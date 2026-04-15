চিবিএছইৰ দশম শ্ৰেণীৰ ফলাফলত ছাত্ৰক পিছ পেলাই আগবঢ়িল ছাত্ৰী, উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯৩.৭ শতাংশ
এই বৰ্ষত ২৪.২৭ লাখ শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ মুঠ ৮,০৭৪ টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা ৷
By PTI
Published : April 15, 2026 at 6:23 PM IST
হায়দৰাবাদ : বুধবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ল চিবিএছইৰ দশম শ্ৰেণীৰ ফলাফল ৷ চেণ্ট্ৰেল ব'ৰ্ড অৱ চেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন চমুকৈ চিবিএছইয়ে ঘোষণা কৰে চলিত বৰ্ষৰ দশম শ্ৰেণীৰ ফলাফল ৷ এইবাৰৰ সৰ্বমুঠ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৯৩.৭ শতাংশ ৷ বিগত বৰ্ষত উত্তীৰ্ণ হৈছিল ৯৩.৬৬ শতাংশ ৷ এই কথা উল্লেখ কৰিছে চিবিএছইৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷
ইফালে এই বৰ্ষত ছাত্ৰৰ তুলনাত ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে বুলি উল্লেখ কৰিছে চিবিএছই কৰ্তৃপক্ষই ৷ চিবিএছই কৰ্তৃপক্ষই এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি যোগে কয়, এই বৰ্ষত ২৪.২৭ লাখ শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ মুঠ ৮,০৭৪ টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা ৷ ১৪,০৮,৫৪৬ জন ছাত্ৰৰ বিপৰীতে ১০,৯৯,৭৭৩ গৰাকী ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । মুঠ ৮৩টা বিষয়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল । এই বৰ্ষত ৯৪.৯৯ শতাংশ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে ৷ ছাত্ৰৰ তুলনাত ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণ ১.৩ শতাংশ বেছি ৷
চিবিএছই কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰিছে যে, ৫৬,৩৬৮ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে এই বৰ্ষত ৯৫ শতাংশ লাভ কৰিছে ৷ বিপৰীতে ২,২১,৫৭৪ গৰাকী শিক্ষৰ্থীয়ে ৯০ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছে ৷ ইফালে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাত ১.৪৭ লাখ শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত চলিত বৰ্ষত কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিমাণ কম আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে চিবিএছই কৰ্তৃপক্ষই ৷
এইবাৰ চিবিএছইৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু ৬ মাৰ্চত সমাপ্ত হৈছিল । মুঠ ২৫,০৮,৩১৯ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, য’ত ১৪,০৮,৫৪৬ জন ল’ৰা আৰু ১০,৯৯,৭৭৩ গৰাকী ছোৱালী আছিল । ৮,০৭৫টা কেন্দ্ৰত ৮৩টা বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
