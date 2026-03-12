আগন্তুক লোকপিয়লত তৃতীয় লিংগ মুৰব্বী পৰিয়ালকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব , জনালে ৰাজ্যসভাই

ETV Bharat / bharat

গণনাকাৰীসকলে লোকপিয়লৰ তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে সমগ্ৰ গণনা এলেকাত ঘৰে ঘৰে গৈ ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিব ।

Census 2027
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 12, 2026 at 12:56 PM IST

3 Min Read
নতুন দিল্লী : আগন্তুক লোকপিয়লত লিংগ অনুসৰি পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ'ব । বুধবাৰে ৰাজ্যসভাত এই কথা প্ৰকাশ কৰি কোৱা হয় যে পুৰুষ, মহিলা আৰু তৃতীয় লিংগৰ মুৰব্বীৰ পৰিয়ালৰ তথ্য এই লোকপিয়লত সংগ্ৰহ কৰা হ’ব ।

গৃহ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে এক লিখিত উত্তৰত কয় যে ২০২৭ চনৰ লোকপিয়ল দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব । প্ৰথম পৰ্যায়ত ঘৰৰ তালিকা বনোৱা আৰু ঘৰ গণনা কৰা হ'ব । ইয়াৰ বাবে জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।

ৰায়ে কয়, "এই পৰ্যায়ত ঘৰৰ অৱস্থা, পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নাম আৰু লিংগকে ধৰি পৰিয়ালৰ বিৱৰণ, উপলব্ধ সুবিধা আৰু পৰিয়ালৰ হাতত থকা সম্পত্তিৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ'ব । পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ লিংগৰ তিনিটা শ্ৰেণী অৰ্থাৎ পুৰুষ/মহিলা/তৃতীয় লিংগ সংগ্ৰহ কৰা হ'ব ।"

দ্বিতীয় পৰ্যায়টো হৈছে জনসংখ্যা গণনা । ইয়াত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ’ব । ইয়াৰ বাবে যথা সময়ত জাননী জাৰি কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যিকোনো কাৰণতে কোনো ধৰণৰ বাদ পৰাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ লোকপিয়লৰ তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে সমগ্ৰ গণনা এলেকাত ঘৰে ঘৰে ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব ।

তেওঁ কয়, "আত্মগণনাৰ ব্যৱস্থা উত্তৰদাতাসকলৰ বাবে তথ্য দাখিলৰ বাবে এক অতিৰিক্ত সুবিধা । গণনাকাৰীসকলে চূড়ান্ত তালিকা দাখিলৰ পূৰ্বে আত্মগণনা তথ্য নিশ্চিত কৰিব । তদুপৰি, সঠিক তথ্য নিশ্চিত কৰিবলৈ আত্মগণনা পৰ্টেলতে নিজেই প্ৰশ্ন কৰা, প্ৰয়োজনীয় 'সঁজুলিৰ টিপছ' আৰু বৈধকৰণ পৰীক্ষাসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে ।"

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মোবাইলত তথ্য সংগ্ৰহৰ সময়ত, তথ্য প্ৰেৰণৰ সময়ত আৰু ছাৰ্ভাৰ পৰ্যায়ত তথ্য সুৰক্ষাৰ বাবে সকলো উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

"লোকপিয়লৰ কামৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া সকলো ক্ষেত্ৰ কৰ্মীক পৰ্যাপ্ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তাৰ সৈতে গণনাকাৰী আৰু তত্ত্বাৱধায়ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । তথ্যৰ সামঞ্জস্য আৰু সঠিকতা নিশ্চিত কৰিবলৈ মোবাইল এপটোতেই বৈধকৰণ নিয়ম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি গণনাকাৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰা তথ্যসমূহো তত্ত্বাৱধায়কসকলে নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষা কৰিব ।" তেওঁ কয় ।

উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ২০২৭ চনত ভাৰতৰ লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ১১,৭১৮ কোটি টকাৰ অনুমোদন জনাইছে । ইয়াত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাতি গণনাও অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব ।

স্বাধীনতাৰ পিছত ষোড়শ লোকপিয়ল সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল মাধ্যমত হ’ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে নাগৰিকসকলক আত্মগণনা কৰাৰ বিকল্প প্ৰদান কৰা হ’ব । সমগ্ৰ দেশতে কোভিড-১৯ মহামাৰীৰ বাবে ২০২১ চনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দহ বছৰীয়া এই কাৰ্য স্থগিত ৰখা হৈছিল ।

ভাৰতৰ লোকপিয়ল
ৰাজ্যসভা
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়
ইটিভি ভাৰত অসম
লোকপিয়ল ২০২৭

