ইৰাণ যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ : এল পি জিৰ চাপ কমাবলৈ ৬০ দিনৰ বাবে পেট্ৰ'ল পাম্পত কেৰাচিন বিক্ৰীৰ অনুমতি
পূৰ্বে পি ডি এছ এছ কে অ’মুক্ত ঘোষণা কৰা ২১ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত পি ডি এছ কেৰাচিন সাময়িকভাৱে পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ’ব ।
Published : March 30, 2026 at 1:57 PM IST
নতুন দিল্লী : ইৰাণ যুদ্ধই বিশ্ব শক্তি পৰিস্থিতিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছে । যাৰ বাবে ভাৰতকে ধৰি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । তেনে পৰিস্থিতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইবাৰ কেৰাচিন সম্পৰ্কীয় নিয়ম শিথিল কৰিছে । ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা (পি ডি এছ) আৰু পেট্ৰ’ল পাম্পৰ জৰিয়তে কেৰাচিনৰ ঘৰুৱা ব্যৱহাৰৰ বাবে বিক্ৰীৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ।
পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয়ে এই সন্দৰ্ভত ২৯ মাৰ্চত এক অধিসূচনা প্ৰকাশ কৰে । এই অধিসূচনাত ৰন্ধন গেছ অৰ্থাৎ এলপিজিৰ ওপৰত চাপ কম কৰাৰ বাবে ৬০ দিনীয়া জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ।
অধিসূচনা অনুসৰি, পূৰ্বে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ ছুপিৰিঅ'ৰ কেৰাচিন তেলমুক্ত (Public Distribution System Superior Kerosene Oil-free, PDS SKO) ঘোষণা কৰা ২১ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত পি ডি এছ কেৰাচিন সাময়িকভাৱে পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ’ব । এই পদক্ষেপৰ উদ্দেশ্য হৈছে এলপিজিৰ বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিয়ালসমূহে যাতে ঘৰুৱা মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় ইন্ধনৰ সুবিধা লাভ কৰি থাকে ।
অধিসূচনা অনুসৰি, এই শিথিল নিয়মৰ অধীনত পেট্ৰ’ল পাম্পত সীমিত পৰিমাণৰ কেৰাচিন সংৰক্ষণ আৰু বিতৰণৰ অনুমতি দিয়া হ’ব । ইয়াৰ ফলত ঘৰুৱা ৰন্ধন আৰু পোহৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাটো নিশ্চিত কৰা হ’ব ।
অধিসূচনাখনত কোৱা হৈছে, “বিশ্বজুৰি শক্তি যোগানক প্ৰভাৱিত কৰা বৰ্তমানৰ ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চললৈ ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা (পি ডি এছ) ছুপিৰিঅ'ৰ কেৰাচিন তেলৰ (এছ কে অ’) আবণ্টন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । ইয়াত ২১ খন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলো আছে, যিবোৰ ৰন্ধন আৰু পোহৰৰ উদ্দেশ্যে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত বিতৰণৰ বাবে পিডিএছ এছকেঅ’মুক্ত ।”
ইয়াত কোৱা হৈছে, পেট্ৰ'লিয়াম আৰু বিস্ফোৰক সুৰক্ষা সংস্থাৰ মুখ্য নিয়ন্ত্ৰকে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ অধীনস্থ তেল বিপণন কোম্পানীসমূহক অস্থায়ী অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ।
অধিসূচনা অনুসৰি, ইণ্ডিয়ান অইল, বিপিচিএল, এইচপিচিএলৰ দৰে তেল বিপণন কোম্পানীসমূহক বৰ্তমানৰ ছাৰ্ভিচ ষ্টেচনসমূহৰ ভিতৰত থকা এটা ছেডত ২৫০০ লিটাৰ পৰ্যন্ত কেৰাচিন মজুত কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে ।
"পেট্ৰ'লিয়াম নিয়ম, ২০০২ৰ নিয়ম ১৪১ৰ অধীনত ফৰ্ম XIV (মটৰ পৰিবহণৰ বাবে ইন্ধন যোগান ধৰাৰ বাবে পাম্প আউটফিটৰ সৈতে জড়িত টেংকত পেট্ৰ'লিয়াম সংৰক্ষণৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ) অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত পিডিএছ এছকেঅ'মুক্ত ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহৰ প্ৰতিখন জিলাত ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰা অনুসৰি পিএছইউ অ'এমচিসমূহৰ সৰ্বাধিক দুটা ছাৰ্ভিচ ষ্টেচনত ৫,০০০ লিটাৰলৈকে পিডিএছ এছকেঅ' সংৰক্ষণ কৰিবলৈ নিৰ্বাচন কৰা হৈছে ।" অধিসূচনাত লিখা আছে ।
অধিসূচনাখনত লগতে উল্লেখ কৰা চৰ্তসমূহ হৈছে:
- ৰেহাই আৰু অনুমতি কেৱল নিজ নিজ পি ডি এছ এছ কে অ’মুক্ত ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত নিৰ্দিষ্ট সেৱা কেন্দ্ৰত ৰন্ধা আৰু পোহৰৰ উদ্দেশ্যে পিডিএছ কেৰাচিন বিতৰণৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ’ব ।
- এনে কোনো ছাৰ্ভিচ ষ্টেচনত মজুত কৰা পি ডি এছ কেৰাচিনৰ পৰিমাণ ৫,০০০ লিটাৰতকৈ অধিক হ’ব নালাগে ।
- মুখ্য নিয়ন্ত্ৰকে জাৰি কৰা সকলো সুৰক্ষা নীতি, পৰিচালনা পদ্ধতি আৰু কাৰ্যকৰী নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে মানি চলিব লাগিব ।
- পি এছ ইউ অ’ এম চিৰ ছাৰ্ভিচ ষ্টেচনত এছকেঅ’ৰ ডিকেণ্টেচন, সংৰক্ষণ আৰু বিতৰণৰ ৰেকৰ্ড পি এছ ইউ অ’ এমচিৰ সংশ্লিষ্ট বিক্ৰী বিষয়াই ৰাখিব কৰিব লাগিব আৰু সংশ্লিষ্ট জিলা কৰ্তৃপক্ষ আৰু পেট্ৰ'লিয়াম আৰু বিস্ফোৰক সুৰক্ষা সংস্থাক পৰিদৰ্শনৰ বাবে উপলব্ধ কৰিব লাগিব ।
- এই অধিসূচনা তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হ’ব আৰু ৬০ দিনৰ বাবে বা পৰৱৰ্তী আদেশৰ আগলৈকে বলৱৎ থাকিব ।
পিডিএছ এছকেঅ'মুক্ত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ তালিকা:
- দিল্লী এন চি টি
- চণ্ডীগড়
- হাৰিয়ানা
- পঞ্জাব
- দাদৰ আৰু নগৰ হাভেলী আৰু দমন আৰু দিউ
- পুডুচেৰী
- অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ
- আন্দামান আৰু নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জ
- ৰাজস্থান
- উত্তৰ প্ৰদেশ
- গোৱা
- গুজৰাট
- উত্তৰাখণ্ড
- লাক্ষাদ্বীপ
- জম্মু-কাশ্মীৰ
- লাডাখ
- তেলেংগানা
- হিমাচল প্ৰদেশ
- নাগালেণ্ড
- মধ্যপ্ৰদেশ
- ছিকিম