মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক সংশোধনীৰ বাবে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ পৰিকল্পনা কেন্দ্ৰৰ
৫৪৩ জন সাংসদ থকা লোকসভাত গৃহীত হ’বলগীয়া সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখনৰ বাবে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ চৰকাৰক ৩৬১টা ভোট প্ৰয়োজন হ’ব ।
Published : November 12, 2026 at 7:38 PM IST
নতুন দিল্লী: মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ সংশোধনী ৰূপায়ণৰ সৈতে জড়িত সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন আহ্বান কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে এক সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে । কেন্দ্রই ১৫ৰ পৰা ১৮টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হোৱাৰ আস্থা প্রকাশ কৰিছে বুলিও সূত্ৰটোৱে জানিবলৈ দিয়ে ৷
যদিও প্ৰস্তাৱিত অধিৱেশনৰ তাৰিখ, সময়সীমা বা অন্যান্য সবিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই, তথাপিও বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ বাবে চৰকাৰ আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে ৷ কাৰণ এই বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভোট তেওঁলোকৰ হাতত আছে । ৫৪৩ জন সাংসদ থকা লোকসভাত গৃহীত হ’বলগীয়া সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখনৰ বাবে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ চৰকাৰক ৩৬১টা ভোট প্ৰয়োজন হ’ব ।
STORY | Govt plans special session of Parliament to pass women's quota amendment bill, confident of 15-18 vote margin The government is planning to convene a "special session" of Parliament to secure the passage of a Constitution amendment bill linked to the implementation of women's reservation, with sources expressing confidence that it would win by a margin of 15 to 18 votes. READ: https://t.co/PIO7B5dy1w— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2026
প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীৰ জৰিয়তে সীমা নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে নিম্ন সদনৰ শক্তি বৰ্তমানৰ ৫৪৩ খন আসনৰ পৰা সৰ্বাধিক ৮৫০খনলৈ বৃদ্ধি কৰিব বিচৰা হৈছে । চৰকাৰে কয় যে এই আইন প্ৰণয়নে সংসদ আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাত মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব ।
বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে সকলো ৰাজ্যৰ লোকসভাৰ আসন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আৰু ২০২৯ চনৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহিলা সংৰক্ষণ আইন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ।
চৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা মতে, বিধেয়কখনৰ নতুন খচৰাত ১৯৭১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি বৰ্তমানৰ আন্তঃৰাজ্যিক আসনৰ অনুপাত অক্ষত অৱস্থাত ৰখাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে ৷ অধিবেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে এই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত সহমত গঢ়ি তোলাৰ বাবে সকলো প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে ।
যোৱা এপ্ৰিল মাহত বাজেট অধিবেশনৰ বিশেষ বৈঠকৰ সময়ত লোকসভাত প্ৰয়োজনীয় ভোট লাভ নকৰাত অনুৰূপ সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত কৰাত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছিল ।
দীৰ্ঘদিনীয়া বিতৰ্কৰ পিছতো এই বিধেয়কখনে প্ৰয়োজনীয় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত শাসকীয় এনডিএ আৰু বিৰোধী ইণ্ডিয়া ব্লকৰ মাজত তীব্ৰ ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় । এই পৰাজয়ৰ পিছত চৰকাৰে সীমা নিৰ্ধাৰণ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ আইন সম্পৰ্কীয় আন দুখন আন্তঃসংলগ্ন আইন আগবঢ়াই নিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
STORY | Govt plans special session of Parliament to pass women's quota amendment bill, confident of 15-18 vote margin The government is planning to convene a "special session" of Parliament to secure the passage of a Constitution amendment bill linked to the implementation of women's reservation, with sources expressing confidence that it would win by a margin of 15 to 18 votes. The sources said the government is confident of having the required numbers but did not disclose the dates or duration of the proposed session. The government needs 361 votes to secure a two-thirds majority for the passage of the Constitution amendment bill. The House of 543 has three vacancies as of now. The proposed amendment seeks to increase the strength of the Lok Sabha from the present 543 seats to a maximum of 850 through delimitation, paving the way for the implementation of 33 per cent reservation for women in Parliament and state legislative assemblies. The move comes after a similar Constitution amendment bill failed to secure the required numbers in the Lok Sabha during a special sitting of the Budget Session on April 17. The possibility of convening Parliament at short notice has remained alive as the Monsoon Session, during which both Houses were adjourned sine die (for an indefinite period) on August 13, has not yet been prorogued. The session has remained unprorogued for 91 days now, breaking the previous record of 87 days set in 2008. An extended sitting within the existing session requires a minimum notice of two days, while convening a fresh session requires at least 14 days' notice. READ: https://t.co/PIO7B5dy1w— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2026
দুয়োখন সদন স্থগিত ৰখাৰ ৯১ দিনৰ পাছতো বৰ্ষাকালীন অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাৱে শেষ হোৱা নাই যদিও শেহতীয়া বিশেষ অধিবেশন আহ্বান কৰা হৈছে । ইফালে চৰ্চা চলিছে যে চৰকাৰে নতুন অধিৱেশন আহ্বান নকৰাকৈয়ে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন আনিব বিচাৰে । ৯১ দিন ধৰি দুয়োখন সদন স্থগিত হৈ থকাটো এক নতুন অভিলেখ ।
এগৰাকী জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী বিষয়াই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, যিহেতু বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন এতিয়াও অন্ত পৰা নাই, সেয়েহে অধিৱেশনৰ ব্যৱস্থা অলপ বেলেগ হ’ব পাৰে । ‘‘এই কাৰ্যই নতুন অধিৱেশন আহ্বান কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাক নস্যাৎ কৰিব । এই বিকল্পটো বৰ্তমান উচ্চতম পৰ্যায়ত আলোচনা কৰা হৈছে, আৰু অতি সোনকালে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।’’ তেওঁ কয় ৷
অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয় বা চৰকাৰৰ কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি এতিয়াও লাভ কৰা হোৱা নাই । সূত্ৰ অনুসৰি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত দাখিল কৰিবলগীয়া প্ৰস্তাৱ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কেবিনেটৰ অনুমোদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
মহিলা সংৰক্ষণৰ বাবে সাংবিধানিক সংশোধনী বিধেয়ক কিয় প্ৰয়োজন ?
মহিলা সংৰক্ষণৰ বাবে সাংবিধানিক সংশোধনী বিধেয়ক প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ সংসদ আৰু ৰাজ্যিক বিধায়িনী দলত আসন বৃদ্ধি বা গঠন সলনি কৰিলে ভাৰতৰ সংবিধান উলংঘা কৰা হয় । সংবিধানৰ বৰ্তমানৰ কাঠামোত লোকসভা (ধাৰা ৮১, ৮২, আৰু ৩৩০) আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ (ধাৰা ১৭০ আৰু ৩৩২) আসনৰ আৱণ্টন আৰু সংৰক্ষণৰ স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়া হৈছে ।
মহিলা বা আন যিকোনো লিংগৰ বাবে নতুন ৩৩ শতাংশ কোটা সৃষ্টি কৰিবলৈ নতুন সাংবিধানিক অনুচ্ছেদৰ প্ৰয়োজন, যিদৰে ২০২৩ চনত ১০৬ সংখ্যক সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ২০২৩ (নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়াম)ৰ জৰিয়তে ৩৩০এ, ৩৩২এ, আৰু ৩৩৪এ অনুচ্ছেদ সংযোজন কৰি কৰা হৈছিল । কিন্তু ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা নহ’ল ৷ কাৰণ ২০২৩ চনৰ আইনখনৰ ৩৩৪এ অনুচ্ছেদত ইয়াৰ ৰোলআউটক দুটা বাধ্যতামূলক পূৰ্বচৰ্তৰ সৈতে স্পষ্টভাৱে বান্ধি দিয়া হৈছে ৷ এই চৰ্ত হৈছে- নতুন জনসংখ্যাৰ লোকপিয়ল সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু পৰৱৰ্তী সীমা নিৰ্ধাৰণৰ কচৰৎ কৰা ।
লগতে পঢ়ক: কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে দেশত উপলুঙাৰ ৰাজনীতি : মোবাইলে মোবাইলে বাগৰিছে ভিডিঅ'