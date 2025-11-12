ETV Bharat / bharat

দিল্লীত বোমা বিস্ফোৰণৰ সঠিক মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী

সোমবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৬:৫০ বজাত সংঘটিত হোৱা এই বিস্ফোৰণটো ৰঙা বেলুন এটা ফাটি যোৱা যেন লাগিছিল

Delhi Car Blast
দিল্লীত বোমা বিস্ফোৰণৰ সঠিক মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 12, 2025 at 1:53 PM IST

2 Min Read
নতুন দিল্লী : এক শক্তিশালী বিস্ফোৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী জোকাৰি যোৱাৰ এদিন পিছত বুধবাৰে চি চি টিভিৰ ফুটেজ ওলাইছে, য’ত লালকিল্লা মেট্ৰ’ ষ্টেচনৰ সমীপত বিস্ফোৰণৰ সঠিক মুহূৰ্তটো দেখা গৈছে ৷ চহৰৰ ব্যস্ত ৰাজপথত এটা স্বাভাৱিক সন্ধিয়া কেনেকৈ কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে বিশৃংখলতালৈ পৰিণত হ’ল, কেমেৰাত বন্দী হৈছে সেই সকলো দৃশ্য ৷

লালকিল্লাৰ ক্ৰছিঙত স্থাপন কৰা কেমেৰাৰ দ্বাৰা ৰেকৰ্ড কৰা এই দৃশ্যটোত হঠাতে পৰ্দাত জুইৰ বল এটা ওলোৱাৰ আগতে যান-বাহনৰ গতিবিধি দেখা গৈছিল ৷

দিল্লীত বোমা বিস্ফোৰণৰ সঠিক মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী (ETV Bharat)

সোমবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৬:৫০ বজাত সংঘটিত হোৱা এই বিস্ফোৰণটো ৰঙা বেলুন এটা ফাটি যোৱা যেন লাগিছিল, যাৰ ফলত আতংক আৰু বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হৈছিল, মানুহে প্ৰাণৰক্ষাৰ বাবে দৌৰিছিল ৷ ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী সংস্থাই চি চি টিভি ৰেকৰ্ডিঙে দেখুওৱা প্ৰাথমিক প্ৰমাণৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিস্ফোৰণৰ সময় নিশ্চিত কৰে ৷

ফুটেজত দেখা গৈছে যে লালকিল্লাৰ ক্ৰছিঙত লাহে লাহে যান-জঁট চলি আছে, ষ্ট্ৰীটলাইটৰ তলত গাড়ী, বাইক, বাছ লাহে লাহে চলি আছে ৷ চকুৰ পলকতে হঠাতে এটা জিলিকনিয়ে পৰ্দাখন পোহৰাই তুলিলে, তাৰ পিছত জুইৰ গোলক এটাই ফ্ৰেমটো আগুৰি ধৰিলে ৷ বিস্ফোৰণৰ পিছতে বাহনসমূহ ৰৈ থকা আৰু অঞ্চলটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধোঁৱাৰে ভৰি পৰাত মানুহবোৰ ভয়ত দৌৰিছিল ৷

কাশ্মীৰ, হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশক সামৰি লোৱা জৈছ-ই-মহম্মদ আৰু আনছাৰ গাজৱাত-উল-হিন্দৰ সৈতে জড়িত ‘হোৱাইট কলাৰ’ সন্ত্ৰাসবাদী মডিউল এটা উন্মোচন কৰাৰ লগে লগে তিনিজন চিকিৎসককে ধৰি আঠজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ উপৰি ২৯০০ কিলোগ্ৰাম বিস্ফোৰক জব্দ কৰাৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় ।

বিষয়াসকলৰ মতে, বিস্ফোৰণৰ কেন্দ্ৰ আছিল হুণ্ডাই i20 এখন গাড়ী, যিখন বিস্ফোৰণৰ ঠিক আগৰ ফুটেজত দেখা যায় ৷ জুইৰ বলটো বিস্ফোৰণ হোৱাৰ আগতেই ছিগনেলৰ ওচৰত গাড়ীখনৰ গতি কমি যোৱা যেন লাগে, ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে ভিতৰত বিস্ফোৰক আছিল ৷

ইতিমধ্যে 'নিয়া' অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ হাতত তদন্তৰ ভাৰ অৰ্পণ কৰা হৈছে, যিয়ে এতিয়া গাড়ীখনৰ পথ অনুসন্ধান কৰি জড়িত সকলোকে চিনাক্ত কৰাৰ বাবে ওচৰৰ কেমেৰাৰ পৰা এশৰো অধিক চি চি টিভি ক্লিপ সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা কৰি আছে ৷

লগতে পঢ়ক : তদন্তত আতংকিত হৈহে সন্দেহযুক্ত লোকে কৰিছিল বিস্ফোৰণ; ক্ষিপ্ৰগতিত চলিছে নিয়াৰ তদন্ত

দিল্লী বিস্ফোৰণৰ তদন্তত অগ্ৰগতি: কাশ্মীৰত আটক আন এজন চিকিৎসক

চিকিৎসক বৃত্তিৰ পৰা আত্মঘাতী সন্ত্ৰাসবাদী হৈছিল ওমৰ মহম্মদ: কৰা হ'ব ডি এন এ পৰীক্ষা

