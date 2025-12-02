চি বি এছ ইৰ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি, ৱেব প’ৰ্টেলত আপলোড কৰা নম্বৰেই হ’ব চূড়ান্ত
শিক্ষক আৰু পৰীক্ষকে সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিত কৰিব লাগিব ৷ বিদ্যালয়সমূহে সময়মতে শেষ কৰিব লাগিব ব্যৱহাৰিক আৰু আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন ।
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডৰ অধীনত হ’বলগা দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাসমূহ ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ৷ এই বিষয়ত শিক্ষা ব’ৰ্ডে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো ধৰণৰ গাফিলতি সহ্য কৰা নহ’ব বুলি নিৰ্দেশনাটোত কোৱাৰ লগতে ৱেব পৰ্টেলত আপলোড কৰা নম্বৰসমূহ চূড়ান্ত আৰু অপ্ৰত্যাহাৰযোগ্য বিবেচিত হ’ব বুলিও কোৱা হৈছে ।
ব’ৰ্ডে প্ৰেকটিকেল, ইণ্টাৰনেল এচেছমেণ্ট পৰীক্ষা আৰু প্ৰজেক্টৰ বাবে গাইডলাইন জাৰি কৰি বিদ্যালয়সমূহক নম্বৰ আপলোড কৰাৰ সময়ত অত্যন্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ৷
পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক ড৹ সন্যম ভৰদ্বাজে দৃঢ়তাৰে কয় যে বিদ্যালয়সমূহে ৱেব প’ৰ্টেলত নম্বৰ আপলোড কৰাৰ পূৰ্বে সৰ্বাধিক নম্বৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব । ২০২৬ চনৰ বাবে ব’ৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ উপ-বিধি আৰু অধ্যয়ন পৰিকল্পনা অনুসৰি পুনৰ ব্যৱহাৰিক আৰু আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
বিদ্যালয়সমূহৰ মাজত আঁসোৱাহমুক্ত মূল্যায়নৰ বাবে উন্নত মানক পৰিচালনা পদ্ধতি(এছ অ’ পি) ব’ৰ্ডে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । চলিত বৰ্ষৰ ১৭ নৱেম্বৰত জাৰি কৰা এই মূল্যাংকন সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনা মানি চলাটো বাধ্যতামূলক আৰু ভুল নম্বৰ আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াৰ সংশোধনৰ অনুমতি দিয়া নহ’ব ।
শিক্ষক আৰু পৰীক্ষকে মূল্যায়নত সম্পূৰ্ণ সঠিকতা নিশ্চিত কৰিব লাগিব । বিদ্যালয়সমূহক নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰিক আৰু আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ কিয়নো এইবাৰ পৰীক্ষাৰ সময়সীমা হ্ৰাস কৰাৰ কাৰণ এয়ে যে নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ অধিক পলম হ’লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষা জীৱনত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷
ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে সকাহ
ব’ৰ্ডে ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত জড়িত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰেহাই প্ৰদান কৰিছে । যদি কোনো ছাত্ৰই ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাসমূহৰ সময় এই প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ লগত মিলি যায়, তেন্তে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত বিদ্যালয়সমূহে ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাৰ সময়সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে । অৱশ্যে অতিৰিক্ত সময়ৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা নহ’ব ৷ বিদ্যালয় পৰিচালনা, অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষকসকলক সকলো নতুন নিৰ্দেশনা আৰু মানক পৰিচালনা পদ্ধতি(এছ অ’ পি) কঠোৰভাৱে পালন কৰিবলৈ ব’ৰ্ডে আহ্বান জনাইছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক অগ্ৰগতি আৰু ব’ৰ্ডৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ বাবে সঠিক আৰু সময়োপযোগী মূল্যায়ন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
১ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষা
চি বি এছ ইৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ব্যৱহাৰিক, প্ৰকল্পৰ কাম আৰু আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন পৰীক্ষা ২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হ’ব । প্ৰতিটো বিষয়তে মুঠ ১০০ নম্বৰ থাকিব, যিবোৰক তত্ত্ব, ব্যৱহাৰিক, প্ৰকল্প আৰু আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন উপাদানত বিভক্ত কৰা হ’ব ।
