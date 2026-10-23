উপ-নিৰ্বাচন আয়ুক্ত মনীষ গাৰ্গৰ প্ৰতি 'অহৈতুক চেনেহ' কিয় কেবিনেট সচিবালয়ৰ ?

উপ-নিৰ্বাচন আয়ুক্ত মনীষ গাৰ্গৰ প্ৰতি 'অহৈতুক চেনেহ' কিয় কেবিনেট সচিবালয়ৰ ?
নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে ২৯ জুলাইত দেশৰ শীৰ্ষ আমোলা টিভি সোমনাথনলৈ পৃথকে পৃথকে দুখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷
Published : October 23, 2026 at 11:55 AM IST
নতুন দিল্লী: মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগৰ দাবী, ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণক লৈ চলি অহা প্ৰতিবাদৰ মাজতে আন এক বিষয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ আয়োগৰ এজন বিষয়াৰ আচৰণ সন্দৰ্ভত দুজনকৈ নিৰ্বাচন আয়ুক্তই দাখিল কৰা অভিযোগৰ পিছতো সচিবালয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ আন এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷
এই অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰত সচিবালয়ে কয় যে এই অভিযোগসমূহ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰিহে কৰা হৈছে ৷ সামগ্ৰিকভাৱে আয়োগে এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰী নিয়ম অনুযায়ী কোনোধৰণৰ নীতি-নিয়ম ৰক্ষা কৰা নাছিল ৷
গতিকে এই পৰ্যায়ত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো অনুচিত হ’ব বুলি সচিবালয়ে কয় ৷ তথ্য জনাৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় আবেদনৰ বিপৰীতে প্ৰকাশ পোৱা উত্তৰসমূহত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
তথ্য জনাৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় আবেদনৰ উত্তৰত কমোডৰ লোকেশ কে বাট্ৰাই (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) লাভ কৰা নথি-পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে যে, নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে ২৯ জুলাইত দেশৰ শীৰ্ষ আমোলা টিভি সোমনাথনলৈ পৃথকে পৃথকে দুখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷
এই পত্ৰসমূহত ২০২৪ চনৰ ২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ মন্ত্ৰীসভাৰ নিযুক্তি সমিতিৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচন আয়োগত নিযুক্তি দিয়া জ্যেষ্ঠ উপ-নিৰ্বাচন আয়ুক্ত মনীষ গাৰ্গৰ(আইএএছ) সৈতে জড়িত কিছু বিষয় উল্লেখ কৰা আছিল ৷
দেশৰ আগশাৰীৰ বাতৰি কাকত দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে বিগত ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰকাশ কৰা খবৰ অনুসৰি, নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভিতৰচ’ৰাত কামৰ বিভাজন সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পিছত সন্ধু আৰু যোশীৰ প্ৰত্যেকেই কেবিনেট সচিব সোমনাথনৰ সন্মুখত এই যুক্তি দিছিল যে এই নিৰ্দেশনাই নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভিতৰচ’ৰাত ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰীভূতকৰণৰ সূচনা কৰিব পাৰে ৷
যাৰ ফলত নিৰ্বাচনী তালিকাত নাম সংযোজিত কৰা বা কৰ্তন কৰাৰ দায়িত্বৰ লগতে অভিলেখ উন্নীত কৰাৰ দায়িত্ব ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ হাতত ন্যস্ত কৰাতকৈ পোনপটীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ হাতলৈ স্থানান্তৰিত কৰিব পাৰে ।
সংশ্লিষ্ট বিষয়াগৰাকীয়ে জাৰি কৰা কামৰ নিৰ্দেশনা কেতিয়াও আয়ুক্ত দুগৰাকীৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কাৰ্যকৰী হোৱা নাছিল বুলি ২৬ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশিত এক বিবৃতিত নিৰ্বাচন আয়োগে স্পষ্ট কৰিছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে এই কথাও কৈছিল যে সন্ধু আৰু যোশীয়ে কেবিনেট সচিবলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰসমূহ নীতি সম্পৰ্কীয় বা আইটি বিভাগৰ বিষয়তকৈ ডেপুটেচনৰ এজন বিষয়াৰ সৈতেহে জড়িত ।
তথ্য জনাৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় আবেদনৰ উত্তৰত কেবিনেটে কয়, ‘‘ডিইচি(প্ৰশাসন)ৰ লিংক অফিচাৰ হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই আয়োগ বা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ তেওঁৰ সতীৰ্থ আৰু শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ মাজত কামৰ ভাগ-বতৰা সম্পৰ্কীয় এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল । ইয়াৰোপৰি পূৰ্বতে আয়োগৰ পূৰ্বৰ আলোচনা বা অনুমোদন অবিহনে এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বিৰুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সকলো বিষয়াক বাৰে বাৰে মৌখিক আৰু লিখিত নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পিছতো এনে হৈ আছে ৷’’
এনেধৰণৰ কাৰ্যই মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত(নিযুক্তি, সেৱাৰ চৰ্ত আৰু কাৰ্যকাল) আইন, ২০২৩ ৰ নীতি উলংঘা কৰা বুলি আয়ুক্তসকলে দাবী কৰে ৷
আনহাতে, ৩ আগষ্টত লাভ কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা কেবিনেট নোটত এই কথা কোৱা হৈছে, ‘‘এই সন্দৰ্ভত আমি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ মতামত বিচাৰিব পাৰো । সেই অনুসৰি ডি অ’(ডেমি অফিচিয়েল) পত্ৰৰ খচৰা অনুমোদনৰ বাবে দাখিল কৰা হয় ।’’
পৰৱৰ্তী সময়ত আন এখন খচৰাত কোৱা হৈছে যে সামগ্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ অবিহনে এজন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে দুজনকৈ নিৰ্বাচন আয়ুক্তই উত্থাপন কৰা অভিযোগ সম্পৰ্কীয় এই কামক সাংবিধানিক সংস্থাটোৰ কাৰ্যকলাপত হস্তক্ষেপ কৰা বুলি ধৰিব পাৰি । খচৰাত কোৱা হৈছে, ‘‘আয়োগ এক সাংবিধানিক সংস্থা আৰু ইয়াক স্বাধীনভাৱে তথা নিকাকৈ কাম কৰিবলৈ দিয়াৰ স্বাৰ্থতে বিষয়াসকলৰ হস্তক্ষেপৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰখা হৈছে ৷ আয়োগৰ কাম-কাজ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নীতি-নিয়ম আৰু নিৰ্দেশনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ।’’
যদিও মনীষ গাৰ্গক এচিচি(কেবিনেটৰ নিযুক্তি সমিতি)ৰ দ্বাৰা নিযুক্তি দিয়া হৈছে, তথাপিও তেওঁ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ এজন বিষয়াহে । সেয়েহে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিয়ম-নিৰ্দেশনা অনুসৰি তেওঁৰ কাম-কাজ আৰু আচৰণ নিয়ন্ত্ৰিত আৰু নিৰীক্ষণ কৰা হ’ব বুলি খচৰাত উল্লেখ আছে । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত(নিযুক্তি, সেৱাৰ চৰ্ত আৰু কাৰ্যকাল) আইন, ২০২৩ৰ ১৮ নং ধাৰাত আয়োগৰ কামবোৰ যিমান পাৰি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে হোৱা উচিত ৷ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে মতানৈক্যৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব বুলি কেবিনেটৰ টোকাত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
কেবিনেট সচিব টিভি সোমনাথনৰ স্বাক্ষৰিত খচৰাৰ এই টোকাবহী কৰ্মী আৰু প্ৰশিক্ষণ বিভাগৰ সচিব আৰু প্ৰতিষ্ঠান বিষয়ালৈও প্ৰেৰণ কৰা হয়, যাতে বিষয়টো লিপিব্ধ কৰিব পাৰি ৷ যাৰ ফলত বিষয়াগৰাকীৰ সন্দৰ্ভত ভৱিষ্যতে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত ইয়াত নজৰ দিব পাৰি ৷ সোমনাথনৰ স্বাক্ষৰিত স্বীকৃতি পত্ৰৰ প্ৰতিলিপিও দুয়োজন নিৰ্বাচন আয়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
আয়োগ বা সংশ্লিষ্ট আয়ুক্তসকলৰ সৈতে কোনো আলোচনা অবিহনেই জ্যেষ্ঠ উপ-নিৰ্বাচন আয়ুক্ত, উপ-নিৰ্বাচন আয়ুক্ত, মহানিৰ্দেশক আৰু তেনেধৰণৰ বিষয়াসকলৰ মাজত কামৰ ভাগ-বতৰা হোৱা বুলি আয়ুক্তসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ তেওঁলোকে কয় যে আয়োগৰ সৈতে পূৰ্বৰ আলোচনা বা অনুমোদন অবিহনে এনে পৰিৱৰ্তন নকৰিবলৈ বাৰে বাৰে মৌখিক আৰু লিখিত নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল ৷ তাৰপিছতো এই কাম কৰা হৈছে । যোশীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে যেতিয়া তেওঁ প্ৰশাসন বিভাগৰ পৰা সংশ্লিষ্ট ফাইলসমূহ বিচাৰিছিল, তেতিয়া তেওঁক সেয়া প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল ।
দুয়োজন আয়ুক্তই এই কাৰ্যক আইনখনৰ উলংঘন বুলি দাবী কৰিছে ৷ কেবিনেট সচিবে চলিত বৰ্ষৰ ৫ আগষ্টত এই দুখন পত্ৰ লাভ কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিলিপি কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰশিক্ষণ বিভাগ, প্ৰতিষ্ঠান বিষয়া আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: দিল্লীত অট্টালিকাৰ বেলকনি খহি আহত শিশু, ২ জনক উদ্ধাৰ