চিবিএছইৰ অধ্যক্ষ ৰাহুল সিং আৰু সচিব হিমাংশু গুপ্তাক বদলি
আইএএছ বিষয়া প্ৰশান্ত সীতাৰাম লোখাণ্ডেক চিবিএছইৰ নতুন অধ্যক্ষ নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷
Published : June 3, 2026 at 12:11 PM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডৰ (চিবিএছই) অন-স্ক্ৰীণ মাৰ্কিং (অ’এছএম) ব্যৱস্থাক লৈ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা বিতৰ্কৰ মাজতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চিবিএছইৰ অধ্যক্ষ ৰাহুল সিং আৰু সচিব হিমাংশু গুপ্তাক বদলি কৰিছে ৷
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অন-স্ক্ৰীণ মাৰ্কিং (অ’এছএম) সেৱাৰ ঠিকা প্ৰদানৰ বাবে চিবিএছইয়ে গ্ৰহণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ তদন্তৰ বাবেও এখন কমিটী গঠন কৰিছে ৷ চিবিএছইৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আইএএছ বিষয়া প্ৰশান্ত সীতাৰাম লোখাণ্ডেক ৷ বৰ্তমান তেওঁ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ৷
The CBSE Chairman and Secretary have been transferred. An inquiry committee has been constituted to probe the procurement of On-Screen Marking (OSM) services by CBSE. pic.twitter.com/esakjV4sqv— ANI (@ANI) June 2, 2026
কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডে অন-স্ক্ৰীণ মাৰ্কিং ব্যৱস্থাৰ বাবে সেৱা ক্ৰয়ৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ তদন্তৰ বাবে এজনীয়া সদস্যৰ সমিতি গঠন কৰা হৈছে ৷ দক্ষতা বিকাশ আয়োগৰ অধ্যক্ষ এছ ৰাধা চৌহানক সমিতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৷ তেওঁক সমগ্ৰ ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়াৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰি অহা এমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
বদলিৰ পূৰ্বে ৰাহুল সিং পৰীক্ষা, শিক্ষা, সংযুক্তি, নীতি ৰূপায়ণ, সংস্কাৰৰ পদক্ষেপকে ধৰি ব’ৰ্ডৰ সামগ্ৰিক কাৰ্যকলাপ তদাৰক কৰাৰ দায়িত্বত আছিল ৷
ইফালে হিমাংশু গুপ্তাই বিত্ত, প্ৰশাসন আৰু সংযুক্তিৰ দৰে মূল প্ৰশাসনিক কামৰ তদাৰক কৰিছিল আৰু ব’ৰ্ডৰ দেশজোৰা পৰীক্ষা আৰু বিদ্যালয় নেটৱৰ্কৰ দৈনন্দিন পৰিচালনাত মূল ভূমিকা পালন কৰিছিল ৷
এই বিতৰ্কৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ পিছৰে পৰা দুগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ বদলিক অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্ৰশাসনিক কাৰ্য হিচাপে বিবেচিত হৈছে, যিয়ে পৰীক্ষাৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ তীক্ষ্ণভাৱে পৰীক্ষা কৰাৰ চৰকাৰৰ উদ্দেশ্যৰ সংকেত দিয়ে ৷
চিবিএছইৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰকাশৰ পিছৰে পৰা বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নম্বৰ বিভ্ৰাট, অস্পষ্ট উত্তৰবহী আৰু উত্তৰ পত্ৰ নোপোৱাৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷