ETV Bharat / bharat

পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডুত অন্ত পৰিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ

২৩ এপ্ৰিলত তামিলনাডুৰ ২৩৪টা সমষ্টি আৰু পশ্চিমবংগৰ ১৫২টা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ।

বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 22, 2026 at 8:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চেন্নাই/কলকাতা : তামিলনাডুৰ ২৩৪ খন বিধানসভা আসনৰ বাবে একক পৰ্যায়ত আৰু পশ্চিমবংগৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ বংগত প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৫২খন বিধানসভা আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৬ বজাত অন্ত পৰে ৷ বৃহস্পতিবাৰে (২৩ এপ্ৰিল) দুয়োখন ৰাজ্যতে ভোটগ্ৰহণ কৰা হ’ব । ২৯ এপ্ৰিলত পশ্চিমবংগত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ।

পুৱা ৭ বজাৰ পৰা দুয়োখন ৰাজ্যতে ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হ’ব আৰু সন্ধিয়া ৬ বজাত শেষ হ’ব । দুয়োখন ৰাজ্যৰ লগতে ৯ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা কেৰালা, অসম, আৰু পুডুচেৰীৰ ভোট গণনা ৪ মে’ত হ’ব ।

নিৰ্বাচন আয়োগৰ আৰ্হি আচৰণ বিধি অনুসৰি ভোটদান শেষ হোৱাৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ আগতে সকলো ৰাজহুৱা সভা, নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান, প্ৰচাৰ অভিযান বন্ধ হ’ব লাগিব ।

২ এপ্ৰিলত জাৰি কৰা এক বিবৃতিত আয়োগে কয় যে জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ৰ ধাৰা ১২৬(১)(খ)ৰ অধীনত যিকোনো ভোটকেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত কৰাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে ৪৮ ঘণ্টাৰ বাবে টেলিভিছন বা অনুৰূপ কোনো মাধ্যমত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় কোনো সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰাটো নিষিদ্ধ ।

জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ৰ ধাৰা ১২৬এৰ অধীনত আয়োগে ৯ এপ্ৰিলৰ পুৱা ৭ বজাৰ পৰা (যেতিয়া অসম, কেৰালা আৰু পুডুচেৰীত ভোটদান আৰম্ভ হৈছিল) ২৯ এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া ৬:৩০ বজালৈ (যেতিয়া পশ্চিমবংগত ভোটগ্ৰহণৰ অন্তিম পৰ্যায় শেষ হ’ব) এগজিট প’ল অনুষ্ঠিত কৰা আৰু ছপা বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ফলাফল প্ৰকাশ কৰাটো নিষিদ্ধ বুলিও অৱগত কৰে ।

TAGGED:

পশ্চিমবংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন
তামিলনাডু বিধানসভা নিৰ্বাচন
তামিলনাডু পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচন
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.