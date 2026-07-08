বিআৰঅ’ত পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰ, চিবিআইৰ জালত বিষয়াসহ তিনিজন

বিআৰঅ’ত পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰ, চিবিআইৰ জালত বিষয়াসহ তিনিজন
চিবিআইয়ে বিআৰঅ’ৰ ধনৰ অপব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত ৪ টা অপৰাধমূলক গোচৰৰ সৈতে জড়িত ১১খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ২৬টা স্থানত তালাচী চলায় ।
By ANI
Published : July 8, 2026 at 8:15 AM IST
নতুন দিল্লী: ব’ৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনত ধন আক্মসাতৰ অভিযোগ ৷ দেশৰ জটিল সীমান্ত অঞ্চলত পথ নিৰ্মাণকে ধৰি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামত জড়িত থকা সংস্থাটোত সংঘটিত এই অনিয়মৰ তদন্ত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধাকাৰী সংস্থা চমুকৈ চিবিআইয়ে ৷
তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে মঙলবাৰে জনোৱা মতে, ব’ৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ধন অপব্যৱহাৰত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগত লাডাখৰ বিআৰঅ’ৰ এজন সহকাৰী অভিযন্তা (চিভিল) আৰু কাৰ্গিলৰ দুজন শ্ৰমিক যোগান এজেণ্টকে ধৰি তিনিজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই ।
ইয়াৰ পূৰ্বে চিবিআইয়ে বিআৰঅ’ৰ ধনৰ অপব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত ৪ টা অপৰাধমূলক গোচৰৰ সৈতে জড়িত ১১খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ২৬টা স্থানত তালাচী চলায় । এক বিবৃতি অনুসৰি ১১খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত আছে জম্মু-কাশ্মীৰ, লাডাখ, দিল্লী, হাৰিয়ানা, উত্তৰাখণ্ড, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ, অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ড ।
সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, অনুসন্ধানৰ সময়ত কেইবাখনো অভিযোগনামা দাখিল কৰা নথি-পত্ৰ আৰু ডিজিটেল প্ৰমাণ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । এই গোচৰসমূহ লাডাখ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ প্ৰজেক্ট বিজয় আৰু যোজকত শ্ৰমিক নিয়োগ কৰাত হোৱা অনিয়ম আৰু ভুৱা শ্ৰমিকৰ নামত মুকলি কৰি দিয়া ধনৰ সৈতে জড়িত ।
জানিব পৰা মতে, বিআৰঅ’ৰ কাৰিকৰী বিষয়া ব’ৰ্ডে কৰা আভ্যন্তৰীণ তদন্তৰ ভিত্তিত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে দাখিল কৰা অপৰাধমূলক অভিযোগৰ ভিত্তিত এই সন্দৰ্ভত চাৰিখন এফআইআৰপঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।
বিবৃতিত চিবিআইয়ে এই গোচৰসমূহৰ সম্পর্কীয় তদন্ত অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে চলাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰিছিল । এই অপৰাধটো আইপিচিৰ অধীনত চৰকাৰী ধনৰ অপব্যৱহাৰ, প্ৰতাৰণা, জালিয়াতি, অপৰাধমূলক আস্থা ভংগ আৰু অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ আৰু পিচি আইন ১৯৮৮ৰ অধীনত অপৰাধমূলক অসৎ আচৰণ আৰু উৎকোচৰ অপৰাধৰ সৈতে জড়িত ।
বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে যে এফআইআৰসমূহত লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল, মেজৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ পদবীৰ মুঠ ১০ জন বিষয়াৰ লগতে আন কিছুমান ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ৱায়ানাডৰ ভূমিস্খলনত বহিঃৰাজ্যৰ তিনি শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ