ETV Bharat / bharat

সেনাৰ সংস্কাৰ সাধন তথা থলুৱা অস্ত্ৰৰ বিকাশৰ লক্ষ্য চিডিএছ সুব্ৰমণিৰ

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোৱা ৯ মে’ত জেনেৰেল এন এছ ৰাজা সুব্ৰমণিক পৰৱৰ্তী প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে ।

CDS General N S Raja Subramani
ৰাজনাথ সিঙৰ সৈতে চিডিএছ জেনেৰেল সুব্ৰমণি (ANI)
author img

By ANI

Published : June 2, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুৰব্বী হিচাপে দেওবাৰে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে জেনেৰেল এন এছ ৰাজা সুব্ৰমণিয়ে ৷ তাৰ পাছতেই তেওঁ সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত উপস্থিত হৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰে ৷ সপত্নীক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত উপস্থিত হয় CDS জেনেৰেল সুব্ৰমণি ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনে এক্সত এক পোষ্টযোগে কয়, ‘‘চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল এন এছ ৰাজা সুব্ৰমণিয়ে তেওঁৰ পত্নী মহালক্ষ্মী সুব্ৰমণিৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰে ।’’

তাৰ পাছতেই নৱনিযুক্ত CDS জেনেৰেল এন এছ ৰাজা সুব্ৰমণিয়ে মঙলবাৰে ‘কৰ্তব্য ভৱন’ত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙক সাক্ষাৎ কৰে । প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টত কয়, ‘‘নৱনিযুক্ত প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী (CDS) জেনেৰেল এন এছ ৰাজা সুব্ৰমণিয়ে 'কৰ্তব্য ভৱন'ত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙক সাক্ষাৎ কৰে ।’’

ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ ছাউথ ব্লকৰ লনত চিডিএছ জেনেৰেল এন এছ ৰাজা সুব্ৰমণিক আনুষ্ঠানিকভাৱে গাৰ্ড অৱ অনাৰ প্ৰদান কৰা হয় ।

‘‘প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী হিচাপে দায়িত্ব ল’বলৈ পাই মই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ । সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ ওপৰত যি আস্থা ৰখা হৈছে তাৰ বাবে আমি দেশৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ । ভাৰতৰ নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আমি ভাৰতীয় সেনা, নৌসেনা, বায়ুসেনা, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়, কৌশলগত প্ৰতিষ্ঠান আৰু সকলো অংশীদাৰে একত্ৰিত হৈ থিয় দিছোঁ । আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ‘JAI’- যৌথতা, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু উদ্ভাৱনৰ দৃষ্টিভংগী কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৷’’ চিডিএছ জেনেৰেল এন এছ ৰাজা সুব্ৰমণিয়ে কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ ৰূপান্তৰ আৰু যৌথতা, সহযোগিতা আৰু সংহতি বৃদ্ধিৰ বাবে সাংগঠনিক সংস্কাৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব । আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ এক কেন্দ্ৰীয় স্তম্ভ । আমি আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীত থলুৱা অস্ত্ৰৰ বিকাশ, প্ৰৰোচনা আৰু সংহতি ত্বৰান্বিত কৰিম ।’’

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোৱা ৯ মে’ত জেনেৰেল এন এছ ৰাজা সুব্ৰমণিক পৰৱৰ্তী প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে । তেওঁ দেশৰ তৃতীয়গৰাকী চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ ৷ ভাৰত চৰকাৰৰ সামৰিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সচিব হিচাপেও দায়িত্ব পালন কৰিব সুব্ৰমণিয়ে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সচিবালয়ত সামৰিক উপদেষ্টা হিচাপে, সেনা কৰ্মচাৰীৰ ভাইচ চীফ আৰু চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং ইন চীফ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ১৯৮৫ চনৰ ১৪ ডিচেম্বৰত তেওঁ গড়ৱাল ৰাইফলছৰ অষ্টম বেটেলিয়নত নিযুক্তি লাভ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: দেশৰ চিডিএছ হিচাবে দায়িত্ব গ্ৰহণ জেনেৰেল এনএছ ৰাজা সুব্ৰমণিৰ

TAGGED:

দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী
জেনেৰেল এন এছ ৰাজা সুব্ৰমণি
দ্ৰৌপদী মুৰ্মু
ৰাজনাথ সিং
CDS GENERAL N S RAJA SUBRAMANI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.