ETV Bharat / bharat

চিবিএছইৰ অধ্যক্ষ ৰাহুল সিং আৰু সচিব হিমাংশু গুপ্তাক বদলি

আইএএছ বিষয়া প্ৰশান্ত সীতাৰাম লোখাণ্ডেক চিবিএছইৰ নতুন অধ্যক্ষ নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷

CBSE CHAIRMAN TRANSFERRED
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 12:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডৰ (চিবিএছই) অন-স্ক্ৰীণ মাৰ্কিং (অ’এছএম) ব্যৱস্থাক লৈ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা বিতৰ্কৰ মাজতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চিবিএছইৰ অধ্যক্ষ ৰাহুল সিং আৰু সচিব হিমাংশু গুপ্তাক বদলি কৰিছে ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অন-স্ক্ৰীণ মাৰ্কিং (অ’এছএম) সেৱাৰ ঠিকা প্ৰদানৰ বাবে চিবিএছইয়ে গ্ৰহণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ তদন্তৰ বাবেও এখন কমিটী গঠন কৰিছে ৷ চিবিএছইৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আইএএছ বিষয়া প্ৰশান্ত সীতাৰাম লোখাণ্ডেক ৷ বৰ্তমান তেওঁ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ৷

কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডে অন-স্ক্ৰীণ মাৰ্কিং ব্যৱস্থাৰ বাবে সেৱা ক্ৰয়ৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ তদন্তৰ বাবে এজনীয়া সদস্যৰ সমিতি গঠন কৰা হৈছে ৷ দক্ষতা বিকাশ আয়োগৰ অধ্যক্ষ এছ ৰাধা চৌহানক সমিতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৷ তেওঁক সমগ্ৰ ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়াৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰি অহা এমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

বদলিৰ পূৰ্বে ৰাহুল সিং পৰীক্ষা, শিক্ষা, সংযুক্তি, নীতি ৰূপায়ণ, সংস্কাৰৰ পদক্ষেপকে ধৰি ব’ৰ্ডৰ সামগ্ৰিক কাৰ্যকলাপ তদাৰক কৰাৰ দায়িত্বত আছিল ৷

ইফালে হিমাংশু গুপ্তাই বিত্ত, প্ৰশাসন আৰু সংযুক্তিৰ দৰে মূল প্ৰশাসনিক কামৰ তদাৰক কৰিছিল আৰু ব’ৰ্ডৰ দেশজোৰা পৰীক্ষা আৰু বিদ্যালয় নেটৱৰ্কৰ দৈনন্দিন পৰিচালনাত মূল ভূমিকা পালন কৰিছিল ৷

এই বিতৰ্কৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ পিছৰে পৰা দুগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ বদলিক অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্ৰশাসনিক কাৰ্য হিচাপে বিবেচিত হৈছে, যিয়ে পৰীক্ষাৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ তীক্ষ্ণভাৱে পৰীক্ষা কৰাৰ চৰকাৰৰ উদ্দেশ্যৰ সংকেত দিয়ে ৷

চিবিএছইৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰকাশৰ পিছৰে পৰা বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নম্বৰ বিভ্ৰাট, অস্পষ্ট উত্তৰবহী আৰু উত্তৰ পত্ৰ নোপোৱাৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক : ১৮.৫ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কথা ভাবিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সময় নাই, চিবিএছই বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত মোদীক কটাক্ষ ৰাহুলৰ

চিবিএছইৰ মূল্যায়ন ব্যৱস্থা শক্তিশালী আৰু সুৰক্ষিত: শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰধানৰ আশ্বাস

চিবিএছইৰ প’ৰ্টেলত চাইবাৰ আক্ৰমণৰ চেষ্টা, দুমিনিটৰ ভিতৰতে ১৫ লাখ হিট

TAGGED:

কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ড
অন স্ক্ৰীণ মাৰ্কিং
প্ৰশান্ত সীতাৰাম লোখাণ্ডে
ইটিভি ভাৰত অসম
CBSE CHAIRMAN TRANSFERRED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.