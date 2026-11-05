ফাষ্ট ট্ৰেক বিশেষ আদালত আঁচনিৰ ম্যাদ ৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি চৰকাৰৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ফাষ্ট ট্ৰেক বিশেষ আদালত আঁচনিৰ ম্যাদ ৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰে ।
Published : November 5, 2026 at 4:35 PM IST
নতুন দিল্লী : মহিলা আৰু শিশুৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধৰ গোচৰসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে নিষ্পত্তিৰ লক্ষ্যৰে ফাষ্ট ট্ৰেক বিশেষ আদালত আঁচনিৰ ম্যাদ পুনৰ ৫ বছৰলৈ বৃদ্ধিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে । বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই আঁচনি ২০২৬ৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০৩১ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈ এই আঁচনি অব্যাহত ৰখাত অনুমোদন জনাইছে ।
এই আঁচনিখনৰ বাবে মুঠ ৩,৭৮৮.০৪ কোটি টকা বিত্তীয় ব্যয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । য'ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২,৩৫৩.১৫ কোটি টকা আৰু ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে ১,৪৩৪.৮৯ কোটি টকা বহন কৰিব । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অংশ নিৰ্ভয়া পুঁজিৰ পৰা যোগান ধৰা হ'ব ।
From less delay to faster justice! https://t.co/gro5xLeSey— Narendra Modi (@narendramodi) November 4, 2026
এই অনুমোদিত আঁচনিৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যসমূহ-
- ৫ বছৰলৈ এই আঁচনি অব্যাহত ৰখা (২০২৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০৩১ চনৰ ১ মাৰ্চলৈ)।
- আঁচনিখনত ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত থকা নিৰ্দিষ্ট পকচো আদালতকে ধৰি ৮৫০ খন ফাষ্ট ট্ৰেক বিশেষ আদালত কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে ।
- পকচো আইন ২০১২ৰ অধীনত ধৰ্ষণ আৰু অপৰাধৰ সৈতে জড়িত বিচাৰাধীন গোচৰসমূহৰ ক্ষিপ্ৰ নিষ্পত্তিৰ সুবিধাৰ বাবে নিষ্ঠাবান ন্যায়িক বিষয়া, বিশেষ ৰাজহুৱা অধিবক্তা আৰু ৬ গৰাকী সহায়ক কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা ।
- কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশেষ আঁচনিৰ পুঁজিৰ আৰ্হিত ফাষ্ট ট্ৰেক বিশেষ আদালত আঁচনিৰ কাৰ্যকৰী ব্যয় পূৰণৰ বাবে ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা ।
গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ
আঁচনিখন অব্যাহত ৰখাৰ ফলত তলত উল্লেখ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে-
- দ্ৰুত ন্যায় প্ৰদান কৰা : যৌন অপৰাধৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগীৰ বাবে দ্ৰুত বিচাৰ আৰু সময়মতে ন্যায় নিশ্চিত কৰা ।
- বিচাৰাধীন গোচৰ হ্ৰাস কৰা : ধৰ্ষণ আৰু পকচো আইন গোচৰৰ বিচাৰাধীন গোচৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা ।
- শিশু অনুকূল আৰু ভুক্তভোগীকেন্দ্ৰিক পৰিৱেশ : আঁচনিখনে ভুক্তভোগীৰ সমস্যা নোহোৱাকৈ বিশেষ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু শিশু অনুকূল আদালতৰ স্থান স্থাপন কৰা গুৰুত্ব দিয়ে ।
- বৈষম্য হ্ৰাস : দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ (মহিলা আৰু শিশু) সৈতে জড়িত গোচৰসমূহক অগ্ৰাধিকাৰ দি আঁচনিখনে ন্যায় লাভৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্য হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিছে ।
আঁচনি ৰূপায়ণৰ কৌশল আৰু লক্ষ্যসমূহ-
এই আঁচনিখন ন্যায় বিভাগে নিজ নিজ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল প্ৰশাসনৰ সমন্বয়ত ৰূপায়ণ কৰিব । মূল ৰূপায়ণৰ কৌশল আৰু লক্ষ্যসমূহ হ'ল :
- ফাষ্ট ট্ৰেক বিশেষ আদালত সম্প্ৰসাৰণ : বৰ্তমানৰ ৭৭৯ ৰ পৰা ৮৫০ লৈ ফাষ্ট ট্ৰেক বিশেষ আদালত সম্প্ৰসাৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা । যাতে অতিৰিক্ত জিলাসমূহক সামৰি ল'ব পাৰি । এই সম্প্ৰসাৰণ বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত নিষ্পত্তি নোহোৱাৰ গোচৰৰ তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
- আইনী সহায় : দ্ৰুত বিচাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰতিখন ফাষ্ট ট্ৰেক বিশেষ আদালতৰ বাবে বিশেষ ৰাজহুৱা অধিবক্তা নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা ।
- আদালতৰ পৰ্যাপ্ত কৰ্মচাৰী : প্ৰশাসনিক কামৰ বোজা সুশৃংখলিত কৰিবলৈ আৰু পুৰণি গোচৰসমূহৰ ক্ষিপ্ৰ নিষ্পত্তিৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰতিখন ফাষ্ট ট্ৰেক বিশেষ আদালতত এজন ন্যায়িক বিষয়া আৰু ৬ গৰাকী সহায়ক কৰ্মচাৰী নিয়োগৰ ব্যৱস্থা ।
- আৰ্থিক সহায় : অনুমোদিত পুঁজিৰ আৰ্হি আৰু নিৰ্ধাৰিত নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক কেন্দ্ৰীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব ।
- নিৰীক্ষণ আৰু মূল্যায়ন : ন্যায় বিভাগে ফাষ্ট ট্ৰেক বিশেষ আদালত ডেচব'ৰ্ডৰ জৰিয়তে সময়ে সময়ে অগ্ৰগতিৰ প্ৰতিবেদন, ৰাজ্যৰ ব্যয়ৰ বিৱৰণৰ জৰিয়তে কাম-কাজ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব । আঁচনিখনৰ ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণৰ বাবে বিভাগে উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতেও আলোচনা কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ মতামত ল'ব ।
- কৰ্ম সম্পাদনৰ লক্ষ্য : আঁচনিখনৰ লক্ষ্য হৈছে বিচাৰাধীন ধৰ্ষণ আৰু পকচো আইন গোচৰৰ নিষ্পত্তিৰ হাৰ উন্নত কৰা, গোচৰৰ নিষ্পত্তি হ্ৰাস কৰা আৰু সময়ত নিৰ্ধাৰিত বিচাৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা ।
এই আঁচনিখনৰ প্ৰাথমিক হিতাধিকাৰী হ'ল ২০১২ চনৰ পকচো আইনৰ অধীনত ধৰ্ষণ আৰু অপৰাধৰ বলি হোৱা মহিলা আৰু শিশু ।
💠#Cabinet approved the continuation of the Centrally Sponsored Scheme (CSS) for Fast Track Special Courts (FTSCs), including exclusive POCSO Courts, for a further period of five years i.e. from 01.04.2026 to 31.03.2031 💠The Scheme has a total financial outlay of Rs.3,788.04 crore (Central Share of Rs.2,353.15 crore and State/UT Share of Rs.1,434.89 crore). The Central Share will be funded from the Nirbhaya Fund ➡️Want to know more? Read here: https://t.co/HPGoE5uW3L #CabinetDecisions @MLJ_GoI @MinistryWCD— PIB India (@PIB_India) November 4, 2026
উল্লেখ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২০১২ চনৰ পকচো আইনৰ অধীনত ১০০ টাতকৈ অধিক গোচৰ চলি থকা জিলাসমূহত বিশেষ আদালত স্থাপনৰ নিৰ্দেশ দিছিল ।
সেই অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট পকটো আদালতকে ধৰি নিৰ্দিষ্ট ফাষ্ট ট্ৰেক বিশেষ আদালত স্থাপনৰ বাবে আঁচনিখন আৰম্ভ কৰে । ২০১২ চনৰ পকচো আইনৰ অধীনত ধৰ্ষণ আৰু অপৰাধৰ সৈতে জড়িত বিচাৰাধীন গোচৰসমূহৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰিত নিষ্পত্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল ।
প্ৰথম অৱস্থাত এই আঁচনিখন এবছৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । বৰ্তমানৰ অনুমোদনে আঁচনিখন আৰু ৫ বছৰৰ বাবে অৰ্থাৎ ২০৩১ চনৰ ৩১ মাৰ্চ পৰ্যন্ত অব্যাহত ৰখাটো নিশ্চিত কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
ধৰ্ষণ, শিশু নিৰ্যাতনৰ গোচৰৰ বাবে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধিত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ