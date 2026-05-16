নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা তিনিটা ভাষাৰ শিক্ষা বাধ্যতামূলক: চিবিএছইৰ নতুন নিয়ম

নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা তিনিটা ভাষাৰ শিক্ষা বাধ্যতামূলক: চিবিএছইৰ নতুন নিয়ম
কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে স্পষ্ট কৰিছে যে যদি কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে বিদেশী ভাষা পঢ়িব বিচাৰে তেন্তে প্ৰথমতে তাত দুটা ভাৰতীয় ভাষা থাকিব লাগিব ।
Published : May 16, 2026 at 2:26 PM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে (চিবিএছই) নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ভাষা বিষয়ত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে । চিবিএছইয়ে জাৰি কৰা অধিসূচনা অনুসৰি, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা ভাষা বিষয় অধ্যয়ন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি আৰু এনচিইআৰটিৰ পাঠ্যক্ৰম অনুসাৰে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব । সেই অনুসৰি নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তিনিটা ভাষা অধ্যয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক । ইয়াৰে ভিতৰত অতি কমেও দুটা ভাৰতীয় ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব । এই নতুন ব্যৱস্থা ২০২৬ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব ।
নতুন শিক্ষা নীতিৰ অধীনত হ'ব সংস্কাৰ
চিবিএছইয়ে প্ৰকাশ কৰা অধিসূচনাত কোৱা হৈছে যে এই সংস্কাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি, ২০২০ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম ৰূপৰেখা, ২০২৩ৰ অধীনত কৰা হৈছে । বোৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰা এনচিইআৰটিৰ নতুন পাঠ্যক্ৰমত মাধ্যমিক পৰ্যায়ত তিনিটা ভাষা (আৰ১, আৰ২ আৰু আৰ৩) অধ্যয়নৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি চিবিএছইয়ে নিজৰ পাঠ্যক্ৰম আন্তঃগাঁথনি সংশোধন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । বোৰ্ডে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে যে যদি কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে বিদেশী ভাষা অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকে ইয়াক তৃতীয় ভাষা হিচাপে তেতিয়াহে বাছনি কৰিব পাৰিব যদিহে বাকী দুটা ভাষা ভাৰতীয় হয় । বিদেশী ভাষাক অতিৰিক্ত চতুৰ্থ ভাষা হিচাপেও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
দশম শ্ৰেণীত তৃতীয় ভাষাৰ বোৰ্ড পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়
আনহাতে, শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত পৰীক্ষাৰ অতিৰিক্ত হেঁচা কমাবৰ বাবে চিবিএছইয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । বোৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, দশম শ্ৰেণীত তৃতীয় ভাষাৰ (আৰ৩) কোনো ধৰণৰ বোৰ্ড পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় । এই বিষয়ৰ মূল্যাংকন সম্পূৰ্ণভাৱে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত আৰু আন্তৰিকতাৰে কৰা হ'ব । অৱশ্যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ইয়াৰ ওপৰত প্ৰদৰ্শন কৰা ফলাফল চিবিএছইৰ প্ৰমাণ-পত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব । বোৰ্ডে এই কথাও স্পষ্ট কৰিছে যে তৃতীয় ভাষাৰ কাৰণে কোনো পৰীক্ষাৰ্থীক দশম শ্ৰেণীৰ বোৰ্ড পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰিব ।
বিদ্যালয়সমূহলৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা
চিবিএছইয়ে সকলো বিদ্যালয়ৰ মুৰব্বীক জনাইছে যে তেওঁলোকে নতুন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব লাগে । বিদ্যালয়সমূহে এই বছৰৰ ৩০ জুনৰ ভিতৰত OASIS পৰ্টেলত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈকে আৰত ভাষা সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য আপডেট কৰিব লাগিব । বোৰ্ডে কয় যে স্কুলসমূহে নিজৰ সুবিধা আৰু উপলব্ধ আন্তঃগাঁথনি অনুসৰি ভাষাসমূহ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে । কিন্তু এইটো সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব যে তিনিটাৰ ভিতৰত অতি কমেও দুটা ভাৰতীয় ভাষা থাকে ।
শিক্ষক নাথাকিলে কি হ'ব
অধিসূচনাত এইকথাও স্বীকাৰ কৰা হৈছে যে বহু বিদ্যালয়ত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ভাষা বিষয়ৰ শিক্ষক উপলব্ধ নাথাকিবও পাৰে । তেনে ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়সমূহে অস্থায়ী ব্যৱস্থা হিচাপে সংশ্লিষ্ট ভাষাৰ ওপৰত ভাল জ্ঞান থকা অন্য বিষয়ৰ শিক্ষকৰ পৰাও সহায় ল'ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰি স্কুল ক্লাষ্টাৰ মডেল, অনলাইন বা হাইব্ৰিড শিক্ষণ প্ৰণালী, অৱসৰী ভাষা শিক্ষকৰ সহায় আৰু উপযুক্ত স্নাতক শিক্ষাৰ্থীৰ সেৱাও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । বোৰ্ডে জনাইছে যে এই ব্যৱস্থা কেৱল জৰুৰী অৱস্থাতহে অস্থায়ীভাৱে প্ৰয়োগ হ'ব ।
এনচিইআৰটি পাঠ্যপুথিৰ সৈতে অতিৰিক্ত সামগ্ৰীও পঢ়ুওৱা হ'ব
চিবিএছইয়ে জনাইছে যে যেতিয়ালৈকে আৰ৩ পাঠ্যপুথি উপলব্ধ নহয় তেতিয়ালৈকে নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ভাষাৰ পাঠ্যপুথি ব্যৱহাৰ কৰিব । ইয়াৰ উপৰি বিদ্যালয়সমূহে স্থানীয় সাহিত্য, কবিতা, গল্প আৰু অন্য সামগ্ৰীও জড়িত কৰিব পাৰে, যাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীৰ ভাষা দক্ষতা উন্নত হ'ব পাৰে । বোৰ্ডে জনাইছে যে এই সম্পৰ্কে বিস্তৃত নিৰ্দেশনা ১৫ জুনৰ ভিতৰত জাৰি কৰা হ'ব ।
বিশেষ আৰু বিদেশী শিক্ষাৰ্থীক ৰেহাই
চিবিএছইয়ে বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষাৰ্থীক সংশ্লিষ্ট নিয়ম অনুসৰি ৰেহাই দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি বিদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ অহা শিক্ষাৰ্থী আৰু ভাৰতৰ বাহিৰতস্থিত চিবিএছই বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ্থীসকলকো কিছু ক্ষেত্ৰত ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছে ।
শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত হেঁচাৰ পৰিৱৰ্তে শিকনৰ ওপৰত গুৰুত্ব
চিবিএছইয়ে নিজৰ অধিসূচনাত কৈছে যে এই সংস্কাৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত পৰীক্ষাৰ হেঁচা বৃদ্ধিৰ পৰিৱৰ্তে বহুভাষিক শিক্ষাক উদগনি যোগোৱা । বোৰ্ডে অভিভাৱক, শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত এই নতুন ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত ইতিবাচকভাৱে তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ বিদ্যালয়সমূহক আহ্বান জনাইছে । বোৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, এই নীতিৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ভাৰতীয় ভাষাৰ জ্ঞান বৃদ্ধি পাব আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ'ব ।