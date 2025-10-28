অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্স (ToR)ত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ
এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে প্ৰতিৰক্ষা আৰু ৬৯ লাখ পেঞ্চনাৰকে ধৰি ৫০ লাখ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী উপকৃত হ’ব । ১৮ মাহৰ পিছত আয়োগে দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন ।
Published : October 28, 2025 at 8:00 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগৰ টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্স (টি অ’ আৰ)ত অনুমোদন জনাইছে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে মঙলবাৰে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে মঙলবাৰে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ।
তেওঁ কয় যে এই সিদ্ধান্তই প্ৰতিৰক্ষা কৰ্মী আৰু ৬৯ লাখ পেঞ্চনাৰকে ধৰি প্ৰায় ৫০ লাখ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীক উপকৃত কৰিব । ন্যায়াধীশ (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) ৰঞ্জনা প্ৰকাশ দেশাইৰ নেতৃত্বত গঠিত আয়োগে ১৫ মাহৰ পিছত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা আৰু অন্যান্য সুবিধাসমূহৰ পৰিৱৰ্তন পৰীক্ষা আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে জানুৱাৰী মাহত আয়োগ গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।
আয়োগটোত এজন অধ্যক্ষ, এজন অংশকালীন সদস্য আৰু এজন সদস্য-সচিব থাকিব । পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ সময়ত আয়োগে দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আৰু বিত্তীয় বিচক্ষণতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা, উন্নয়নমূলক ব্যয় আৰু কল্যাণমূলক ব্যৱস্থাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সম্পদ উপলব্ধ হোৱাটো নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা, অবদানহীন পেঞ্চন আঁচনিৰ অপুঁজিৰ ব্যয়, সাধাৰণতে কিছু পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰচলিত পাৰিতোষিক গাঁথনিৰ সৈতে পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰা ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শসমূহৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱ, সুবিধাসমূহ আৰু কেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ প্ৰচলিত পাৰিতোষিক গাঁথনি, সুবিধা আৰু কৰ্ম পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব ।
সাধাৰণতে পে কমিচনৰ পৰামৰ্শ প্ৰতি দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে কাৰ্যকৰী কৰা হয় । এই ধাৰা অনুসৰি অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগৰ পৰামৰ্শ সাধাৰণতে ২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা আৰু পেঞ্চন সংশোধন কৰাৰ বাবে ফিটমেণ্ট কাৰক আৰু অন্যান্য পদ্ধতিৰ পৰামৰ্শ দিবলৈ সাধাৰণতে প্ৰতি ১০ বছৰৰ মূৰে মূৰে এবাৰ পে কমিচন গঠন কৰা হয় । ২০১৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পূৰ্বৰ মনমোহন সিং নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে সপ্তম দৰমহা আয়োগ গঠন কৰাৰ বিপৰীতে ২০১৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা চৰকাৰে ইয়াৰ পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰে ।
২০২৫-২৬ চনৰ ৰবি বতৰৰ বাবে ফছফেটিক আৰু পটাচিক (পি এণ্ড কে) সাৰৰ ওপৰত পুষ্টিভিত্তিক ৰাজসাহায্য (এনবিএছ)ৰ হাৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰস্তাৱতো কেবিনেটে অনুমোদন জনায় । ২০২৫-২৬ চনৰ ৰবি ছিজনৰ বাবে আনুমানিক বাজেটৰ প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰায় ৩৭,৯৫২ কোটি টকা হ’ব, যিটো ২০২৫ চনৰ খাৰিফ ছিজনৰ বাজেটৰ প্ৰয়োজনীয়তাতকৈ ৭৩৬ কোটি টকা বেছি ।
ডি-এমোনিয়াম ফছফেট (ডি এ পি) আৰু এন পি কে এছ (নাইট্ৰজেন, ফছফৰাছ, পটাছ, চালফাৰ) গ্ৰেডকে ধৰি পি এণ্ড কে সাৰসমূহৰ ওপৰত ৰাজসাহায্য অনুমোদিত হাৰৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰা হ’ব যাতে এই সাৰসমূহ কৃষকসকলৰ বাবে সুলভ মূল্যত সুকলমে উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰিব পৰা যাব ।
ইয়াৰ দ্বাৰা কৃষকসকলৰ বাবে ৰাজসাহায্যযুক্ত, সুলভ মূল্যৰ, আৰু যুক্তিসংগত সাৰৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত হ’ব । শেহতীয়াকৈ সাৰ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যৰ ধাৰাক লক্ষ্য কৰি ৰাজসাহায্যক যুক্তিসংগত কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছিল ।