অভিষেক বেনাৰ্জীক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ ধমক: তৃণমূল সাংসদক চৰ্তসাপেক্ষ সুৰক্ষা প্ৰদান

টিএমচিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে বিধাননগৰ চাইবাৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা গোচৰৰ বৃহস্পতিবাৰে শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় ।

টিএমচিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অভিষেক বেনাৰ্জী
By PTI

Published : May 21, 2026 at 4:10 PM IST

কলকাতা: বিগত মাহত ৰাজহুৱা সভাত আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ বাবে টিএমচিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে বিধাননগৰ চাইবাৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল । বৃহস্পতিবাৰে সেই গোচৰৰ শুনানিত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে টিএমচিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অভিষেক বেনাৰ্জীলৈ এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ৷ সেই অনুসৰি, ৩১ জুলাইলৈকে তেওঁক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে আদালতে ৷

ন্যায়াধীশ সৌগাতা ভট্টাচাৰ্যই (Saugata Bhattacharyya) টিএমচিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বেনাৰ্জীক তদন্তত সহযোগিতা কৰিবলৈ আৰু তদন্তকাৰী বিষয়াই তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা জাননী মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । আদালতৰ অনুমতি অবিহনে, তেওঁ কোনো বহিঃৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব বুলিও নিৰ্দেশ দিয়ে ।

পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ২৭ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজহুৱা সভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বী দলৰ নেতা-কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্যৰ বাবে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দাখিল হোৱা গোচৰ বাতিল কৰিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছে ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰৰ সাংসদগৰাকীয়ে ।

বেনাৰ্জীয়ে কিয় “দায়িত্বহীন বক্তব্য” দিলে বুলি ন্যায়াধীশ ভট্টাচাৰ্যই কৰা প্ৰশ্ন কৰে আৰু কয় যদি টিএমচিয়ে নিৰ্বাচনত জয়ী হ’লহেঁতেন তেন্তে কি হ’লহেঁতেন । তেতিয়া তেওঁ কয় যে এই ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছৰ হিংসাৰ ইতিহাসহে অতি অন্ধকাৰ বা ভয়ানক ।

ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে আৰু প্ৰশ্ন কৰে যে ৰাজহুৱা সভাত বেনাৰ্জীৰ মন্তব্য তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ স্থিতিৰ সৈতে মিল আছে নেকি ? ৩১ জুলাইলৈকে তেওঁক জোৰ-জবৰদস্তিৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আদালতে কয় যে ২০ জুলাইত পুনৰ এই বিষয়ৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ হৈ হাজিৰ হোৱা অতিৰিক্ত অধিবক্তা ৰাজদ্বীপ মজুমদাৰে বেনাৰ্জীৰ এই আবেদনৰ বিৰোধিতা কৰে যদিও তদন্তত আইনৰ যথাযথ প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰা হ’ব বুলিও কয় ৷

