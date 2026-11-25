কাছাৰৰ ডলুত নতুন গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ
শিলচৰৰ পাছত কাছাৰ জিলাৰ ডলুত নতুন গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ হ'ব ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ ৷
Published : November 25, 2026 at 4:51 PM IST
হায়দৰাবাদ : কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ৷ প্ৰায় দুহাজাৰ কোটি ব্যয় সাপেক্ষে কাছাৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব নতুন বিমানবন্দৰ ৷ বুধবাৰে অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰি কাছাৰত নতুন বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ কথা উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে ৷
উল্লেখ্য যে, কাছাৰ জিলাৰ ডলুত প্ৰায় ২,০১৪ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই নতুন গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ কৰিব ৷ প্ৰস্তাৱিত বিমানবন্দৰটো মুঠ ১২,৩৫১ বৰ্গমিটাৰ এলেকাজুৰি বিস্তৃত হ’ব ৷ ইয়াত ব্যস্ত সময়ত ৮০০ যাত্ৰীক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ ক্ষমতা থাকিব ।
VIDEO | Delhi: At a Cabinet briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “The third major decision today is the development of a new airport at Silchar in Assam. Silchar Airport has almost reached its capacity and faces several constraints. Extending the runway is also difficult due to location-related limitations. Therefore, a new greenfield airport will be developed at Dolu in Assam's Cachar district. Just as the development of Guwahati provides connectivity to a large part of Assam, the new airport at Silchar will improve connectivity to several states in the region, including Manipur, Nagaland, Tripura and Meghalaya. This project will serve as a major infrastructure development initiative for the entire region.”— Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2026
ইয়াৰ উপৰিও এই প্ৰকল্পটোত A-320 বিমান চলাচলৰ উপযোগী ২,৭০৫ মিটাৰ x ৪৫ মিটাৰ জোখৰ Code-4C মানৰ ৰাণৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে ৬ খন A-320 বিমান ৰাখিব পৰা এটা নতুন এপ্ৰন আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট আইছ’লেচন বে’ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৷
সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয়, “অসমৰ কাছাৰত এটা নতুন বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । শিলচৰ বিমানবন্দৰ যি সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা সেয়া স্পৰ্শ কৰিছে আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । ভৌগোলিক অসুবিধাৰ বাবে ইয়াৰ ৰাণৱে সম্প্ৰসাৰণ কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কাছাৰ জিলাৰ ডলুত এটা নতুন গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ কৰা হ’ব । যিদৰে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰে অসমৰ এক বৃহৎ অংশলৈ যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুচল কৰি তুলিছে ৷ ঠিক তেনেদৰে কাছাৰৰ এই নতুন বিমানবন্দৰটোৱে মণিপুৰ, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয়কে ধৰি অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ সৈতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নত কৰিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স যোগে লিখে,"প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো । কাছাৰৰ প্ৰস্তাৱিত নতুন বিমানবন্দৰটোৱে বছৰি ১০ লাখৰো অধিক যাত্ৰী ক্ষমতা সম্পন্ন আৰু ডাঙৰ বিমান অৱতৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৷"
Heartfelt gratitude to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji and the Union Cabinet for approving the ₹2,014 crore greenfield airport at Doloo, Silchar. With a 2,705 m runway and capacity for over 1 million passengers annually, it will accommodate larger aircraft, strengthen connectivity and open new markets for the Northeast’s fresh produce. Since 2014, the Northeast’s operational airports have grown from 9 to 16. After Rupsi’s revival and Guwahati’s world-class new terminal, Silchar marks Assam’s next big leap in aviation.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 25, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"২০১৪ চনৰ পৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰ্যক্ষম বিমানবন্দৰৰ সংখ্যা ৯টাৰ পৰা ১৬টালৈ বৃদ্ধি পাইছে । ৰূপসী বিমানবন্দৰৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণ আৰু গুৱাহাটীৰ বিশ্বমানৰ নতুন টাৰ্মিনেলৰ পাছত এতিয়া শিলচৰে অসমৰ বিমান পৰিবহণ খণ্ডত পৰৱৰ্তী বৃহৎ অগ্ৰগতিৰ সূচনা কৰিছে ।"
লগতে পঢ়ক: এতিয়াৰে পৰা অসমতে উৎপাদন হ’ব পেৰাচিটামল, গোলাঘাটত ৭৫০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন