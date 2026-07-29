ETV Bharat / bharat

নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰ: আদালতে চিবিআইক দিলে নতুন নিৰ্দেশনা

অভিযোগনামা সম্পৰ্কীয় সকলো নথি-পত্ৰ ৩ আগষ্টৰ ভিতৰত দাখিল কৰিবলৈ আদালতে চিবিআইক নিৰ্দেশ দিলে ।

Rouse avenue District court
নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰ : আদালতে চিবিআইক দিলে নতুন নিৰ্দেশনা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰৰ অভিযোগনামা সম্পৰ্কীয় সকলো নথি-পত্ৰ আৰু বিভিন্ন ভাষ্য সংগ্ৰহৰ তথ্য শীঘ্ৰে দাখিল কৰিবলৈ চিবিআইক নিৰ্দেশ দিছে ।

ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ ন্যায়াধীশ অনু গ্ৰ'ভাৰ বালিগাই চিবিআইক এই নথি-পত্ৰ ৩ দিনৰ ভিতৰত দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । আদালতে অহা ৩ আগষ্টত অভিযোগনামা সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ।

বুধবাৰে শুনানিৰ সময়ত চিবিআয়ে কয় যে অভিযোগনামা আৰু আনুষংগিক নথি-পত্ৰ প্ৰায় ২ হাজাৰ পৃষ্ঠাত বিস্তৃত আৰু বৰ্তমান স্কেন কৰা হৈছে; সেয়েহে সেইবোৰ দাখিল কৰিবলৈ সময় লাগিব । ফলস্বৰূপে আদালতে দাখিলৰ বাবে ৩ দিনৰ বাবে সময়সীমা প্ৰদান কৰে । মঙলবাৰে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰৰ ১৩ জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে চিবিআয়ে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিল ।

চিবিআইৰ অভিযুক্তৰ তালিকাত তথা লোকসকলৰ ভিতৰত আছে যশ যাদৱ, মংগীলাল বিৱাল, দীনেশ বিৱাল, বিকাশ বিৱাল, শুভম খৈৰনাৰ, ধনঞ্জয় লোখণ্ডে, প্ৰহ্লাদ কুলকাৰ্ণী, তেজছ হৰ্ষদ কুমাৰ, ডাঃ মনোজ শিৰুৰে, শিৱৰাজ ৰঘুনাথ মোটেগাওঁকাৰ, মনীষা ৱাঘমাৰে, মনিষা মান্ধাৰে আৰু মনিষা সঞ্জয় হাভালদাৰ । এই আটাইকেইজন অভিযুক্ত বৰ্তমান ন্যায়িক জিম্মাত আছে । ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ৩১৫(৫), ৩১৮(৪), ৬১(২), ২৩৮ আৰু ৩০৩(২) ধাৰাত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে চিবিআইয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল; দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইনৰ ধাৰা ১৩(২) আৰু ১৩(১)(ক); আৰু ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অন্যায় উপায় প্ৰতিৰোধ) আইনৰ ধাৰা ৩, ৪, ৫, ১০, আৰু ১১ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ।

নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰৰ বাবে গঠিত ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত প্ৰথম দিনটোত (২৭ জুলাই) নিৰ্ধাৰিত শুনানি স্থগিত ৰখা হৈছিল । দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি কে উপাধ্যায়াই এই ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছিল । ন্যায়াধীশ অনু গ্ৰ'ভাৰ বালিগাৰ নেতৃত্বত ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ শুনানি চলি আছে ।

উল্লেখ্য যে প্ৰথমে ৩ মে'ত নীট অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগত পৰীক্ষা বাতিল কৰা হয় । ২১ জুনত পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । সম্প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নিৰ্দেশত চিবিআই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক :

প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে চলা আন্দোলনৰ সকলো গোচৰ প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ অসম চৰকাৰৰ

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURT
নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
ইটিভি ভাৰত অসম
ৰাউজ এভিনিউ
NEET PAPER LEAK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.