লোকপিয়ল নিয়মাৱলীৰ সন্দৰ্ভত নতুন নিৰ্দেশনা গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ
লোকপিয়ল নিয়মাৱলী, ১৯৯০ৰ সংশোধন কৰি গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ কেতবোৰ নতুন নিৰ্দেশনা ৷
Published : October 16, 2026 at 6:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : লোকপিয়ল গণনাৰ অংশ হিচাবে চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা সমগ্ৰ দেশজুৰি ডিজিটেল আৰু স্ব-গণনা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ৷ তেনে সময়তে গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে লোকপিয়ল নিয়মাৱলীৰ সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে কেতবোৰ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷ লোকপিয়ল নিয়মাৱলী, ১৯৯০ৰ সংশোধন কৰিছে ৷ ফলত লোকপিয়লৰ গণনাকাৰী হিচাপে কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ যোগ্য ব্যক্তিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাব ।
এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক, চৰকাৰী বিষয়া আৰু কেৰাণী আদিৰ লগতে আন বহুতো লোকক এই কামৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। লোকপিয়ল আইন, ১৯৪৮ৰ ধাৰা ১৮(১)-এ প্ৰদান কৰা ক্ষমতাৰ অধীনত এই নতুন লোকপিয়ল (সংশোধনী) নিয়মাৱলী, ২০২৬ৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে এই নীয়ম ।
Ministry of Home Affairs notifies the Census (Amendment) Rules, 2026 https://t.co/DBy2hhdHNe— ANI (@ANI) October 16, 2026
গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা নিয়ম অনুসৰি চৰকাৰ, স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষ, সাহায্যপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিগত সংস্থা, ছ’চাইটি বা ট্ৰাষ্টৰ দ্বাৰা পৰিচালিত শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষকে গণনাকাৰী হিচাপে কৰ্তব্য পালন কৰিব পাৰিব । সংশোধিত নিয়ম অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ, স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ কেৰাণী তথা অন্যান্য বিষয়াসকলকো ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও, সংশোধিত নিয়ম মতে, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ প্ৰশাসকসকলক গণনাকাৰী হিচাপে নিযুক্তিৰ বাবে আন যিকোনো উপযুক্ত ব্যক্তিৰ নাম বিবেচনা কৰাৰ অনুমতি দিছে । সেয়ে লোকপিয়ল নিয়মাৱলী ১৯৯০-ৰ ৩ নম্বৰ নিয়মৰ অধীনত জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা ৷
উল্লেখ্য যে, দেশৰ মূল লোকপিয়ল নিয়মাৱলী প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯৯০ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু ইয়াৰ পিছত ১৯৯৪, ২০০৯, ২০১৮ আৰু ২০২২ চনত জাৰি কৰা অধিসূচনাৰ জৰিয়তে ইয়াক সংশোধন কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: দিল্লী পৌৰ নিগমে বন্ধ কৰিলে চেণ্ট্ৰেল পাৰ্ক : 'ক'কৰোচ্ছ'এ এতিয়া ক'ত কৰিব প্ৰতিবাদ ?