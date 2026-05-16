নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা তিনিটা ভাষাৰ শিক্ষা বাধ্যতামূলক: চিবিএছইৰ নতুন নিয়ম

কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে স্পষ্ট কৰিছে যে যদি কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে বিদেশী ভাষা পঢ়িব বিচাৰে তেন্তে প্ৰথমতে তাত দুটা ভাৰতীয় ভাষা থাকিব লাগিব ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 16, 2026 at 2:26 PM IST

নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে (চিবিএছই) নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ভাষা বিষয়ত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে । চিবিএছইয়ে জাৰি কৰা অধিসূচনা অনুসৰি, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা ভাষা বিষয় অধ্যয়ন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি আৰু এনচিইআৰটিৰ পাঠ্যক্ৰম অনুসাৰে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব । সেই অনুসৰি নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তিনিটা ভাষা অধ্যয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক । ইয়াৰে ভিতৰত অতি কমেও দুটা ভাৰতীয় ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব । এই নতুন ব্যৱস্থা ২০২৬ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব ।

নতুন শিক্ষা নীতিৰ অধীনত হ'ব সংস্কাৰ

চিবিএছইৰ অধিসূচনা (ETV Bharat)

চিবিএছইয়ে প্ৰকাশ কৰা অধিসূচনাত কোৱা হৈছে যে এই সংস্কাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি, ২০২০ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম ৰূপৰেখা, ২০২৩ৰ অধীনত কৰা হৈছে । বোৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰা এনচিইআৰটিৰ নতুন পাঠ্যক্ৰমত মাধ্যমিক পৰ্যায়ত তিনিটা ভাষা (আৰ১, আৰ২ আৰু আৰ৩) অধ্যয়নৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি চিবিএছইয়ে নিজৰ পাঠ্যক্ৰম আন্তঃগাঁথনি সংশোধন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । বোৰ্ডে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে যে যদি কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে বিদেশী ভাষা অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকে ইয়াক তৃতীয় ভাষা হিচাপে তেতিয়াহে বাছনি কৰিব পাৰিব যদিহে বাকী দুটা ভাষা ভাৰতীয় হয় । বিদেশী ভাষাক অতিৰিক্ত চতুৰ্থ ভাষা হিচাপেও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।

চিবিএছইৰ অধিসূচনা (ETV Bharat)

দশম শ্ৰেণীত তৃতীয় ভাষাৰ বোৰ্ড পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়

আনহাতে, শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত পৰীক্ষাৰ অতিৰিক্ত হেঁচা কমাবৰ বাবে চিবিএছইয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । বোৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, দশম শ্ৰেণীত তৃতীয় ভাষাৰ (আৰ৩) কোনো ধৰণৰ বোৰ্ড পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় । এই বিষয়ৰ মূল্যাংকন সম্পূৰ্ণভাৱে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত আৰু আন্তৰিকতাৰে কৰা হ'ব । অৱশ্যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ইয়াৰ ওপৰত প্ৰদৰ্শন কৰা ফলাফল চিবিএছইৰ প্ৰমাণ-পত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব । বোৰ্ডে এই কথাও স্পষ্ট কৰিছে যে তৃতীয় ভাষাৰ কাৰণে কোনো পৰীক্ষাৰ্থীক দশম শ্ৰেণীৰ বোৰ্ড পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰিব ।

বিদ্যালয়সমূহলৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা

চিবিএছইয়ে সকলো বিদ্যালয়ৰ মুৰব্বীক জনাইছে যে তেওঁলোকে নতুন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব লাগে । বিদ্যালয়সমূহে এই বছৰৰ ৩০ জুনৰ ভিতৰত OASIS পৰ্টেলত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈকে আৰত ভাষা সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য আপডেট কৰিব লাগিব । বোৰ্ডে কয় যে স্কুলসমূহে নিজৰ সুবিধা আৰু উপলব্ধ আন্তঃগাঁথনি অনুসৰি ভাষাসমূহ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে । কিন্তু এইটো সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব যে তিনিটাৰ ভিতৰত অতি কমেও দুটা ভাৰতীয় ভাষা থাকে ।

শিক্ষক নাথাকিলে কি হ'ব

অধিসূচনাত এইকথাও স্বীকাৰ কৰা হৈছে যে বহু বিদ্যালয়ত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ভাষা বিষয়ৰ শিক্ষক উপলব্ধ নাথাকিবও পাৰে । তেনে ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়সমূহে অস্থায়ী ব্যৱস্থা হিচাপে সংশ্লিষ্ট ভাষাৰ ওপৰত ভাল জ্ঞান থকা অন্য বিষয়ৰ শিক্ষকৰ পৰাও সহায় ল'ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰি স্কুল ক্লাষ্টাৰ মডেল, অনলাইন বা হাইব্ৰিড শিক্ষণ প্ৰণালী, অৱসৰী ভাষা শিক্ষকৰ সহায় আৰু উপযুক্ত স্নাতক শিক্ষাৰ্থীৰ সেৱাও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । বোৰ্ডে জনাইছে যে এই ব্যৱস্থা কেৱল জৰুৰী অৱস্থাতহে অস্থায়ীভাৱে প্ৰয়োগ হ'ব ।

এনচিইআৰটি পাঠ্যপুথিৰ সৈতে অতিৰিক্ত সামগ্ৰীও পঢ়ুওৱা হ'ব

চিবিএছইয়ে জনাইছে যে যেতিয়ালৈকে আৰ৩ পাঠ্যপুথি উপলব্ধ নহয় তেতিয়ালৈকে নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ভাষাৰ পাঠ্যপুথি ব্যৱহাৰ কৰিব । ইয়াৰ উপৰি বিদ্যালয়সমূহে স্থানীয় সাহিত্য, কবিতা, গল্প আৰু অন্য সামগ্ৰীও জড়িত কৰিব পাৰে, যাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীৰ ভাষা দক্ষতা উন্নত হ'ব পাৰে । বোৰ্ডে জনাইছে যে এই সম্পৰ্কে বিস্তৃত নিৰ্দেশনা ১৫ জুনৰ ভিতৰত জাৰি কৰা হ'ব ।

বিশেষ আৰু বিদেশী শিক্ষাৰ্থীক ৰেহাই

চিবিএছইয়ে বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষাৰ্থীক সংশ্লিষ্ট নিয়ম অনুসৰি ৰেহাই দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি বিদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ অহা শিক্ষাৰ্থী আৰু ভাৰতৰ বাহিৰতস্থিত চিবিএছই বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ্থীসকলকো কিছু ক্ষেত্ৰত ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছে ।

শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত হেঁচাৰ পৰিৱৰ্তে শিকনৰ ওপৰত গুৰুত্ব

চিবিএছইয়ে নিজৰ অধিসূচনাত কৈছে যে এই সংস্কাৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত পৰীক্ষাৰ হেঁচা বৃদ্ধিৰ পৰিৱৰ্তে বহুভাষিক শিক্ষাক উদগনি যোগোৱা । বোৰ্ডে অভিভাৱক, শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত এই নতুন ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত ইতিবাচকভাৱে তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ বিদ্যালয়সমূহক আহ্বান জনাইছে । বোৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, এই নীতিৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ভাৰতীয় ভাষাৰ জ্ঞান বৃদ্ধি পাব আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ'ব ।

