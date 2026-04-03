নৱম-দ্বাদশলৈ পৰিৱৰ্তন ঘটাই চিবিএছইয়ে মুকলি কৰিলে নতুন পাঠ্যক্ৰম

নৱম-দ্বাদশলৈ পৰিৱৰ্তন ঘটাই চিবিএছইয়ে মুকলি কৰিলে নতুন পাঠ্যক্ৰম
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডে ১ এপ্ৰিলৰ পৰা একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰম মুকলি কৰিছে ।
Published : April 3, 2026 at 8:41 PM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ড চমুকৈ চিবিএছইয়ে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে নতুন পাঠ্যক্ৰম মুকলি কৰিছে ৷ ব’ৰ্ডে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ এই নতুন পাঠ্যক্ৰম মুকলি কৰে ।
ব’ৰ্ডে জাৰি কৰা বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি দেশৰ নতুন শৈক্ষিক দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । ইয়াত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সামগ্ৰিক বিকাশ, দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা আৰু আধুনিক প্ৰয়োজন অনুসৰি শিক্ষণৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয় ৷
১ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে এই নতুন পাঠ্যক্ৰম
চলিত বৰ্ষৰ ১ এপ্ৰিলত চিবিএছইয়ে একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰম মুকলি কৰে ৷ ২ এপ্ৰিলত ৱেবনাৰৰ জৰিয়তে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ তথ্য় শ্বেয়াৰ কৰে । এই ৱেবনাৰৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়সমূহক নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনি আৰু পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছিল ।
এনচিএফ-২০২৩ আৰু এনইপি-২০২০ ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কৰা পৰিৱৰ্তন
বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম কাঠামো(এনচিএফ-২০২৩) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি(এনইপি-২০২০) ৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত নতুন পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক অধিক নমনীয়, ব্যৱহাৰিক আৰু শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক কৰি তুলিবলৈ এই পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা হৈছে । মুখস্থ বিদ্যাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বুজাবুজি, বিশ্লেষণ আৰু ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ’ব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন বিষয়ৰ মাজৰ সংযোগ বুজিবলৈ আৰু বহুবিষয়ক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হ’ব ।
সৰল বিষয়বস্তু
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ধাৰণাগত বুজাবুজি শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত শৈক্ষিক বোজা হ্ৰাসৰ বাবে চিবিএছইয়ে নতুন পাঠ্যক্ৰম সজাই তুলিছে । বিষয়বস্তু সীমিত কৰাৰ লগতে পাঠ্যক্ৰমক অধিক ফলপ্ৰসূ আৰু উপযোগী কৰি তোলা হৈছে । ইয়াত সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰা, সমস্যা সমাধানৰ দক্ষতা আৰু প্ৰয়োগভিত্তিক শিক্ষণক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ’ব । ইয়াৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কেৱল পৰীক্ষাৰ বাবেই নহয়, বাস্তৱ জীৱনৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবেও প্ৰস্তুত হ’ব ।
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ
নতুন পাঠ্যক্ৰমত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, গণনামূলক চিন্তাধাৰা আৰু ডিজিটেল দক্ষতা আদি আধুনিক বিষয়সমূহ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ৷ লগতে মৌলিক সাক্ষৰতা আৰু সংখ্যাৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । এই পৰিৱৰ্তনক প্ৰযুক্তিগত দক্ষতাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সবলীকৰণ আৰু ভৱিষ্যতৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।
বিদ্যালয়সমূহক দিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা
চিবিএছইয়ে সংযুক্ত সকলো বিদ্যালয়কে তাৎক্ষণিকভাৱে নতুন পাঠ্যক্ৰম ডাউনলোড কৰি শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷ বিদ্যালয়সমূহক পাঠ্যক্ৰম অনুযায়ী পাঠদান ব্যৱস্থাত প্ৰয়োজনীয় সালসলনি কৰাৰ লগতে নীতি-নিৰ্দেশনাসমূহ কঠোৰভাৱে পালন কৰাটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈ কোৱা হৈছে । তদুপৰি বিদ্যালয়সমূহক অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নতুন পৰিৱৰ্তনসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰিবলৈ অভিভাৱক-শিক্ষক সভা(পিটিএম) আয়োজন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, যাতে ছেছনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যায় ।
দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকৰ অংশগ্ৰহণ
চিবিএছইৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ৱেবিনাৰত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় ৮৫ হাজাৰ অধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষাবিদে অংশগ্ৰহণ কৰে । পাঠ্যক্ৰমৰ ডিজাইন, নতুন পাঠদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হৈছিল । বিদ্যালয়সমূহক আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন, প্ৰকল্পভিত্তিক মূল্যায়ন আৰু নিৰন্তৰ মূল্যায়ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল ।
ভৱিষ্যতৰ শিক্ষাৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ
চিবিএছইয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে নতুন পাঠ্যক্ৰমে শিক্ষাক অধিক সৰ্বাংগীণ, আধুনিক আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু কৰি তুলিব । ব’ৰ্ডৰ মতে এই পৰিৱৰ্তনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক বিকাশত অৰিহণা যোগাব ।