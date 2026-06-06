দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষণ আৰু পুনৰ মূল্যায়নৰ আবেদনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি চিবিএছইৰ
পূৰ্বৰ ৬ জুনৰ পৰিবৰ্তে এতিয়া ৭ জুনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ব’ৰ্ড পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষণ আৰু পুনৰ মূল্যায়নৰ সময়সীমা ৷
Published : June 6, 2026 at 10:46 AM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডে ২০২৬ চনৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ব’ৰ্ড পৰীক্ষাৰ উত্তৰবহীৰ পৰীক্ষণ আৰু প্ৰশ্নৰ পুনৰ মূল্যায়নৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে ৷ পূৰ্বৰ ৬ জুনৰ পৰিবৰ্তে এতিয়া ৭ জুনলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আবেদন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সময়মতে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ব’ৰ্ডে আহ্বান জনাইছে ৷
ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ‘এক্স’ত এটা পোষ্টত ব’ৰ্ডে কয়, “ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থত চিবিএছইয়ে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ব’ৰ্ড পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষণ আৰু পুনৰ মূল্যায়নৰ বাবে আবেদন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ অতিৰিক্ত সময় লাভ কৰে আৰু সহায়ক হয় ।”
In the interest of students, CBSE has decided to extend the last date for submission of applications for Verification and Re-evaluation of Question(s) for the Class XII Board Examinations, thereby providing students additional time and support to complete the process.— CBSE HQ (@cbseindia29) June 5, 2026
•…
চিবিএছইয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ব’ৰ্ড পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজৰ নম্বৰৰ পৰীক্ষণ বা পুনৰ মূল্যায়নৰ বাবে আবেদন কৰে ৷ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাত কাৰিকৰী বা অন্যান্য কাৰণত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পৰা একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ ব’ৰ্ডে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে কেৱল আবেদন দাখিল কৰাৰ বাবেহে এই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ অন্যান্য নিৰ্ধাৰিত নিয়ম আৰু পদ্ধতি প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব ৷
পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিশ্চিত কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকৰ উত্তৰবহীত থকা সকলো প্ৰশ্নৰ নম্বৰ সঠিকভাৱে যোগ কৰা হৈছে আৰু কোনো উত্তৰ বাদ পৰা নাই ৷ পুনৰ মূল্যায়নে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিৰ্দিষ্ট প্ৰশ্নৰ মূল্যায়ন পুনৰ পৰীক্ষণৰ বাবে অনুৰোধ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ৷
চিবিএছইয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলক শেষ মুহূৰ্তলৈ অপেক্ষা নকৰিবলৈ আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ ব’ৰ্ডে কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ বাবে এই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে যাতে কোনো যোগ্য শিক্ষাৰ্থী এই সুযোগৰ পৰা বঞ্চিত নহয় ৷