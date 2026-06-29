তিনিটা ভাষা অধ্যয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক ! চিবিএছইৰ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি

তিনিটা ভাষা অধ্যয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক ! চিবিএছইৰ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি
মূলতঃ ভাৰতীয় থলুৱা ভাষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ লগে লগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বহুভাষিক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যৰে ব’ৰ্ডে এই নীতি গ্ৰহণ কৰে ৷
Published : June 29, 2026 at 7:51 PM IST
নতুন দিল্লী: ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি(এনইপি) ২০২০ ৰ অধীনত ২০২৬-২৭ শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা তিনি ভাষাৰ নীতি ৰূপায়ণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । এই নতুন নিৰ্দেশনাৰ অধীনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তিনিটা ভাষা অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, য’ত কমেও দুটা ভাৰতীয় ভাষাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক বিবেচিত হ’ব ।
যদি কোনো ছাত্ৰই অধ্যয়নৰ বাবে ইংৰাজী, ফৰাচী, জাৰ্মান বা আন কোনো বিদেশী ভাষা বাছি লয়, তেন্তে বাকী দুটা ভাষা ভাৰতীয় হ’ব লাগিব । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় ভাষা অধ্যয়নৰ প্ৰসাৰ ঘটিব আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাত সহায় কৰিব ৷
অৱশ্যে এই নিয়মৰ পৰা বাদ পৰিব দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ৷ চিবিএছইয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবৰ্ষত দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন নীতি প্ৰযোজ্য নহয় । তেওঁলোকে পূৰ্বৰ নীতি অনুসৰিয়েই ব’ৰ্ডৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’ব লাগিব ৷
যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান সপ্তম, অষ্টম আৰু নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতহে এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ’ব ৷ অৰ্থাৎ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তিনিটা ভাষা অধ্যয়ন কৰিব লাগিব ৷ কিন্তু ভৱিষ্যতে দশম শ্ৰেণীৰ ব’ৰ্ড পৰীক্ষাত তিনিটা ভাষাৰ পৰীক্ষা দিব নালাগে । তৃতীয় ভাষাৰ মূল্যায়ন কেৱল বিদ্যালয় পৰ্যায়ত আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ জৰিয়তেহে কৰা হ’ব ।
যদি কোনো ছাত্ৰই ইতিমধ্যে দুটা বিদেশী ভাষা অধ্যয়ন কৰিছে, তেন্তে তেওঁলোকে অতিৰিক্ত হিচাপে এটা ভাৰতীয় ভাষা অধ্যয়ন কৰিব লাগিব । অৱশ্যে তেওঁলোকে নিজৰ বৰ্তমানে কৰি থকা বিদেশী ভাষাৰ অধ্যয়ন অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব ।
২০২৬-২৭ শিক্ষাবৰ্ষত ষষ্ঠ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰতহে নতুন শিক্ষানীতিৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ সম্পূৰ্ণকৈ পৰিব । এইটোৱেই হ’ব প্ৰথমটো বেটচ যিয়ে দশম শ্ৰেণীত তৃতীয় ভাষাৰ ব’ৰ্ড পৰীক্ষাও দিব লাগিব । ইয়াৰ বাবে এনচিইআৰটিয়ে ২২টা নিৰ্ধাৰিত ভাৰতীয় ভাষাত নতুন পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুতকৰণৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে ৷
উল্লেখ্য যে, চিবিএছইয়ে একাংশ বিশেষ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এই নীতিৰ পৰা ৰেহাই দিছে । বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুৱে(CwSN) আৰপিডব্লিউডি আইনৰ অধীনত সকাহ লাভ কৰিব । বিদেশত অৱস্থিত চিবিএছইৰ বিদ্যালয়সমূহক ভাৰতীয় ভাষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ এই নীতিৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে । ভাৰতলৈ অহা বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও তৃতীয় ভাষা হিচাপে ভাৰতীয় ভাষা অধ্যয়ন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰিব ৷
নতুন নীতি ফলপ্ৰসূভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চিবিএছইয়ে বিদ্যালয়সমূহক সহজ-সৰল ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুমতি দিছে । বিদ্যালয়সমূহে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক, অতিথি শিক্ষক, স্নাতকোত্তৰত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু প্ৰয়োজনত অনলাইন আৰু হাইব্ৰীড মোডৰ জৰিয়তে ভাষাকেন্দ্ৰিক পাঠদান আগবঢ়াব পাৰিব । চিবিএছই আৰু এনচিইআৰটিয়ে সময়োপযোগী অধ্যয়ন সামগ্ৰী যোগান ধৰিব যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ভাষাটো শিকাৰ ক্ষেত্ৰত সহজ আৰু আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে ৷
লগতে পঢ়ক: জয়পুৰত শোকাবহ ঘটনা, দেৱাল খহি যোৱাত তিনিজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু