নিৰাপদে, দায়িত্বশীলভাৱে আৰু পৰিৱেশ অনুকূলভাৱে সকলোৱে দীপাৱলী উদযাপন কৰক : ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু

''দীপাৱলী আনন্দৰ উৎসৱ আৰু ই আত্মনিৰীক্ষণ আৰু আত্ম-উন্নতিৰো এক অনুষ্ঠান ।'' দেশবাসীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগতীয়া শুভেচ্ছা বাৰ্তা ।

President Murmu
ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু (File photo : ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 19, 2025 at 11:43 PM IST

2 Min Read
নতুন দিল্লী : দেওবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত সকলো নাগৰিকক উদ্দেশ্যি কয় যে সকলোৱে নিৰাপদে, দায়িত্বশীলভাৱে আৰু পৰিৱেশ অনুকূলভাৱে এই পোহৰৰ উৎসৱটো উদযাপন কৰক ।

মুৰ্মুৱে কয় যে এই উৎসৱ হৈছে বঞ্চিত আৰু আৰ্তজনক সহায় আৰু সহায় কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ আনন্দ কঢ়িয়াই অনাৰ এক সুযোগ । ভাৰতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় উৎসৱ দীপাৱলী অতি উদ্যম আৰু উৎসাহেৰে সকলোৱে উদযাপন কৰা হয় বুলিও এক বাৰ্তাযোগে তেওঁ কয় ।

"মই সকলোকে নিৰাপদে, দায়িত্বশীলভাৱে আৰু পৰিৱেশ অনুকূলভাৱে দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো । এই দেৱালীয়ে সকলোৰে বাবে সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক ।" ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় । তেওঁ আৰু কয়, "ভাৰত আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ সকলো ভাৰতীয়লৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো ।"

"এই উৎসৱটো প্ৰকৃততে আন্ধাৰৰ ওপৰত পোহৰ, অজ্ঞানৰ ওপৰত জ্ঞান আৰু অশুভৰ ওপৰত শুভৰ জয়ৰ প্ৰতীক । সমগ্ৰ দেশতে অতি উদ্যমেৰে উদযাপন কৰা দীপাৱলীৰ শুভ অনুষ্ঠানটোৱে পাৰস্পৰিক মৰম আৰু ভাতৃত্ববোধৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰে । আজিৰ দিনটোত হিন্দুসকলে ধন-সম্পত্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ দেৱতা লক্ষ্মী দেৱীক পূজা কৰে ।" ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে কয় ।

এই আনন্দৰ উৎসৱটি আত্ম-চিন্তা আৰু আত্ম-উন্নতিৰো এক অনুষ্ঠান বুলিও ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় ।

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণনেও পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাইজক সম্ভাষণ জনাই কয় যে এই উৎসৱ হৈছে অজ্ঞানতাৰ ওপৰত জ্ঞানৰ জয়ৰ প্ৰতীক ।

তেওঁৰ বাৰ্তাটোত কয়, "দীপাৱলী এনে এটা সময় যেতিয়া আমাৰ সভ্যতা আৰু নীতি-নিয়মৰ মাজত গভীৰভাৱে শিপাই থকা উদাৰতা, দাতব্যতা আৰু অন্তৰ্ভুক্তিৰ মূল্যবোধসমূহে উজ্জ্বল হৈ উঠে যেতিয়া আমি সমাজৰ আৰ্ত আৰু অসুবিধাগ্ৰস্ত শ্ৰেণীসমূহক আমাৰ সমৰ্থন ভাগ-বতৰা আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰো ।"

ৰাধাকৃষ্ণনে কয়, "এইবাৰ আমি দীপাৱলী উদযাপন কৰাৰ সময়ত আমি সকলোৱে নেতিবাচকতা আৰু আধৰ্মক পৰিহাৰ কৰি ধনাত্মকতা আৰু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰো, কেৱল নিজৰ ব্যক্তিগত মংগলৰ বাবেই নহয়, জাতিটোৰ সামগ্ৰিক প্ৰগতিৰ বাবেও ।"

আনহাতে, পৃথকে পৃথকে প্ৰাক্তন সভাপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, তেওঁৰ পত্নী আৰু কন্যাই দেওবাৰে উপ-সভাপতি এনক্লেভত ৰাধাকৃষ্ণনক সাক্ষাৎ কৰি উৎসৱমুখৰ শুভেচ্ছা বিনিময় কৰে ।

