৩,২৩৯ কোটি টকা ব্যয়ৰে দিল্লীত নিৰ্মাণ হ'ব ‘যুগে যুগে ভাৰত’ সংগ্ৰহালয়

৩,২৩৯ কোটি টকা ব্যয়ৰে দিল্লীত নিৰ্মাণ হ'ব ‘যুগে যুগে ভাৰত’ সংগ্ৰহালয়
নতুন দিল্লীৰ ঐতিহাসিক উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ব্লক কমপ্লেক্সত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব যুগে যুগে ভাৰত সংগ্ৰহালয় ।
By ANI
Published : November 11, 2026 at 8:23 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ ৰাজধানী চহৰত নিৰ্মাণ হ'ব বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ সংগ্ৰহালয় । উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ব্লক কমপ্লেক্সত এই সংগ্ৰহালয়টো নিৰ্মাণ হ'ব । এই প্ৰকল্পৰ আনুমানিক মুঠ ব্যয় ৩,২৩০ কোটি টকা হ'ব । বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা সম্পৰ্কীয় কেবিনেট কমিটীয়ে এই প্ৰকল্পটোত অনুমোদন জনাইছে । ৰাজহুৱা বিনিয়োগ পৰিষদৰ (পিআইবি) মূল্যায়নৰ ভিত্তিত এই অনুমোদন প্ৰদান কৰা হৈছে ।
দেশৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰে সমৃদ্ধ ইতিহাস বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত তুলি ধৰাৰ লক্ষ্যৰে 'যুগে যুগে ভাৰত সংগ্ৰহালয়' নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । ঐতিহাসিক উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ব্লক কমপ্লেক্সৰ প্ৰায় ১,৭৮,৫০৯ বৰ্গমিটাৰ এলেকাত এই সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ হ'ব । এই সংগ্ৰহালয়টোৱে সমসাময়িক সংগ্ৰহালয়ৰ পদ্ধতি, উন্নত প্ৰযুক্তি আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ সুবিধাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব । প্ৰধান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয়সমূহৰ সৈতে তুলনা কৰি যুগে যুগে ভাৰত সংগ্ৰহালয় বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ প্ৰদৰ্শনী এলেকা থকা সংগ্ৰহালয় হ'ব ।
🔸#Cabinet approves Development of Yuge Yugeen Bharat Museum at North and South Block Complex, New Delhi. 🔸The total estimated project cost is ₹3,230 crore. 🔸The Museum will be showcasing the diversity and richness of Bharat's civilizational heritage. - Union Minister @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions #YugeYugeenBharatMuseum— PIB India (@PIB_India) November 11, 2026
এই সংগ্ৰহালয়ত কিউৰেটেড থিমেটিক গেলেৰী, প্ৰদৰ্শনী আৰু ভাৰতৰ বৈচিত্ৰময় সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা, জ্ঞান ব্যৱস্থা, কলাত্মক পদ্ধতি আৰু ঐতিহ্যৰ ব্যাখ্যাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ সভ্যতাৰ যাত্ৰাক উপস্থাপন কৰা হ'ব ।
২০২৩ চনৰ ১৮ মে'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যুগে যুগে ভাৰত সংগ্ৰহালয় স্থাপনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পিছত ঐতিহাসিক উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ব্লকৰ ভৱনসমূহক সংগ্ৰহালয়ৰ ৰূপ দিয়াৰ কাম কৰা হ'ব । অৱশ্যে ঐতিহাসিক ভৱনসমূহৰ স্থাপত্য আৰু ঐতিহ্য অক্ষুন্ন ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব ।২০২৬ চনৰ ২৭ জুলাইত ৰাজহুৱা বিনিয়োগ পৰিষদে এই প্ৰস্তাৱৰ মূল্যায়ন কৰিছিল আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়েও ইয়াৰ পৰামৰ্শৰ সৈতে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ।
২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ২০৩০-৩১ বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে পৰ্যায়ক্ৰমে এই প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰা হ'ব । ২০২৭ চনৰ শেষৰ ফালে উত্তৰ ব্লকত অলংকাৰ বিষয়ক প্ৰথমখন গেলেৰী জনসাধাৰণৰ বাবে মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । পৰৱৰ্তী সময়ত পৰ্যায়ক্ৰমে গেলেৰীবোৰ সংযোজন কৰা হ'ব ।
VIDEO | At a Cabinet briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, ...Today, Prime Minister Narendra Modi took five major decisions in the Cabinet. The first is the establishment of a new Yuge Yugeen Bharat National Museum, which will showcase India's cultural heritage in a very beautiful manner. It will be the world's largest museum. Second, the Cabinet has approved a metro rail project from Noida to Greater Noida. Third, a fertiliser subsidy of Rs 62,370 crore has been approved for our farmers for the Rabi season. Fourth, a credit guarantee fund of Rs 5,000 crore has been approved under the MUDRA scheme for young people aspiring to become entrepreneurs. A credit guarantee fund of Rs 4,111 crore has also been approved under the Stand-Up India scheme for SC, ST and women entrepreneurs..."— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2026
ইয়াত ভাৰতৰ স্থাপত্য আৰু নগৰ পৰিকল্পনা, গণিতশাস্ত্ৰ আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান, ভাষা আৰু লিপি, ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু আধ্যাত্মিকতা, বাণিজ্য আৰু জ্ঞানৰ আদান প্ৰদান আদি বিষয় সামৰি বিশেষ গেলেৰী নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয় আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ বিভিন্ন সংগ্ৰহালয়, ভাৰতীয় পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ ৫২ টা স্থানীয় সংগ্ৰহালয়, ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় আৰু ব্যক্তিগত সংগ্ৰহালয়ৰ পৰা ১৮ লাখ সামগ্ৰী চিনাক্ত কৰা হৈছে । এই সামগ্ৰীবোৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত সামগ্ৰী এই সংগ্ৰহালয়ত স্থান পাব ।
ইফালে আধুনিক সংগ্ৰহালয় ব্যৱস্থাপনা, সংৰক্ষণ প্ৰযুক্তি, ডিজিটেল ব্যৱস্থা, দৰ্শনাৰ্থীৰ সুবিধা, উন্নত আন্তঃগাঁথনি আৰু পৰিৱেশ অনুকূল ব্যৱস্থাৰ সংযোজন কৰা হ'ব । বছৰি প্ৰায় ১ কোটি লোকে এই সংগ্ৰহালয় দৰ্শন কৰিব পৰাকৈ ইয়াক নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
দেশৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ লগতে পৰ্যটন, গৱেষণা, শিক্ষা আৰু নিয়োগ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো এই প্ৰকল্পই বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । নিৰ্মাণ আৰু পৰিচালনাৰ পৰ্যায়ত শিল্পী, কাৰিকৰ, গৱেষক, সংগ্ৰহালয় বিশেষজ্ঞ, ডিজাইনাৰ আৰু অন্যান্য পেছাৰ লোকসকলৰ বাবে এই প্ৰকল্পই নিয়োগৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব । সমান্তৰালকৈ পৰ্যটন খণ্ডৰে জড়িত লোকসকল উপকৃত হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে ।
'মেক ইন ইণ্ডিয়া'ৰ অধীনত থলুৱা উৎপাদক, শিল্পী, কাৰিকৰ আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানসমূহকো এই প্ৰকল্পত জড়িত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । টিকট বিক্ৰী, খাদ্য আৰু পানীয়ৰ বিপণি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ভেন্যু ভাড়া, ডিজিটেল সেৱা, ট্যুৰ গাইড আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহালয়টোৱে ৰাজহ আহৰণ কৰিব পাৰিব ।
চৰকাৰৰ মতে সংগ্ৰহালয়টোক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজহুৱা সাংস্কৃতিক প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে স্থান দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । ই সাধাৰণ নাগৰিক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, গৱেষক, পণ্ডিত, সাংস্কৃতিক অনুশীলনকাৰী, ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটক আৰু অন্যান্য দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ৰাজহুৱা সাংস্কৃতিক আৰু শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে ই ভাৰতৰ সভ্যতাৰ ঐতিহ্যৰ শিক্ষা, গৱেষণা, সাংস্কৃতিক সংযোগ আৰু প্ৰশংসাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ষ্টেণ্ড-আপ ইণ্ডিয়া আঁচনিৰ ম্যাদ ৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি