লোকপিয়ল ২০২৭ ৰ শুভাৰম্ভ : ডিজিটেলী সম্পন্ন হ’ব সকলো কাম
By ANI
Published : April 4, 2026 at 12:30 AM IST
নতুন দিল্লী: শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ লোকপিয়ল ২০২৭ ৰ প্ৰথম পৰ্যায় ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিজিটেলৰ মাধ্যমৰে এই লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হ’ব । এয়া ভাৰতৰ ১৬ সংখ্যক লোকপিয়ল হোৱাৰ লগতে দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত আৰম্ভ হোৱা অষ্টম লোকপিয়ল বা জনগণনা । প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্ব-গণনা কৰাৰ বিকল্পও উপলব্ধ থাকিব ।
উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল আৰু লোকপিয়ল আয়ুক্ত মৃত্যুঞ্জয় কুমাৰ নাৰায়ণে শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত লোকপিয়ল-২০২৭ সম্পৰ্কীয় এখন সংবাদ সন্মিলনত ভাষণ প্ৰদান কৰে । তেওঁ কয় যে, সমগ্ৰ দেশতে ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লত ৩০ লাখতকৈও অধিক গণনাকাৰী, নিৰীক্ষণকাৰী আৰু অন্যান্য বিষয়াসকলক জড়িত কৰা হ'ব ৷ কেন্দ্রীয় চৰকাৰে ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লৰ বাবে বাজেটত ১১,৭১৮.২৪ কোটি টকা ব্যয়ত অনুমোদন জনাইছে ৷
লাডাখ, জম্মু-কাশ্মীৰৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আৰু তুষাৰাবৃত হৈ থকা ৰাজ্য উত্তৰাখণ্ড আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত লোকপিয়লৰ দিন চলিত বৰ্ষৰ ১ অক্টোবৰৰ নিশা ১২ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ২০২৭ চনৰ ১ মাৰ্চৰ নিশা ১২ বজা পৰ্যন্ত প্ৰযোজ্য থাকিব ৷
এই লোকপিয়ল দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰথম পৰ্যায়ত ঘৰে ঘৰে গণনা আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ লোকপিয়ল সম্পন্ন হ’ব, যি জনপ্ৰিয়ভাৱে এইচএলঅ’ নামেৰে পৰিচিত ৷ যিটো চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে ৰাজ্য অথবা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ চৰকাৰসমূহৰ সুবিধা অনুযায়ী ছমাহৰ ভিতৰত ৩০ দিনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এই সময়সীমাত তাৎক্ষণিকভাৱে ১৫ দিনৰ বাবে স্ব-গণনা কৰাৰ বিকল্প ব্যৱস্থাও উপলব্ধ হ’ব ৷
এই পৰ্যায়ত ঘৰৰ অৱস্থা, ঘৰৰ বাবে উপলব্ধ সুবিধা আৰু ঘৰৰ মালিকানাধীন সম্পত্তিৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ’ব । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকপিয়লৰ বাবে প্ৰশ্নসমূহ ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত অৱগত কৰা হৈছিল ।
দ্বিতীয় পৰ্যায়-জনসংখ্যা গণনা (পিই) ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত কৰা হ’ব ৷ জম্মু-কাশ্মীৰৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আৰু তুষাৰাবৃত হৈ থকা ৰাজ্য উত্তৰাখণ্ড আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকপিয়ল ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
লোকপিয়ল আইন(চিচিপিএ)ৰ নীতি অনুসৰি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকপিয়লত জাতিগত লোকপিয়লো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব । এই পৰ্যায়ত ব্যক্তিৰ পৰা জনগাঁথনিগত, আৰ্থ-সামাজিক, শৈক্ষিক, প্ৰব্ৰজন, উৰ্বৰতা আৰু অন্যান্য তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ’ব । লোকপিয়লৰ নিৰ্দিষ্ট দিন আৰু এই পৰ্যায়ে সামৰি ল’বলগীয়া প্ৰশ্নসমূহ সময়ত অৱগত কৰা হ’ব ।
১৬ এপ্ৰিলৰ পৰা ১৫ মে’লৈ আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, দিল্লী(নতুন দিল্লী পৌৰসভা আৰু দিল্লী কেণ্টনমেণ্ট ব’ৰ্ড), গোৱা, কৰ্ণাটক, লক্ষ্যদ্বীপ, মিজোৰাম, ওড়িশা আৰু ছিকিমত গৃহ তালিকাভুক্ত আৰু গৃহৰ লোকপিয়ল ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ১৫ এপ্ৰিললৈকে হোৱাৰ লগে লগে স্ব-গণনাও একে সময়তে অনুষ্ঠিত হ’ব ।
আনহাতে, ১ মে’ৰ পৰা ৩০ মে’লৈ মধ্যপ্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, চণ্ডীগড়, ছত্তীশগড় আৰু হাৰিয়ানাত গৃহ তালিকাৰ লোকপিয়ল আৰম্ভ হ’ব ৷ ১৬ এপ্ৰিলৰ পৰা ৩০ এপ্ৰিললৈ স্ব-গণনা আৰম্ভ হ’ব । গৃহ তালিকা আৰু গৃহৰ লোকপিয়লৰ বাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বিপৰীতে নিৰ্দিষ্ট দিন ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে ।
স্ব-গণনাৰ বাবে, উত্তৰদাতাসকলে তেওঁলোকৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু অন্যান্য মৌলিক বিৱৰণ ব্যৱহাৰ কৰি এছই প’ৰ্টেলত লগ ইন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ সুবিধা অনুসৰি লোকপিয়লৰ এক অনন্য স্ব-গণনা আইডি(এছই আইডি) সৃষ্টি কৰা হ'ব (এছই প'ৰ্টেলত প্ৰৱেশ কৰক (se.census.gov.in) → ম’বাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি লগইন কৰক → মানচিত্ৰত অৱস্থান চিনাক্ত কৰক → ঘৰুৱা বিৱৰণ পূৰণ কৰক → তথ্য দাখিল কৰক → এছই আইডি গ্ৰহণ কৰক → গণনাকাৰীক এছই আইডি প্ৰদান কৰক → নিশ্চিত তথ্য আৰু লোকপিয়লত অন্তৰ্ভুক্ত) ৷
আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশিত এক বিবৃতি অনুসৰি ডিজিটেলৰ মাধ্যমৰে সম্পন্ন কৰা হ’ব লোকপিয়ল ২০২৭ । লোকপিয়লৰ কৰ্মীসকলে স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰি পোনপটীয়াকৈ ম’বাইল এপৰ জৰিয়তে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি জমা দিব । ইয়াৰ উপৰিও দুয়োটা পৰ্যায়তে অনলাইন স্ব-গণনা উপলব্ধ হ’ব । ম’বাইল এপ আৰু স্ব-গণনা প’ৰ্টেলটো হিন্দী আৰু ইংৰাজীকে ধৰি ১৬ টা ভাষাত উপলব্ধ হ’ব ।
লোকপিয়লৰ কৰ্মীসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বিস্তৃত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ১০০ গৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশিক্ষকক বিষয় বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে, যিয়ে প্ৰায় ২০০০ গৰাকী মাষ্টাৰ প্ৰশিক্ষকক প্ৰশিক্ষণ দিছে । এই মাষ্টাৰ প্ৰশিক্ষকসকলে প্ৰায় ৪৫,০০০ ফিল্ড প্ৰশিক্ষকক প্ৰশিক্ষণ দি আছে, যিয়ে প্ৰায় ৮০ হাজাৰ বেচত প্ৰায় ৩১ লাখ গণনাকাৰী আৰু পৰিদৰ্শকক প্ৰশিক্ষণ দিব । সকলো সম্ভৱপৰ প্ৰশিক্ষণ সামগ্ৰী আঞ্চলিক ভাষাত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, যাতে গণনাকাৰী আৰু পৰিদৰ্শকসকলে অন্তিম পৰ্যায়লৈকে সময়মতে মানসম্পন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় ।
