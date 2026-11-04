ধৰ্ষণ, শিশু নিৰ্যাতনৰ গোচৰৰ বাবে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধিত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ

ধৰ্ষণ, শিশু নিৰ্যাতনৰ গোচৰৰ বাবে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধিত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ
কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয় যে সমগ্ৰ দেশতে ৮৫০ খন ফাষ্ট ট্ৰেক বিশেষ আদালতৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু শক্তিশালীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে ।
By ANI
Published : November 4, 2026 at 9:05 PM IST
নতুন দিল্লী : মহিলা আৰু শিশুৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰৰ গোচৰত ক্ষিপ্ৰ ন্যায় নিশ্চিত কৰা, ভাৰতৰ সেউজ শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰা আৰু জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ ঘৰুৱা প্ৰক্ৰিয়াকৰণক আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এই কথা ঘোষণা কৰিছে ।
কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয় যে সমগ্ৰ দেশতে ৮৫০ খন ফাষ্ট ট্ৰেক বিশেষ আদালতৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু শক্তিশালীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে ।
বৈষ্ণৱে কয়, "কেবিনেটে বিশেষকৈ শিশু নিৰ্যাতন আৰু ধৰ্ষণৰ গোচৰসমূহৰ সমাধানৰ বাবে ৮৫০ খন ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত শক্তিশালী আৰু সম্প্ৰসাৰণত অনুমোদন জনাইছে । আমাৰ চৰকাৰৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতি যে যেতিয়াই সমাজত এনে দুৰ্বলতা বা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, সেয়া মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অত্যাচাৰৰ সৈতে জড়িতই হওক বা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ মংগলৰ প্ৰতি ভাবুকি— আমি নিৰ্ণায়ক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ।"
মহিলা আৰু শিশুৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰৰ শূন্য সহনশীলতাৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ ভিতৰত আছে বৰ্তমানৰ আইনসমূহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে লাভৱান হোৱা, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰা আৰু অধিক ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰা । দ্ৰুত ন্যায় প্ৰদানৰ এই চলিত প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে কেবিনেটে এই ৮৫০ খন ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু শক্তিশালীকৰণৰ অনুমোদন জনাইছে ।"
শক্তি পৰিৱৰ্তন আৰু গ্ৰীডৰ স্থিৰতাৰ দিশত আন এক ডাঙৰ পদক্ষেপ হিচাপে কেবিনেটে ৯২ গিগাৱাট-ঘণ্টাৰ সঞ্চিত ক্ষমতাৰে গ্ৰীড-স্কেল শক্তি সংৰক্ষণ প্ৰকল্পসমূহৰ ওপৰত সেউজ সংকেত প্ৰদান কৰে ।
বৈষ্ণৱে কয়, "আজি মুঠ ৯২ গিগাৱাট-ঘণ্টা ক্ষমতাৰ শক্তি সংৰক্ষণ আঁচনিৰ বাবে অনুমোদন দিয়া হৈছে । এইটো হ'ব গ্ৰীড-স্কেল শক্তি সংৰক্ষণ আঁচনি । এই ৯২ গিগাৱাট ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৩০ গিগাৱাট ঘণ্টা বেটাৰী সংৰক্ষণৰ বাবে আৰু ৬০ গিগাৱাট ঘণ্টা পাম্প-হাইড্ৰ' সংৰক্ষণৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হ'ব ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমি এই আঁচনিখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগত ৰূপায়ণ কৰিম, যাতে ইয়াক সমগ্ৰ দেশতে বিতৰণ কৰিব পৰা হয় ।"
উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ উৎপাদনত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে ভাৰতৰ কৌশলগত পৰিকল্পনাক আৰু অধিক আগুৱাই নিয়াৰ লগতে কেবিনেটে জটিল খনিজ পদাৰ্থ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ নীতিগত আঁচনিতো অনুমোদন জনায় ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আজি আন এক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল: কেবিনেটে জটিল খনিজ পদাৰ্থ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে এক আঁচনিত অনুমোদন জনাইছে । ইয়াত কেঁচা জটিল খনিজ পদাৰ্থ প্ৰস্তুত কৰা, সেয়া খননৰ জৰিয়তেই হওক বা পুনঃব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে, গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যাতে সেইবোৰ সঠিক উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সাজু হয় ।"
বৈষ্ণৱে লগতে কয়, "এই আঁচনিখন চিনাক্ত কৰা ২৪টা জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব । ইয়াত খনিৰ পৰা আহৰণ কৰা আৰু পুনঃব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ কৰা খনিজ দুয়োটাকে সামৰি লোৱা হ'ব । ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ উৎপাদন খণ্ডলৈ ব্যাপকভাৱে উন্নীত হ'ব, য'ত ইলেক্ট্ৰ'নিকছ, অৰ্ধপৰিবাহী, বেটাৰী, প্ৰতিৰক্ষা, গধুৰ সঁজুলি আৰু যন্ত্ৰপাতি সামৰি লোৱা হ'ব, যিবোৰ সকলো জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।"