চিবিএছইৰ অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহক ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা তৃতীয় ভাষাৰ পাঠদান ততালিকে আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান
ব’ৰ্ডে বিদ্যালয়সমূহক জনাইছে যে ভাৰতৰ সংবিধান স্বীকৃত ভাষাসমূহৰ তৃতীয় ভাষাৰ পাঠ্যপুথি অতি সোনকালে উপলব্ধ কৰা হ’ব ।
Published : April 16, 2026 at 9:51 AM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ড চমুকৈ চিবিএছইয়ে নিজৰ শেহতীয়া অধ্যয়ন আঁচনি অনুসৰি স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ পাঠ্যপুথি আৰু সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি তৎকালীনভাৱে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা তৃতীয় ভাষাৰ (third languages, R3) পাঠদান আৰম্ভ কৰিবলৈ ব'ৰ্ডৰ অধীনস্থ সকলো বিদ্যালয়ক নিৰ্দেশ দিছে ।
চিবিএছইৰ অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহৰ মুৰব্বীসকললৈ জাৰি কৰা এক বিজ্ঞপ্তিযোগে ব’ৰ্ডে কয়, “বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকাঠামোৱে (National Curriculum Framework for School Education, NCFSE-2023) বহুভাষিকতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তাৰবাবে ভাষিক দক্ষতা, সাংস্কৃতিক জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণৰ লক্ষ্যৰে আৰ১, আৰ২, আৰ৩ আৰ্হিৰ অধীনত দুটা থলুৱা ভাৰতীয় ভাষাৰ পাঠদানৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ।”
ইয়াত কোৱা হৈছে যে ২০২৬–২৭ বৰ্ষৰ অধ্যয়ন আঁচনিখন চিবিএছইয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ২০২৬-২৭ বৰ্ষত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা আৰ৩ ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । "এই অধ্যয়ন আঁচনি অনুসৰি বহু বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে আৰ৩ ৰূপায়ণৰ কাম আৰম্ভ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । বাকী থকা সকলো বিদ্যালয়ক এই বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰাৰ তাৰিখৰ পৰা সাত দিনৰ ভিতৰত নিৰ্দেশ মানি চলাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ ইয়াৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । ভাৰতৰ সংবিধানে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা ভাষাসমূহৰ আৰ৩ পাঠ্যপুথিসমূহ অতি সোনকালে উপলব্ধ কৰা হ'ব ।" জাননীখনত কোৱা হৈছে ।
ব’ৰ্ডে বিদ্যালয়সমূহক এনচিএফএছই-২০২৩ত (NCFSE-2023) নিৰ্ধাৰিত দক্ষতা অনুসৰি স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ কিতাপ/সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা তৎক্ষণাত আৰ৩ পাঠদান আৰম্ভ কৰিবলৈ কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ দিয়ে। নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে, "বিদ্যালয়সমূহে নিজৰ নিজৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়সমূহক তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচিত আৰ৩ ভাষা(সমূহ) চূড়ান্ত কৰি অৱগত কৰিব লাগিব আৰু OASISত এই তথ্যখিনি আপডেট কৰিব লাগিব ।"
বিজ্ঞপ্তিটোত কোৱা হৈছে যে কোনো বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্ৰেণীত প্ৰৱৰ্তন কৰা আৰ৩ ভাষাসমূহহে উক্ত বিদ্যালয়খনৰ বাবে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে উপলব্ধ হ’ব । ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে, "নিজৰ আঞ্চলিক বিষয়াসকলে নিজৰ অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহত আৰ৩ ৰূপায়ণৰ ৰেকৰ্ড ৰাখিব আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীত প্ৰদান কৰা আৰ৩ বিকল্পৰ সবিশেষ সংগ্ৰহৰ বাবে অতি সোনকালে বিদ্যালয়সমূহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব । সকলো বিদ্যালয়কে আন্তৰিকতাৰে আৰু অকণো বিলম্ব নকৰাকৈ আৰ৩ প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । বিদ্যালয়সমূহে তাৎক্ষণিক আৰু ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰিবলৈ সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।"
উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ কেইখনমান বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকলক জনাইছে যে চিবিএছইৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিকোৱা বিদেশী ভাষাৰ ঠাইত ভাৰতীয় থলুৱা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।