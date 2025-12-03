ডিজিটেল মাধ্যমেৰে হ'ব ২০২৭ৰ লোকপিয়ল : গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়
কেনেদৰে কৰা হ'ব জাতি গণনা ? লোকপিয়লৰ অভিযানত শিক্ষকক নিযুক্তি দিব নে ?
Published : December 3, 2025 at 8:05 AM IST
নতুন দিল্লী : অহা ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লত জাতি গণনা কৰা হ’ব । এই প্ৰক্ৰিয়া ডিজিটেল মাধ্যমেৰে কৰা হ’ব বুলি পুনৰ উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে । মঙলবাৰে সংসদত এই বিষয়ে সদৰী কৰে গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে ।
কেনেদৰে কৰিব এই গণনা ?
পহিলা ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনত সংসদৰ মজিয়াত গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে এই কথা সদৰী কৰিছে । গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "২০২৭ চনৰ লোকপিয়ল ডিজিটেল মাধ্যমেৰে সম্পন্ন কৰা হ'ব । আত্মগণনা কৰাৰ অনলাইন ব্যৱস্থাৰ লগতে মোবাইল এপৰ জৰিয়তে এই তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ'ব ।" এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ৱেব পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব বুলিও কয় মন্ত্ৰী ৰায়ে ।
মঙলবাৰে লোকসভাত এক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী ৰায়ে কয় যে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নিৰ্বাচিত নমুনা এলেকাসমূহত ১৬ অক্টোবৰ, ২০২৫ তাৰিখৰ গেজেট অধিসূচনা অনুসৰি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকপিয়লৰ প্ৰাক পৰীক্ষা অৰ্থাৎ ঘৰ তালিকাভুক্তকৰণ আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ লোকপিয়লৰ ব্য়ৱস্থা কৰা হৈছে ।
"২০২৭ চনৰ লোকপিয়লত ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কেবিনেট কমিটীৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি ২০২৫ চনৰ ৪ এপ্ৰিল তাৰিখৰ সিদ্ধান্তৰ ভিত্তিত জাতি গণনা কৰা হ’ব ।" কংগ্ৰেছৰ সাংসদ চামালা কিৰণ কুমাৰ ৰেড্ডী আৰু বিজেপিৰ সাংসদ এটেলা ৰাজেন্দৰে উত্থাপন কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী ৰায়ে এই কথা উল্লেখ কৰে ।
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্থাপন কৰা আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰী ৰায়ে কয়," ২০২৭ চনত লোকপিয়ল দুটা পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ প্ৰথম পৰ্যায়ত গৃহ তালিকাভুক্ত আৰু গৃহৰ লোকপিয়ল ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈকে ৩০ দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল চৰকাৰৰ সুবিধা অনুসৰি কৰা হ’ব ।" তাৰ পিছত অৰ্থাৎ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত জনসংখ্যা গণনা (পি ই) কৰা হ’ব বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত জনসংখ্যা গণনা :
“২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জনসংখ্যা গণনা কৰা হ’ব । ৰেফাৰেন্স ২০২৭ৰ ১ মাৰ্চ তাৰিখত ০০:০০ ঘণ্টাত কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল লাডাখ, কেন্দ্ৰীয় শাসিত জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ বৰফেৰে আবৃত অসমকালীন অঞ্চল আৰু হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যৰ বাহিৰে য’ত ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬ চনত কৰা হ’ব তাৰ ৰেফাৰেন্স তাৰিখ ১ অক্টোবৰ, ২০২৬ৰ ০০.০০ ঘণ্টাত । ” কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী ৰায়ে এইদৰে কয় ।
লোকপিয়লৰ খচৰা প্ৰশ্নসমূহ প্ৰকাশ কৰি এইবোৰৰ ওপৰত সাধাৰণ জনতা বা জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা তথ্য বিচাৰিবলৈ চৰকাৰৰ কিবা প্ৰস্তাৱ আছে নেকি বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী ৰায়ে কয় যে প্ৰতিটো লোকপিয়লৰ পূৰ্বে বিভিন্ন মন্ত্ৰালয়, বিভাগ, সংস্থা, লোকপিয়লৰ তথ্য ব্যৱহাৰকাৰী আদিৰ পৰা পোৱা তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত লোকপিয়লৰ বাবে প্ৰশ্নসমূহ চূড়ান্ত কৰা হয় ।
তেওঁ কয়, "লোকপিয়ল গণনাৰ খচৰা প্ৰশ্নসমূহৰ সম্ভাৱনীয়তা মূল্যায়নৰ বাবে এইবোৰ চূড়ান্ত কৰাৰ পূৰ্বে ক্ষেত্ৰখনত পূৰ্ব পৰীক্ষা কৰা হয় । লোকপিয়লৰ নিয়মাৱলী, ১৯৯০ৰ ৬ নং নিয়ম অনুসৰি, লোকপিয়লৰ প্ৰশ্নসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আইনখনৰ ধাৰা ৮ৰ উপ-ধাৰা (১)ৰ অধীনত নিজৰ চৰকাৰী ৰাজপত্ৰৰ জৰিয়তে অৱগত কৰে ।"
লোকপিয়লৰ ইতিহাস ১৫০ বছৰতকৈও বেছি :
গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰী ৰায়ে পুনৰ কয়,"লোকপিয়লৰ ইতিহাস ১৫০ বছৰতকৈও অধিক। পূৰ্বৰ লোকপিয়লৰ পৰা লাভ কৰা জ্ঞানকেই পৰৱৰ্তী লোকপিয়ল চলোৱাৰ বাবে বিবেচনা কৰা হয় । প্ৰতিটো লোকপিয়লৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট অংশীদাৰসকলৰ পৰাও ইনপুট গ্ৰহণ কৰা হয় ।"
লোকপিয়লৰ অভিযানত শিক্ষকক নিযুক্তি দিব নে ?
এই লোকপিয়লৰ অভিযানত শিক্ষকক গণনাকাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ’ব নে নাই সেই সন্দৰ্ভত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ শত্ৰুঘ্ন সিনহাই উত্থাপন কৰা আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী ৰায়ে কয়, “পিয়লৰ সময়ত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলক সাধাৰণতে গণনাকাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় ।" ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লৰ সময়সীমা পূৰ্বৰ লোকপিয়লত পালন কৰা পূৰ্বৰ প্ৰথাৰ দৰেই ৰখা হৈছে বুলিও কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
অনুসূচিত জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী আৰু অন্যান্য জাতি আৰু মুঠ সংখ্য়াৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় “সংবিধান (অনুসূচিত জাতি) আদেশ, ১৯৫০, আৰু সংবিধান (অনুসূচিত জনজাতি) আদেশ, ১৯৫০ (সময়ে সময়ে সংশোধন কৰা অনুসৰি)ৰ ভিত্তিত লোকপিয়লত অনুসূচিত জাতি (অনুসূচিত জাতি) আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকা অনুসৰি কঠোৰভাৱেই গণনা কৰা হৈছে । "