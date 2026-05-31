১৮.৫ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কথা ভাবিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সময় নাই, চিবিএছই বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত মোদীক কটাক্ষ ৰাহুলৰ

ৰাহুল গান্ধীয়ে চিবিএছইৰ অন-স্ক্ৰীণ মাৰ্কিং চুক্তিত কেন্দ্ৰৰ প্ৰৱঞ্চনা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে আৰু ১৮.৫ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোদীয়ে মৌনতা অৱলম্বন কৰাক সমালোচনা কৰে ।

CBSE OSM Row
ৰাহুল গান্ধী (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 31, 2026 at 9:00 PM IST

নতুন দিল্লী: দেওবাৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে চিবিএছইক অন স্ক্ৰীণ মাৰ্কিং চুক্তি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰৱঞ্চনা আৰু পক্ষপাতিত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ‘মন কী বাত’ৰ ভাষণৰ সময়ত ১৮.৫ লাখ শিশুক প্ৰভাৱিত কৰা বিষয়টোক আওকাণ কৰা বুলিও সমালোচনা কৰে ৰাহুলে ।

‘‘আজি ৰাতিপুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমৰ কথা ক’বলৈ সময় পাইছিল । ফোনেৰে উত্তৰ বহী স্কেন কৰা ১৮.৫ লাখ শিশুৰ কথা ক’বলৈ সময় পোৱা নাই । ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান জী এতিয়াও কাৰ্যভাৰ চম্ভালি আছে । মোদী জীৰ মৌনতা এতিয়া আৰু উদাসীনতা নহয়, এয়া সহযোগিতা ।’’ এক্সত গান্ধীয়ে পোষ্ট কৰে ।

দেওবাৰে পুৱা তেওঁৰ ‘মন কী বাত’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে গ্ৰীষ্মকালত আমৰ কথা নোকোৱা ঘৰ প্ৰায়েই নাই । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে প্ৰতিটো অঞ্চলৰ আমৰ নিজস্বতা আৰু সুগন্ধি আছে ।

‘‘মহাৰাষ্ট্ৰৰ হাপুছ বা আলফ’নছ’, গুজৰাটৰ কেছাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ দশেহৰী আৰু কাশীৰ লংৰা - এইবোৰ হৈছে ‘আম’ৰ প্ৰাণ ৷ বিহাৰৰো আম আছে, যাৰ সুগন্ধি দূৰৰ পৰা পোৱা যায় । চৌছা, মালদা- মানুহৰ স্মৃতি প্ৰতিটো নামৰ লগত বান্ধ খাই আছে ।’’ মোদীয়ে কয় ।

এক্সত দিয়া পোষ্টত গান্ধীয়ে অ’এছএমক “প্ৰৱঞ্চনা” বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থীৰ নম্বৰ ভুলকৈ মূল্যায়ন কৰা হৈছিল, সেই প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীকে ভুক্তভোগী বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁ পূৰ্বৰ দাবী পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি কয় যে বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কোম্পানী ক’মপ্ট এডুটেক প্ৰাইভেট লিমিটেডে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰালৈকে শিক্ষা ব’ৰ্ডে অ’এছএম ব্যৱস্থাৰ নিবিদাত স্ক্যানাৰৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু সমাধানৰ দৰে সকলো যোগ্যতাৰ মাপকাঠী “নিৰৱে আঁতৰাই পেলাইছে” ।

‘‘চিবিএছইৰ ২০২৫ চনৰ মে' মাহৰ নিবিদাত উত্তৰ বহীসমূহ অটোমেটিক ৰবটিক স্কেনাৰেৰে স্কেন কৰিব লাগিছিল । আগষ্ট মাহত পুনৰ জাৰি কৰা নিবিদাখনে নিৰৱে ইয়াৰ সকলোবোৰ আঁতৰাই পেলাইছিল ঝাৰখণ্ডৰ পৰা অহা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সৰ্থক সিদ্ধান্তই অ’এছএম ব্যৱস্থাত কেইবাটাও কাৰিকৰী বিষয় উত্থাপন কৰিছিল ।’’ গান্ধীয়ে কয় ৷

গান্ধীয়ে লগতে কয়, “এতিয়া আমি জানো যে কাৰ্যক্ষেত্ৰত তাৰ অৰ্থ কি আছিল । উন্মোচিত হৈছে যে COEMPT-এ মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি উত্তৰবহীসমূহ স্কেন কৰিছিল ।’’

গান্ধীয়ে দেওবাৰে চিবিএছইৰ অ’এছএমৰ বিবাদক লৈ কেন্দ্ৰক লক্ষ্য কৰি এদল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে তেওঁৰ মত বিনিময়ৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকক সাহসী ভাৰতীয় যুৱক বুলি অভিহিত কৰে যিয়ে মোদী চৰকাৰক সহজ প্ৰশ্ন সুধিছিল যদিও “উত্তৰৰ পৰিৱৰ্তে অপমান” হে পাইছিল বুলি কয় ।

পিছত চিবিএছইয়ে চাইবাৰ অপৰাধমূলক দুৰ্বলতাক লৈ অনমাৰ্ক পৰ্টেলত ৰাজহুৱা সমালোচনাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে যদিও কয় যে তেওঁলোকে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ উত্তৰবহীৰ মূল্যায়নৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা নিজৰ অন-স্ক্ৰীণ মাৰ্কিং (অ’এছএম) ব্যৱস্থাটো সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বিশেষজ্ঞ দল নিয়োগ কৰিছে ।

চিবিএছইয়ে নিজৰ অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলত কয়, "আমি আমাৰ সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ অনমাৰ্ক পৰ্টেলত থকা দুৰ্বলতাসমূহ তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আহিছো, যিবোৰ ৰাজহুৱা ডমেইনত ফ্লেগ কৰা হৈছে । যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা চৰকাৰৰ বিভিন্ন শাখাৰ লগতে আইআইটিসমূহৰ পৰা চাইবাৰ সুৰক্ষা পেছাদাৰীসকলৰ এটা বিশেষজ্ঞ দল নিয়োগ কৰা হৈছে ।

