্কত মূল পদবীধাৰীৰ"ৰ সংজ্ঞাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিছে । ইয়াত এতিয়া কেইবা প্ৰকাৰৰ ভূমিকা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে , যেনে কোম্পানীৰ সঞ্চালক, ফাৰ্মৰ অংশীদাৰ, ট্ৰাষ্টী, হিন্দু অবিভক্ত পৰিয়ালৰ 'কৰ্তা' আৰু সংস্থাৰ পৰিচালনাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ থকা যিকোনো ব্যক্তিকে ধৰি বহুতো ভূমিকা সামৰি লৈছে ।

চৰকাৰে এক নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, য’ত বৈদেশিক পুঁজি লাভৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব বিচৰা এনজিঅ’সমূহে নিজৰ কাৰ্যকলাপৰ সঠিক উদ্দেশ্য আৰু তেওঁলোকে কাম কৰিবলগা ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ বিষয়ে জনাব লাগিব ।

অধিসূচনাখনত কোৱা হৈছে, "পঞ্জীয়নৰ বাবে প্ৰতিখন আবেদনতে কি উদ্দেশ্যৰ বাবে পঞ্জীয়ন বিচৰা হৈছে সেয়া উল্লেখ কৰিব লাগিব । আনহাতে, এই উদ্দেশ্যবোৰ কেৱল এই নিয়মৰ সৈতে সংলগ্ন অনুসূচীত উল্লেখ কৰা উদ্দেশ্যৰ তালিকাৰ পৰাহে নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব । লগতে সংস্থাটোৱে নিজৰ কাৰ্যকলাপ আৰম্ভণি কৰিব বিচৰা ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব লাগিব ।

ইয়াত কোৱা হৈছে যে এনজিঅ'টোক প্ৰদান কৰিবলগা প্ৰমাণ-পত্ৰত সবিশেষ উল্লেখ কৰা হ’ব । এতিয়া আবেদনকাৰীসকলে নিয়মাৱলীত প্ৰদান কৰা 'অনুসূচী'ৰ পৰা নিজৰ কাৰ্যকলাপ বাছি ল'ব লাগিব, য'ত ধৰ্মীয়, সাংস্কৃতিক, অৰ্থনৈতিক, শৈক্ষিক আৰু সামাজিক শ্ৰেণীসমূহক উদ্দেশ্য হিচাপে সামৰি লোৱা হৈছে ।

ধৰ্মীয় উদ্দেশ্যৰ অধীনত ধৰ্মীয় স্থান নিৰ্মাণ, সংস্কাৰ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ, ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভক্তিমূলক সংগীতৰ প্ৰচাৰ আদি বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে । নিয়মত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ধৰ্মীয় শিক্ষা, বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰাৰ নথিভুক্তকৰণ আৰু থলুৱা বিশ্বাস সংৰক্ষণ তিনিটা উদ্দেশ্য "ধৰ্মান্তৰকৰণৰ ঊৰ্ধ্বত" সম্পন্ন কৰিব লাগিব ।

"থলুৱা আৰু জনজাতীয় বিশ্বাসৰ সৈতে জড়িত প্ৰথা, আচাৰ-ব্যৱহাৰ আৰু পূজা পদ্ধতিৰ নথিভুক্তকৰণ, সংৰক্ষণ আৰু পুনৰুদ্ধাৰ" আৰু "ধৰ্মীয় শিক্ষা, নৈতিক নিৰ্দেশনা, সৎসংগ, বক্তৃতা আৰু ধ্যান শিবিৰ পৰিচালনা" আদি সন্দৰ্ভতো এই চৰ্তৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । নিয়ম অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ পূৰ্বে পঞ্জীয়ন কৰা সকলো সংস্থাই নিজৰ নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আৰু পঞ্জীয়নত ৰাখিব বিচৰা ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰকাশ কৰিবলৈ এবছৰৰ সময় প্ৰদান কৰে ।

সংশোধিত নিয়মৰ অধীনত কেন্দ্ৰই মাচুলৰ গাঁথনিও প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । ইয়াৰ অধীনত আবেদনত সন্নিৱিষ্ট কৰা অতিৰিক্ত ৰাজ্য বা উদ্দেশ্যৰ প্ৰতিটোৰ বাবে অতিৰিক্ত ৩০০ টকাকৈ লোৱা হ’ব ।

নিষ্ক্ৰিয় অনা চৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ ৰখাটোত বাধা দিবলৈ চৰকাৰে বিগত দুটা বিত্তীয় বৰ্ষত নিৰ্বাচিত কাৰ্যকলাপত বৈদেশিক অৱদানৰ ন্যূনতম ১০ লাখ টকা ব্যয়ৰ সীমা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ।

কোনো এনজিঅ’ই নিজৰ পঞ্জীয়ন নবীকৰণ কৰিবলৈ বা বাতিলৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ হ’লে বিগত দুবছৰত বৈদেশিক অৱদানৰ পৰিমাণ নিজৰ নিৰ্বাচিত কাম-কাজত ব্যয় কৰা হ’ব লাগিব ।

'পূৰ্ব অনুমতি'ৰ অধীনত নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যৰ বাবে বিদেশী পুঁজি লাভ কৰা এনজিঅ'সমূহে পূৰ্বৰ কিস্তিৰ কমেও ৭৫ শতাংশ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতহে দ্বিতীয় বা পৰৱৰ্তী যিকোনো কিস্তিৰ ধন মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বুলি অধিসূচনাত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ সত্যাসত্য নিৰূপণৰ বাবে চৰকাৰে ক্ষেত্ৰভিত্তিক তদন্ত কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ।

বিদেশী পুঁজি লাভ কৰা এনজিঅ’সমূহে এতিয়া এফচিআৰএৰ অধীনত পঞ্জীয়ন বা নবীকৰণৰ বাবে কৰা আবেদনত তেওঁলোকৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ সবিশেষ দিব লাগিব ।

লগতে পঢ়ক :ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান বিতৰ্কক লৈ ৰাজনৈতিক আলোড়নৰ সৃষ্টি, দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী
লগতে পঢ়ক :নিচাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুঁজ: সুৰা নিষিদ্ধকৰণ সত্ত্বেও নিচাৰ সংকটত আবদ্ধ বিহাৰৰ যুৱ প্ৰজন্ম

TAGGED:

CENTRE FOREIGN FUNDS RULES
FOREIGN CONTRIBUTION REGULATION ACT
CENTRE RULES FOREIGN FUNDS
ইটিভি ভাৰত অসম
CENTRE ON FCRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.