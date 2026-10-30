চিবিএছইৰ নৱম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন
২০২৬-২৭ শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে নৱম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা দুটা বিষয় বাদ দিয়া হৈছে । ২০২৭-২৮ শিক্ষাবৰ্ষৰ দশম শ্ৰেণীৰ পাঠক্ৰমৰ পৰাও বাদ দিছে এটা বিষয় ।
Published : October 30, 2026 at 6:57 PM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে (চিবিএছই) নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । ২০২৬-২৭ শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে 'Individuals in Society' (সমাজত ব্যক্তি) আৰু 'চিটি এণ্ড এআই' মডিউল (CT & AI) অধ্যয়ন কৰিব নালাগে । একেদৰে ২০২৭-২৮ শিক্ষাবৰ্ষত একেখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দশম শ্ৰেণী পালে তেওঁলোকে 'পৰিৱেশ শিক্ষা' (Environmental Education) অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন নহ'ব । চিবিএছইয়ে চৰকাৰী বিজ্ঞপ্তিযোগে এই পৰিৱৰ্তনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । কিন্তু পৰিষদে কৈছে যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হৈয়েই থাকিব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উপলব্ধ দক্ষতা বিকাশ বা ২২ টা দক্ষতাভিত্তিক বিষয়ৰ ভিতৰত এটা বাছি ল'ব লাগিব ।
তিনিটা বিষয়ক লৈ পৰিষদৰ জাননী
চিবিএছইৰ নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি এই পৰিৱৰ্তন বৰ্তমান নৱম শ্ৰেণীত (২০২৬-২৭) অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যিসকলে পৰৱৰ্তী শিক্ষাবৰ্ষত দশম শ্ৰেণীলৈ উন্নীত হ'ব তেওঁলোকৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য হ'ব । পাঠ্যক্ৰম ৰূপায়ণৰ সময়সীমাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰিষদে এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে তিনিটা বিষয় পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা বাদ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
- নৱম শ্ৰেণী : 'Individuals in Society' আৰু 'CT & AI' মডিউল নাথাকিব ।
- দশম শ্ৰেণী : পৰিৱেশ শিক্ষা পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ নহ'ব ।
পৰিষদে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কৰিছে । ইয়াৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দুটা বিকল্প দিয়া হৈছে । দক্ষতা বিকাশ বিষয়টো বাছি ল'ব পাৰে নহ'লে চিবিএছইয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰা ২২ টা দক্ষতাভিত্তিক বিষয়ৰ পৰা এটা বাছি ল'ব পাৰে । অৱশ্যে দুয়োটা বিকল্পৰ বাবে পৰীক্ষা আৰু মূল্যায়ন পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ হ'ব ।
যদি কোনো ছাত্ৰই দক্ষতা বিকাশৰ বিষয় বাছি লয় তেন্তে সেই বিষয়টো বিদ্যালয়ে আভ্যন্তৰীণভাৱে মূল্যায়ন কৰিব । অৰ্থাৎ এই বিষয়ৰ বাবে কোনো সুকীয়া ব'ৰ্ডৰ পৰীক্ষা নাথাকিব ।
আনহাতে ২২ টা দক্ষতা বিষয়ৰ ভিতৰত এটা বিষয় বাছি লোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দশম শ্ৰেণীৰ ব'ৰ্ড পৰীক্ষাৰ অংশ হিচাপে সেই বিষয়ৰ বাবে পৰীক্ষা দিব লাগিব । এই পৰীক্ষা ২০২৭-২৮ শিক্ষাবৰ্ষৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
চিবিএছইয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই পৰিৱৰ্তনে আন ঐচ্ছিক বিষয়ত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় । ২০২৫-২৬ শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰিকল্পনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আন সকলো ঐচ্ছিক বিষয় নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ বাবে যিদৰে আছিল তেনেদৰেই থাকিব ।
চিবিএছইয়ে সকলো সংযুক্ত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলক নতুন পৰিৱৰ্তনসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলক অৱগত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে । ইয়াৰ উপৰিও চিবিএছইয়ে বিজ্ঞপ্তিযোগে পাঠ্যক্ৰম, মূল্যায়ন আৰু পৰীক্ষা সম্পৰ্কে বিতং তথ্যৰ বাবে অধ্যয়ন পৰিকল্পনা আৰু এফএকিউ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে ।
লগতে পঢ়ক :