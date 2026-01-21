বিএলঅ'সকল ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰৰ মেৰুদণ্ড : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত

বিএলঅ'সকল ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰৰ মেৰুদণ্ড : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত
দেশত চলি থকা ভোটাৰ তালিকাৰ পুনৰীক্ষণত জড়িত হৈ আছে ৫ লাখৰো অধিক বিএলঅ' ।
Published : January 21, 2026 at 5:38 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ ৯ খন ৰাজ্য আৰু ৩ খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । তাৰ মাজতে এই প্ৰক্ৰিয়াত বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলক (বিএলঅ') প্ৰশংসা মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ । তেওঁ বিএলঅ'সকলক ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰৰ বাবে 'মূল স্তম্ভ' আখ্যা দিয়ে । কুমাৰে উল্লেখ কৰে যে ভোটাৰৰ দায়িত্বৰ লগতে সকলো যোগ্য ভোটাৰক ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো নিশ্চিত কৰাটো বিএলঅ'ৰ ওপৰত ন্যস্ত ।
উল্লেখ্য যে শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকাৰ লক্ষ্যৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত চলি থকা এছ আই আৰ অনুশীলনত ৫.৩২ লাখতকৈ অধিক বিএলঅ' নিয়োজিত হৈছে ।
ভাৰত মণ্ডপমত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে আয়োজন কৰা ৩ দিনীয়া গণতন্ত্ৰ আৰু নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা সম্পৰ্কীয় ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত উদ্বোধনী ভাষণত নিৰ্বাচন আয়ুক্তই ভাৰতক 'গণতন্ত্ৰৰ মাতৃ' বুলি অভিহিত কৰে ।
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কুমাৰে কয়, "ভাৰতৰ প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত প্ৰায় ৯৭০ গৰাকী ভোটাৰ থাকে । ভোটাৰৰ দায়িত্ব আৰু সকলো যোগ্য ভোটাৰক যাতে ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত কৰাটো বি এল অ'ৰ ওপৰত ন্যস্ত । বি এল অ' হৈছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰৰ ভেঁটি আৰু মূল স্তম্ভ ।"
সংবিধানৰ উদ্ধৃতি দি নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয়, "আমাৰ সংবিধানে কোৱাৰ দৰে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন দুটা বহল খণ্ডত ভাগ কৰা হৈছে । এটা হৈছে ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা আৰু আনটো হৈছে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা ।" গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আইন অনুসৰি প্ৰতিজন যোগ্য ভোটাৰকে ধৰি বিশুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে সেই ভোটাৰ তালিকাৰ ভিত্তিত সকলো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।
২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কথা উল্লেখ কৰি কুমাৰে স্মৰণ কৰে যে কেনেকৈ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন লজিষ্টিক, সংখ্যা আৰু স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ নিৰ্বাচনী অনুশীলন হৈ পৰিছিল ।
তেওঁ কয়, "২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৬৪ কোটিতকৈ অধিক লোকে নিজৰ পছন্দ বাছনি কৰিছিল । এই অনুশীলনত এক মিলিয়নতকৈ অধিক ভোটকেন্দ্ৰ আৰু প্ৰায় ২ কোটি লোক জড়িত আছিল । এয়া এক কৃতিত্ব ।"
বিহাৰৰ ২০২৫ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কথাও উল্লেখ কৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই কয়, "বিহাৰত কেইমাহমান আগতে বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈ গৈছে । প্ৰথম পদক্ষেপ আছিল যোগ্য ভোটাৰক সন্নিৱিষ্ট কৰি ভোটাৰ তালিকাৰ পুনৰীক্ষণ কৰা; সেই পৰ্যায় সম্পূৰ্ণ হ'ল । নিৰ্বাচনী আইনৰ অধীনত যিকোনো বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰে আবেদন দাখিল কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে যাতে কোনো ভুল নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় আৰু নাম বাদ দিয়াৰ কোনো অধিকাৰ নাথাকে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে বিএলঅ', নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়া আৰু মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া (চিইঅ')ৰ দক্ষতাৰ বাবে ৭.৫ কোটি ভোটাৰৰ ভিতৰত আবেদনৰ সংখ্যা 'শূন্য' ।
কুমাৰে কয়, "জনসাধাৰণৰ নিৰীক্ষণৰ মাজত বিহাৰ আৰু সমগ্ৰ দেশৰ সকলো নাগৰিকৰ তদাৰকত ভোটাৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল । পুনৰ ভোটদান হোৱা নাছিল । সেইটোৱেই আছিল আমাৰ বিষয়াসকলে বজাই ৰখা দক্ষতাৰ স্তৰ ।"
ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সন্মিলন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমি ইয়াত ভোটাৰসকলৰ ভৱিষ্যতৰ পথ, প্ৰত্যাহ্বান, আশা আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কেনেকৈ বহুত মসৃণ, স্বচ্ছ, মুক্ত আৰু ন্যায্য কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে বুজিবলৈ আহিছো । আমি বিশ্বত গণতন্ত্ৰৰ মানচিত্ৰ প্ৰস্তুতৰ কামো কৰি আছো । খচৰা প্ৰায় সাজু হৈছে; প্ৰয়োজন হ'লে সংশোধন আৰু সংযোজনৰ বাবে ইয়াক সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈতে (আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধি দল) শ্বেয়াৰ কৰা হ'ব ।
