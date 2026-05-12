শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়কৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত চিবিআইক অৰ্পণ. সাতজনীয়া এছআইটি গঠন

চিবিআইৰ ডিআইজি পদবীৰ এজন বিষয়াৰ নেতৃত্বত সাতজনীয়া বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰা হৈছে ৷ কলকাতা মণ্ডলৰ যুটীয়া সঞ্চালকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক নেতৃত্ব দিব ৷

By ANI

Published : May 12, 2026 at 11:31 AM IST

নতুন দিল্লী : পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ দায়িত্ব মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ চিবিআইৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হয় । সূত্ৰ অনুসৰি চিবিআইৰ ডিআইজি পদবীৰ এজন বিষয়াৰ নেতৃত্বত সাতজনীয়া বিশেষ তদন্তকাৰী দল (এছআইটি) গঠন কৰা হৈছে ৷ কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ কলকাতা মণ্ডলৰ যুটীয়া সঞ্চালকগৰাকীয়ে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক নেতৃত্ব দিব ৷

চিবিআইৰ সূত্ৰ অনুসৰি কলকাতা মণ্ডলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ’ব তদন্তকাৰী বিষয়াজন । তদন্তৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞ, চোৰাংচোৱা বিষয়া আৰু ফৰেনছিক দল জড়িত হ’ব পাৰে । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তদন্তত কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৱে ৰাজ্য আৰক্ষীৰ হাতত থকা সকলো নথি-পত্ৰ, ডিজিটেল তথ্য, চিচিটিভি ফুটেজ, ফৰেনছিক ৰিপৰ্ট আৰু জেৰাৰ নথি-পত্ৰ পৰীক্ষণ কৰিব ।

ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰাক্তন জোৱান তথা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ সহযোগী চন্দ্ৰনাথ ৰথক ৬ মে’ৰ নিশা মধ্যমগ্ৰামৰ সমীপত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল ৷ পিছত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখি পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ বিশেষ তদন্তকাৰী দলে দেওবাৰে নিশা উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰৰ পৰা তিনিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ বিহাৰৰ বক্সাৰ জিলাৰ পৰা ক্ৰমে ময়ংক ৰাজ মিশ্ৰ, বিকি মৌৰ্য আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ বলিয়াৰ পৰা ৰাজ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকক কলকাতালৈ অনা হয় আৰু বংগৰ বাৰাছত আদালতে তিনিওকে ২৪ মে’লৈ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

বংগ আৰক্ষীয়ে গঠন কৰা তদন্তকাৰী দলটোত এছটিএফ, চিআইডি আৰু চোৰাংচোৱা বিভাগৰ কেইবাজনো বিষয়া আছিল । তদন্তকাৰীয়ে দাবী কৰিছে যে অভিযুক্তসকলৰ সৈতে কাৰিকৰী সূত্ৰৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰা হৈছিল । প্ৰাথমিক তদন্তত এই হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত চাৰিচকীয়া বাহনখন ঝাৰখণ্ডৰ পৰা অনা বুলি জানিব পৰা গৈছে । হাওৰাৰ বালি টোল প্লাজাত সেই বাহনৰ পৰা অনলাইনযোগে টোল আদায় দিয়া হৈছিল । ডিজিটেল লেনদেনৰ ভিত্তিত তদন্তকাৰী দলে সন্দেহযুক্ত লোককেইজনৰ গতিবিধি জানিবলৈ সক্ষম হয় ।

