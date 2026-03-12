ৰন্ধন গেছৰ বাবে ভাৰতীয় ৰে’লত ভোকে-পিয়াহে ভ্ৰমণ কৰিব নালাগে যাত্ৰীয়ে : ৰে’ল বিভাগৰ ঘোষণা

ৰন্ধন গেছৰ বাবে ভাৰতীয় ৰে’লত ভোকে-পিয়াহে ভ্ৰমণ কৰিব নালাগে যাত্ৰীয়ে : ৰে’ল বিভাগৰ ঘোষণা
ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি হ’লেও ৰে’লযাত্ৰীয়ে অধিক মূল্যত খাদ্য ক্ৰয় কৰিব নালাগে বা খাদ্য যোগান বন্ধ হৈ নাযায় ৷
নতুন দিল্লী: মধ্য প্ৰাচ্যত অব্যাহত তথা উত্তেজনাৰ ফলত ৰন্ধন গেছৰ নাটনি হোৱাৰ এক আশংকাই দেখা দিছে ৷ তাৰ মাজতে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই আশংকা অধিক গভীৰ হৈ পৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত অৱশ্যে উৰাবাতৰিক বিশ্বাস নকৰিবলৈ সকীয়াই দিছে প্ৰশাসনে ৷ ইয়াৰ মাজতে আন এক আশংকাই দেখা দিছিল যে ৰন্ধন গেছৰ যদি নাটনি হয়, তেন্তে হোটেল-ৰেঁস্তোৰা বা ৰে’ল আদিত খাদ্যৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব নেকি ?
অৱশ্যে চিন্তিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি হ’লেও বা কিছু পৰিমাণে গেছৰ নাটনি হ’লেও ৰে’লযাত্ৰীয়ে অধিক মূল্যত খাদ্য ক্ৰয় কৰিব নালাগে বা খাদ্য যোগান বন্ধ হৈ নাযায় ৷ ভাৰতীয় ৰে’লৱেৰ কেটাৰিং আৰু পৰ্যটন নিগমে (IRCTC) বৃহস্পতিবাৰে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ৰে’লযাত্ৰীক খাদ্য যোগান প্ৰক্ৰিয়া স্তব্ধ কৰাৰ কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ৷
IRCTC ৰ জনসংযোগ বিষয়া ভি কে ভাটিয়ে কয়, ‘‘সামাজিক মাধ্যম আৰু আন কেতবোৰ মাধ্যমত যাত্ৰীৰ বাবে খাদ্য যোগান প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰি দিয়া বুলি এক উৰাবাতৰি বিয়পিছে ৷ কিন্তু প্ৰকৃততে তেনে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ৷’’
‘‘IRCTC-এ কোনো ভেণ্ডৰ বা ট্ৰেইন কেটাৰিং কোম্পানীলৈ এনে জাননী প্ৰেৰণ কৰা নাই ৷ অৱশ্যে এনে উৰাবাতৰিৰ বিৰুদ্ধেহে জাননী জাৰি কৰা হৈছে ৷ সম্প্ৰতি সকলো ৰে’লতে কেটাৰিং ব্যৱস্থা উপলব্ধ হৈ আছে আৰু এই ব্যৱস্থা অব্যাহত থাকিব ৷ যদি ৰে’লৱেই তেনে কোনো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে, তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷’’ ভাটিয়ে লগতে কয় ৷
ৰে’লৱে আৰু IRCTC ৰ কৰ্মচাৰীৰ মতে বৰ্তমান ৰে’লত খাদ্যৰ ব্যৱস্থাত কোনো সমস্যা নাই ৷ তেওঁলোকে কয় যে সমগ্ৰ দেশতে IRCTC ভিত্তিক পাকঘৰসমূহে পাইপলাইনৰ জৰিয়তে গেছ লাভ কৰে আৰু গেছ যোগান কোম্পানীসমূহৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে যাতে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় ৷ এই পাকঘৰসমূহত নিয়মিতভাৱে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু যোগান স্বাভাৱিক হৈয়ে আছে বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে ৷
IRCTC ৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে জনোৱা মতে, নতুন পেণ্ট্ৰি গাড়ীত পৰম্পৰাগত গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰিৱৰ্তে ইণ্ডাকচন ষ্ট’ভ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ গতিকে এই দবাবোৰত এল পি জিৰ উপলব্ধতাৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ৷ যদিও কিছুমান পুৰণি পেণ্ট্ৰি গাড়ীত এতিয়াও ৰন্ধা-বঢ়াৰ বাবে বাণিজ্যিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তথাপিও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অভাৱ বা যোগানত ব্যাঘাত জন্মা নাই বুলিও তেওঁ লগতে কয় ৷
বিষয়াসকলে কয় যে কেইবাটাও গেছ যোগান কোম্পানীৰ সৈতে IRCTC চুক্তিবদ্ধ হৈ আছে ৷ গতিকে চিলিণ্ডাৰ যোগানত বৰ্তমান কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই আৰু ৰে’লত যাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰা খাদ্য যোগানতো কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই ৷ যাত্ৰীসকলে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও তেওঁলোকে লগতে কয় ৷
