মধ্য় প্ৰাচ্য়ৰ যুদ্ধৰ দামামাৰ প্ৰভাৱ; পশ্চিম এছিয়াত দশম শ্ৰেণীৰ ব’ৰ্ড পৰীক্ষা বাতিল চিবিএছইৰ

মধ্য় প্ৰাচ্য়ৰ যুদ্ধৰ দামামাৰ প্ৰভাৱ; পশ্চিম এছিয়াত দশম শ্ৰেণীৰ ব’ৰ্ড পৰীক্ষা বাতিল চিবিএছইৰ
চিবিএছইয়ে দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ লগতে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা স্থগিত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
Published : March 6, 2026 at 12:02 PM IST
নতুন দিল্লীঃ কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডে( চিবিএছই ) পশ্মিম এছিয়াৰ দেশবোৰত অহা ১১ মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দশম শ্ৰেণীৰ ব’ৰ্ড পৰীক্ষা বাতিল কৰিছে । মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কেইবাখনো দেশত অব্য়াহত থকা উত্তেজনাৰ মাজতেই ব’ৰ্ডে পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে । আনহাতে, অহা ৭ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাও পিছুৱাই দিয়া হৈছে । পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ তাৰিখ সন্দৰ্ভত চিবিএছইয়ে শীঘ্ৰেই সূচী ঘোষণা কৰিব ।
এই সন্দৰ্ভত চিবিএছইৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক সনয়ম ভৰদ্বাজে কয়, “মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কিছু অংশ-বাহৰেইন, ইৰান, কুৱেইট, ওমান, কাটাৰ, ছৌদি আৰব আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীত সম্প্ৰতি চলি থকা অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে ব’ৰ্ডে ১১ মাৰ্চলৈকে নিৰ্ধাৰিত দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।” এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পদ্ধতি অতি শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰিব চিবিএছইয়ে ।
চিবিএছইৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে কয় যে শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱন বিপন্ন কৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো সম্ভৱ নহয় ৷ ইউএই, ছৌদি আৰব, কাটাৰৰ দৰে দেশত ইৰানৰ আক্ৰমণৰ ভাবুকি পোহৰলৈ অহাৰ পিচতেই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে চিবিএছইয়ে ।
Important Update on Class X/XII Exams – Middle East Regions— CBSE HQ (@cbseindia29) March 5, 2026
CBSE has issued Circular-3 today regarding the Class X & XII Board Exams in the Middle East regions.
Details are in the attached Circular pic.twitter.com/47fce24mDz
ইপিনে, চিবিএছইয়ে প্ৰভাৱিত সকলো দেশৰ বিদ্যালয়সমূহক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । ইয়াৰ উপৰি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পঢ়া-শুনা অব্যাহত ৰাখিবলৈ আৰু কোনো ধৰণৰ উৰাবাতৰিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
একেদৰে অহা ৭ মাৰ্চত অনুষ্ঠিতব্য় দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়া হৈছে । চিবিএছইয়ে অহা ৭ মাৰ্চত পৰিস্থিতি পুনৰীক্ষণ কৰি ৯ মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত অধিক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। উল্লেখ্য় যে ইয়াৰ পূৰ্বে ব’ৰ্ডে দুয়োটা শ্ৰেণীৰ বাবে ২, ৫, আৰু ৬ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আঞ্চলিক পৰীক্ষা পিছুৱাই দিছিল ।
কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব ফলাফল ?
পৰীক্ষা বাতিল কৰিলেও শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে তাৰ বাবেও ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । চিবিএছইয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শনত যাতে কোনো প্ৰভাৱ নপৰে তাৰ বাবে সুকীয়া মূল্যায়ন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব । শীঘ্ৰে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ফলাফল প্ৰস্তুতিৰ সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰিব ব’ৰ্ডে । সম্পূৰ্ণ হোৱা বিষয়ত লাভ কৰা নম্বৰ আৰু আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন বা প্ৰি-ব'ৰ্ড নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চূড়ান্ত ফলাফল দিয়া হ’ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । চিবিএছইৰ লক্ষ্য হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নোহোৱাকৈ সঠিক গ্ৰেডিং লাভ কৰে, যাতে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত নামভৰ্তি নিশ্চিত কৰিব পাৰে ।