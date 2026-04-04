কুঁৱাত সোমাল বিলাসী বাহন; এটা পৰিয়ালৰে ৯ গৰাকী সদস্যৰ মৃত্যু

কুঁৱাত সোমাল বিলাসী বাহন; এটা পৰিয়ালৰে ৯ গৰাকী সদস্যৰ মৃত্যু
নাছিকত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা । ডিন্দোৰীৰ পৰা গৈ থকা এখন বাহন কুঁৱাত সোমাই যোৱাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসহ ৯ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় ।
Published : April 4, 2026 at 11:28 AM IST
নাছিক : মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ডিন্দোৰী তালুকৰ শিৱাজিনগৰত যাত্ৰীভৰ্তি এখন বাহন কুঁৱাত সোমাই যায় । শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত ৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীসহ ৯ গৰাকী লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় । কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।
খবৰ অনুসৰি শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া নাছিক জিলাৰ ডিন্দোৰী তালুকাৰ শিৱাজিনগৰ অঞ্চলৰ এটা ৰাজহুৱা হলত প্ৰাইভেট কোচিং প্ৰতিষ্ঠানৰ বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । যাৰ বাবে মহানগৰীৰ লগতে আশে-পাশে থকা গাঁৱৰ পৰা শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকলে উক্ত অনুষ্ঠানলৈ আহিছিল ৷
প্ৰায় ১০ বজাত অনুষ্ঠানটো শেষ হোৱাৰ পিছত ডিন্দোৰীৰ পৰা অহা দাৰ্গোড়েৰ পৰিয়ালটোৱে এখন বাহনেৰে ঘৰলৈ ৰাওনা হৈছিল । গৈ থকাৰ সময়তে এক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ কাষতে তেওঁলোকৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । এখন ফাৰ্মৰ কুঁৱাত বাহনখন সোমাই যায় ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ দল আৰু আৰক্ষীয়ে ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । কিন্তু কুঁৱাটো পানীৰে ভৰি থকাৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় । অৱশেষত নিশা ক্ৰেনৰ সহায়ত বাহনখন কুঁৱাৰ পৰা সফলতাৰে বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হয় ।
এই দুৰ্ঘটনাটোত বাহনখনত থকা ৯ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় । নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে ৰাখী সুনীল দাৰ্গোড়ে, আশা অনিল দাৰ্গোড়ে, শ্ৰুষ্টি অনিল দাৰ্গোড়ে, সুনীল দাৰ্গোড়ে, শ্ৰেয়াস দাৰ্গোড়ে, মাধুৰী দাৰ্গোড়ে, সমৰুদ্ধি দাৰ্গোড়ে, ৰেশমা দাৰ্গোড়ে আৰু শ্ৰৱণী দাৰ্গোড়ে । এই ঘটনাই সমগ্ৰ নাছিকত শোক ছাঁ পেলাইছে ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিন্দোৰী আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া ভগৱান মাথুৰে কয়, "ডিন্দোৰীৰ শিৱাজিনগৰ অঞ্চলত এখন ব্যক্তিগত কোচিং প্ৰতিষ্ঠানে এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিল । ইন্দোৰ গাঁৱৰ দাৰ্গোড়ে পৰিয়ালটোও তাত উপস্থিত আছিল । অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে গৈ থকা সময়ত বাহনখন এটা কুঁৱাত সোমাই যায় । এই ঘটনাত ৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীকে ধৰি ৯ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । ক্ৰেনৰ সহায়ত বাহনখন উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
