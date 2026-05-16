NEET-UG 2026 : আৰক্ষীৰ জালত নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড
ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰবক্তা পিভি কুলকাৰ্ণী এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বুলি চিবিআইয়ে সদৰী কৰিছে ৷
By ANI
Published : May 16, 2026 at 12:02 AM IST
নতুন দিল্লী: চিবিআইৰ জালত দেশ তোলপাৰ লগোৱা নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ আঁৰৰ খলনায়ক ৷ চিবিআইয়ে এই গোচৰৰ তদন্ত চলাই মূল খলনায়কগৰাকীক শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাৰ হৈ পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত থকা ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰবক্তা পিভি কুলকাৰ্ণী এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বুলি চিবিআইয়ে সদৰী কৰিছে ৷ প্ৰবক্তাগৰাকীৰ সৈতে থকা একাধিক NEET-UG 2026 ৰ প্ৰশ্নকাকতো জব্দ কৰা হৈছে বুলি চিবিআইয়ে জানিবলৈ দিছে ৷
চিবিআইৰ তদন্তত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি কুলকাৰ্ণীয়ে আন এগৰাকী অভিযুক্ত মনীষা ৱাঘমাৰেৰ সৈতে চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত পুনেত থকা নিজৰ বাসগৃহত বছা বছা এদল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ আয়োজন কৰিছিল । ৱাঘমাৰেক ১৪ মে’ত চিবিআইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।
এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ চিবিআইয়ে কয়, ‘‘এই প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত কুলকাৰ্ণীয়ে প্ৰশ্নসমূহৰ লগতে বিকল্প আৰু শুদ্ধ উত্তৰসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক যোগান ধৰিছিল ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ বহীত হাতেলিখা প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ চলিত বৰ্ষৰ ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হোৱা NEET-UG 2026 পৰীক্ষাৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকতৰ উত্তৰৰ সৈতে একে আছিল ।’’
মূলতঃ লাটুৰৰ বাসিন্দা কুলকাৰ্ণীক পুনেত সোধ-পোছ কৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি চিবিআইয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
চিবিআইয়ে লগতে কয় যে বিগত ২৪ ঘণ্টাত সমগ্ৰ দেশৰ কেইবাটাও স্থানত অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু কেইবাখনো নথি-পত্ৰ, ইলেক্ট্ৰ’নিক ডিভাইচ, ম’বাইল ফোন আদি জব্দ কৰা হৈছিল । জব্দকৃত সামগ্ৰীসমূহ ইতিমধ্যে ফৰেনছিকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে NEET-UG 2026 পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ সন্দৰ্ভত লিখিত অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছত ১২ মে’ত চিবিআইয়ে এই গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল ।
চিবিআইয়ে জনোৱা মতে, গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে বিশেষ দল গঠন কৰি দেশৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলোৱা হৈছিল ৷ তদুপৰি এই অভিযানকালত কেইবাজনো সন্দেহযুক্ত লোকক আটক কৰি জেৰাও চলোৱা হৈছিল ৷
চিবিআইৰ তথ্য অনুসৰি জয়পুৰ, গুৰুগ্ৰাম, নাছিক, পুনে আৰু অহল্যা নগৰৰ পৰা এইপৰ্যন্ত মুঠ ৭ জন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰে পাঁচজনক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত ৭ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বাকী দুজন অভিযুক্তক দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পূৰ্বে ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ডৰ বাবে পুনে আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে ।
একাধিক মধ্যভোগীয়ে মোটা অংকৰ ধনৰ বিনিময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা লক্ষাধিক টকা উৎকোচৰ ধন হিচাপে লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ বিশেষকৈ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ৷ এই গোচৰৰ তদন্ত অব্যাহত আছে বুলি চিবিআইয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।