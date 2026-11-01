মহাদেৱ অনলাইন জুৱাৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড সৌৰভক ওমানৰ পৰা ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ
ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ অনুৰোধত চিবিআইয়ে মহাদেৱ অনলাইন জুৱা গোচৰৰ তদন্তৰ কাম হাতত লৈছিল ।
Published : November 1, 2026 at 10:26 PM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান আয়োগ চমুকৈ চিবিআইয়ে অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ সমন্বয়ত মহাদেৱ এপ জুৱা ছিণ্ডিকেটৰ প্ৰচাৰক সৌৰভ চন্দ্ৰকাৰক ওমানৰ পৰা প্ৰত্যাৰ্পণ কৰাত সফলতা লাভ কৰিছে । ওমানলৈ বিশেষভাৱে প্রতিনিধিত্ব কৰা চিবিআইৰ এটা দলে তেওঁক ভাৰতলৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছে৷ এতিয়া তেওঁক ৰায়পুৰৰ চিবিআই বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰা হ’ব ।
ইতিমধ্যে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা চিবিআইৰ দুটা গোচৰ আৰু বিচাৰ বিভাগত অভিযোগ দাখিল কৰা ইডি গোচৰত তেওঁক বিচাৰি থকা হৈছিল । বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধমূলক কাৰ্য পৰিচালনা কৰা পলাতকসকলক ঘূৰাই অনাৰ বাবে, আৰু তেওঁলোকক ভাৰতীয় আইনৰ যথাযথ প্ৰক্ৰিয়াৰ সন্মুখীন কৰাবলৈ ভাৰতৰ ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টাৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰত্যাৰ্পণ এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ।
CBI extradites Sourabh Chandrakar the kingpin in Mahadev App betting cases, from Oman— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) November 1, 2026
ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ অনুৰোধত চিবিআইয়ে মহাদেৱ অনলাইন জুৱা গোচৰৰ তদন্তৰ কাম হাতত লৈছিল ।
তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে মহাদেৱ অনলাইন জুৱা ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা পৰিচালিত দেশৰ অন্যতম বৃহৎ অবৈধ অনলাইন জুৱা ছিণ্ডিকেট আছিল । ই সমগ্ৰ ভাৰতত বিয়পি থকা ফ্ৰেঞ্চাইজিযুক্ত ‘পেনেল’ আৰু ‘শাখা’ৰ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে ক্ৰিকেট, ফুটবল, কাৰ্ড গেম আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠানত অবৈধ জুৱা অনুষ্ঠিত কৰিছিল ৷ য’ত ব্যৱহাৰকাৰীক পঞ্জীয়ন কৰোৱা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ জুৱাৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
#WATCH | Delhi | The Central Bureau of Investigation (CBI), in coordination with other Central Agencies, has successfully secured the extradition of Sourabh Chandrakar, the promoter of the Mahadev App illegal betting syndicate, from Oman Chandrakar was detained by the Royal Oman Police following an Interpol Red Corner Notice issued against him. He is wanted in two CBI cases, in which chargesheets have already been filed, and one ED case, in which a prosecution complaint has been filed.— ANI (@ANI) November 1, 2026
অবৈধ জুৱাৰ পৰা পোৱা ধন বৃহৎ সংখ্যক অবৈধ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷ এই ধন একাধিক লেনদেনৰ জৰিয়তে হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল আৰু হাৱালা চেনেলৰ জৰিয়তে বিদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । তদন্তত আৰু দেখা গ’ল যে উপাৰ্জনৰ এটা অংশ ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰীক চিকিউৰিটী মানি প্ৰদানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, যাতে ছিণ্ডিকেটটোৱে কোনো বাধা নোহোৱাকৈ কাম কৰিব পাৰে ।
The Central Bureau of Investigation (CBI), in coordination with other Central Agencies, has successfully secured the extradition of Sourabh Chandrakar, the promoter of the Mahadev App illegal betting syndicate, from Oman (Pics Source: CBI) https://t.co/HgFzphJzy3— ANI (@ANI) November 1, 2026
দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইন, ১৯৮৮ আৰু অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ, প্ৰতাৰণা আৰু জালিয়াতি সম্পৰ্কীয় ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰা, ছত্তীশগড় জুৱা (নিষেধাজ্ঞা) আইনৰ অধীনত চিবিআইয়ে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে । এই অভিযোগনামাত নাম উল্লেখ কৰা মূল অভিযুক্তসকলৰ ভিতৰত সৌৰভ চন্দ্ৰকাৰ অন্যত । ইডিয়ে তেওঁৰ ভাৰত আৰু বিদেশৰ কেইবাটাও সম্পত্তি সংলগ্ন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: ‘ফোনবোৰ ভাঙি পেলাওক, ডিজিটেল এৰেষ্ট শেষ’’: ডিজিটেল এৰেষ্টৰ গোচৰত চিন্তিত উচ্চতম ন্যায়লয়