চিবিএছইৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা, উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৫.২০ শতাংশ
চিবিএছইৰ ঘোষিত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ফলাফলত এইবাৰে ছাত্ৰীয়ে চেৰ পেলালে ছাত্ৰক । ৯৪ হাজাৰোধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ৯০%ৰ ওপৰত নম্বৰ লাভ কৰে ।
By PTI
Published : May 13, 2026 at 2:45 PM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ড চমুকৈ চিবিএছইয়ে বুধবাৰে ঘোষণা কৰে ২০২৫-২৬ শৈক্ষিক বৰ্ষৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ব’ৰ্ড পৰীক্ষাৰ ফলাফল । ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি সামগ্ৰিকভাৱে উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৫.২০ শতাংশ । অৱশ্যে বিগত বৰ্ষৰ ৮৮.৩৯ শতাংশৰ তুলনাত এইবাৰৰ ফলাফল ৩.১৯ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ ৰোল নম্বৰ, স্কুল নম্বৰ আৰু এডমিট কাৰ্ডৰ সবিশেষ ব্যৱহাৰ কৰি অফিচিয়েল ৱেবছাইট: results.cbse.nic.in, cbseresults.nic.in, cbse.gov.in আৰু DigiLocker-ৰ জৰিয়তে নিজৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল তথা লাভ কৰা নম্বৰ চাব আৰু ডাউনলোড কৰিব পাৰে ।
উল্লেখ্য যে এইবাৰ চিবিএছইৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত মুঠ ১৮,৫৭,৫১৭ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছিল । ইয়াৰে ভিতৰত ১৭,৬৮,৯৬৮ গৰাকী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় । আনহাতে, ১৫,০৭,১০৯ গৰাকী উত্তীৰ্ণ হয় । চিবিএছইয়ে ১২০টা বিষয়ৰ ওপৰত মুঠ ৭৫৭৩টা কেন্দ্ৰত যোৱা ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ১০ এপ্ৰিললৈকে এই দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ব’ৰ্ড পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল ।
ছাত্ৰৰ তুলনাত ছাত্ৰীৰ ফলাফল ভাল
দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ফলাফলত এইবাৰো ছাত্ৰীয়ে ল’ৰাক চেৰ পেলায় । ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৮৮.৮৬ শতাংশ । আনহাতে, ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৮২.১৩ শতাংশ । অৰ্থাৎ ছাত্ৰীৰ তুলনাত ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৬.৭৩ শতাংশ কম । তৃতীয় লিংগৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ফলাফল ১০০ শতাংশ ।
উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ পৰীক্ষাত ৯৪ হাজাৰতকৈ অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ৯০ শতাংশৰ ওপৰত নম্বৰ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ১৭ হাজাৰৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৯৫ শতাংশৰ ওপৰত নম্বৰ লাভ কৰে । আনহাতে, ১.৬৩ লাখৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কম্পাৰ্টমেণ্ট শিতানত স্থান দিয়া হৈছে ।
ইফালে মণ্ডলসমূহৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণৰ সৰ্বাধিক হাৰ ত্ৰিবান্দ্ৰমত ৯৫.৬২ শতাংশ । ইয়াৰ পিছতে চেন্নাইত ৯৩.৮৪ শতাংশ আৰু বেংগালুৰুত ৯৩.১৯ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হৈছে । দিল্লী পশ্চিম আৰু দিল্লী পূব মণ্ডলতো ক্ৰমে ৯২.৩৪ শতাংশ আৰু ৯১.৭৩ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হৈছে । আনহাতে, সৰ্বনিম্ন ফলাফল ৭২.৪৩ শতাংশ হৈছে প্ৰয়াগৰাজত ।
উল্লেখ্য যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত অসুস্থ প্ৰতিযোগিতাৰ বাতাৱৰণ পৰিহাৰ কৰাৰ নীতি অক্ষুণ্ণ ৰাখি চিবিএছইয়ে এইবাৰো কোনো 'মেৰিট লিষ্ট' প্ৰকাশ কৰা নাই ।
চিবিএছই দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ফলাফল কেনেকৈ চাব
- অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চাওক : results.cbse.nic.in
- হোমপেজত থকা "Class XII Result 2026" লিংকত ক্লিক কৰক
- ৰোল নম্বৰ, স্কুলৰ নম্বৰ, এডমিট কাৰ্ড আইডি আৰু জন্ম তাৰিখ লিখক
- পিন নম্বৰ/কেপচা ক'ড পূৰণ কৰক
- "Submit" ত ক্লিক কৰক
- ফলাফল আৰু মাৰ্কশ্বীট পৰ্দাত ওলাব
- ভৱিষ্যতে ব্যৱহাৰৰ বাবে স্ক’ৰকাৰ্ড ডাউনলোড আৰু সংৰক্ষণ কৰক
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু আনুষংগিক নথি-পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি নামভৰ্তি আৰু ভৱিষ্যতৰ শৈক্ষিক উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিজৰ লগত ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে।