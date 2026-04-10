লোকপিয়ল ২০২৭: প্ৰথম পৰ্যায়ত স্ব-গণনাৰ সুবিধা লাভ ৫.৭২ লাখতকৈ অধিক পৰিয়ালৰ

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 10, 2026 at 12:22 PM IST

নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়কে শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰে যে ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত এতিয়ালৈকে ৫.৭২ লাখতকৈ অধিক পৰিয়ালে এই স্ব-গণনা সুবিধা লাভ কৰিছে । এইটোৱে লোকপিয়লৰ ডিজিটেল পদক্ষেপত ক্ৰমবৰ্ধমান অংশগ্ৰহণৰ প্ৰতিফলন ঘটায় বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মহাপঞ্জীয়কগৰাকীয়ে ।

'এক্স'ত এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত মহাপঞ্জীয়কগৰাকীয়ে কয়, "অনলাইনত নিজৰ সবিশেষ প্ৰদান কৰিবলৈ বাছি লৈ এই পৰিয়ালসমূহে জাতি গঠনত অৰিহণা যোগোৱাৰ এক দ্ৰুত, স্মাৰ্ট আৰু অধিক সুবিধাজনক উপায় আঁকোৱালি লৈছে ।"

ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে, "প্ৰথম পৰ্যায় - হাউছলিষ্টিং আৰু হাউছিং চেন্সাছ (এইচএলঅ')ৰ বাবে #SelfEnumeration সুবিধা বৰ্তমান নিৰ্বাচিত ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিতসমূহত চলি আছে । যদি আপোনাৰ ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত SE উইণ্ড' খোলা থাকে, তেন্তে যোগদান কৰক আৰু চৰকাৰী পৰ্টেলৰ জৰিয়তে স্ব-গণনা কৰক ।"

ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে এই স্ব-গণনা সুবিধা উপলব্ধ, যিয়ে ১৬ এপ্ৰিলৰ পৰা ভৌতিক হাউছলিষ্টিং আৰু হাউছিং লোকপিয়ল (এইচএলঅ’) আৰম্ভ কৰিব । ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ নতুন দিল্লী পৌৰ পৰিষদ (এনডিএমচি) আৰু দিল্লী কেণ্ট অঞ্চলকে ধৰি আঠখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা লোকপিয়ল ২০২৭ আৰম্ভ হৈছিল, ১৫ দিনৰ আত্মগণনা খিৰিকীৰে, যিটো ইতিহাসৰ প্ৰথমটো বৃহৎ প্ৰক্ৰিয়া ।

আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, গোৱা, কৰ্ণাটক, ছিকিম, ওড়িশা, লক্ষদ্বীপ, মিজোৰাম, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ এন ডি এম চি আৰু কেণ্টনমেণ্ট ব’ৰ্ডৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহৰ বাবে স্ব-গণনাৰ বাবে বিশেষভাৱে নিৰ্মিত পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে, য’ত নাগৰিকে তালিকাভুক্ত প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিব পাৰিব ।

প্ৰয়োজনীয় সবিশেষ প্ৰদান আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ পিছত নাগৰিকে এটা বিশেষ আইডি সৃষ্টি কৰিব, যিটো তেওঁলোকে এইচ এল অ’ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত নিজৰ ঘৰলৈ পৰীক্ষণৰ বাবে অহা গণনাকাৰীসকলক প্ৰদান কৰিব ।

স্বাধীনতাৰ পিছত অষ্টমটো লোকপিয়ল দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, য’ত নিজ নিজ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল চৰকাৰৰ সুবিধা অনুযায়ী ৩০ দিনৰ ভিতৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত ঘৰ তালিকাভুক্ত আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ লোকপিয়ল সামৰি লোৱা হৈছে ৷ তাৰ পিছত ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত জনসংখ্যা গণনা কৰা হৈছে (লাডাখ আৰু জম্মু আৰু জম্মু আৰু বৰফেৰে আবদ্ধ অ-সিংক্ৰ’নাছ অঞ্চলৰ বাহিৰে কাশ্মীৰ, হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ড, য’ত ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬ চনত ইয়াৰ কাম কৰা হ’ব)।

প্ৰথমতে, অনুশীলনটো সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল হ’ব, য’ত গণনাকাৰীসকলে তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে বিশেষ মোবাইল এপ্লিকেচন ব্যৱহাৰ কৰিব । গৃহ তালিকাভুক্তকৰণৰ সময়ত গণনাকাৰীসকলে প্ৰতিটো ঘৰ আৰু অট্টালিকা শাৰীৰিকভাৱে পৰিদৰ্শন কৰিব, আৰু প্ৰতিজন নাগৰিকক তেওঁলোকৰ ঘৰত থকা মৌলিক সুবিধাসমূহ, পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ বিষয়ে তথ্য, যেনে নাম আৰু লিংগ, আৰু মালিকীস্বত্বৰ অৱস্থা আদিৰ বিষয়ে ৩৩টা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব ।

