কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ পূৰ্বে চৰকাৰৰ সৰ্বদলীয় বৈঠক

মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু (ANI)
January 22, 2026

  • অমিত কুমাৰ

নতুন দিল্লী: আগন্তুক বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ২৭ জানুৱাৰীত সংসদৰ দুয়োখন সদনৰ সৰ্বদলীয় নেতাৰ বৈঠক আহ্বান কৰিব কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে ৷

সূত্ৰ অনুসৰি এই বৈঠক সংসদৰ মূল সমিতি কক্ষত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা । আগন্তুক অধিৱেশনৰ সময়ত সদনৰ সন্মুখত উত্থাপন হ’বলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় আৰু বিধানসভাৰ সৈতে জড়িত বিষয় সন্দৰ্ভত এই বৈঠকতে আলোচনা কৰিব চৰকাৰে ।

২৮ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া বাজেট অধিবেশন ২ এপ্ৰিললৈকে চলিব ৷ এই অধিৱেশনৰ প্ৰথম পৰ্যায় ২৮ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ আৰু দ্বিতীয়টো পৰ্যায় ৯ মাৰ্চৰ পৰা ২ এপ্ৰিললৈ চলিব । অধিবেশনত মুঠ ৩০ খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্ৰুৱাৰীত দাখিল কৰা হ’ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬-২৭ ৷ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাকে ধৰি উভয় সদনৰ সদস্যসকলক সম্বোধন কৰাৰ পিছত অধিৱেশনখন আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ’ব ।

বাজেটৰ পূৰ্বে বুধবাৰে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্সত প্ৰকাশ কৰে শুল্কৰ হাৰ ৷

বিগত বাজেট অধিবেশনৰ সময়ত ভাৰতক বিশ্বব্যাপী ইলেক্ট্ৰনিকছৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে শক্তিশালী স্থান প্ৰদান কৰাৰ লগতে ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ ঘৰুৱা উৎপাদনক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে এক নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি, কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে ফ্লেট পেনেল ডিছপ্লেৰ প্ৰাৰম্ভিক শুল্ক (বি চি ডি) ২০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । এই সামগ্ৰীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য কৰ্তব্যৰ গাঁথনি সুশৃংখলিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।

মন্ত্ৰালয়ে মুক্ত কোষ আৰু মূল উপাদানসমূহৰ বি চি ডিও ৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰে । ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সৰ এক পোষ্টযোগে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ মেক ইন ইণ্ডিয়া নীতিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আৰু পুৰণি কৰ্তব্যৰ গাঁথনি শুধৰণি কৰিবলৈ মই ইণ্টাৰেক্টিভ ফ্লেট পেনেল ডিছপ্লে (আই এফ পি ডি)ৰ বি চি ডি ১০ শতাংশৰ পৰা ২০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে মুক্তকোষ আৰু অন্যান্য উপাদানসমূহৰ ওপৰত বি চি ডি ৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছো... ৷’’

‘‘এল চি ডি/এল ই ডি টিভিৰ বাবে মুক্ত কোষৰ স্থানীয় উৎপাদনক অধিক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে পূৰ্বে দিয়া ৰেহাইৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মুক্ত কোষৰ কিছুমান অংশত বি চি ডি সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেহাই দিয়া হৈছে । ২০২৩-২৪ চনৰ বাজেটত এল চি ডি-এল ই ডি টিভিৰ মুক্ত কোষ গঠনৰ বাবে মই ইয়াৰ কিছু অংশত বি চি ডি(বেকগ্ৰাউণ্ড কণ্ট্ৰ’ল) ৫-২.৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰিছিলোঁ’’ - বুলি মন্ত্ৰালয়ে এক্সত প্ৰকাশ কৰে ৷

২৭ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ’বলগা সৰ্বদলীয় বৈঠকত আগন্তুক বাজেট অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী নিৰ্ধাৰণ কৰি সূচাৰুৰূপে কাম-কাজ সুনিশ্চিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

