৩.১৫ লাখ কোটিৰ আৰ্থিক ব্যয় সাপেক্ষে অব্যাহত থাকিব পিএম-কিষাণ আঁচনি
২০২৬-২৭ৰ পৰা ২০৩০-৩১ চনলৈ এই আঁচনিখন অব্যাহত ৰখাত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন ৷
By ANI
Published : July 31, 2026 at 10:05 PM IST
নতুন দিল্লী: পৰৱৰ্তী পাঁচবছৰলৈ একেদৰেই চলি থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি চমুকৈ পিএম-কিষাণ আঁচনি ৷ শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই আঁচনিখন ২০২৬-২৭ৰ পৰা ২০৩০-৩১ চনলৈ অব্যাহত ৰখাৰ বিষয়টোত অনুমোদন জনায় । এই সময়ছোৱাত আঁচনিখনৰ বাবদ ব্যয় কৰা হ’ব মুঠ ৩.১৫ লাখ কোটি টকা ৷ ইতিমধ্যে কেবিনেটে এই ধন ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰতো অনুমোদন জনাইছে ৷
নতুন দিল্লীত কেবিনেট বৈঠকত ভাষণ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয়, ‘‘আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পিএম-কিষাণ আঁচনিখন অব্যাহত ৰখাৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে । আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে পিএম-কিষাণ ভাৰত চৰকাৰৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰ্যসূচী । এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত শস্য ঋতু অনুসৰি কৃষকসকলক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় । কৃষকসকলে বছৰত তিনিবাৰকৈ ২০০০ টকা আৰ্থিক সাহায্য হিচাপে লাভ কৰে । এই সহায়ে তেওঁলোকক প্ৰতিটো শস্য চক্ৰৰ আৰম্ভণিতে বীজ, সাৰ আৰু অন্যান্য কৃষি সম্পৰ্কীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত সহায় কৰে ৷ যাৰ ফলত তেওঁলোকে বীজ সিঁচাৰ বতৰত হোৱা ব্যয় বহন কৰিব পাৰে । খাৰিফ শস্যৰ বীজ সিঁচা আৰু চপোৱাৰ বতৰত লগতে বৰ্তমান ৰবি শস্যৰ প্ৰস্তুতি আৰু চপোৱাৰ সময়ছোৱাত কৃষকসকলক উপকৃত কৰিবলৈ এই সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে । সমগ্ৰ ধনৰাশি পোনপটীয়াকৈ কৃষকৰ বেংক একাউণ্টলৈ ‘ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ’(ডিবিটি) ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
‘‘এই আঁচনিখনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হ'ব । ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰতো কেইবাটাও অধ্যয়ন কৰা হৈছে । অধ্যয়ন অনুসৰি এই কাৰ্যসূচীৰ বাবেই ৮৫ শতাংশ কৃষকে ঋণ হ্ৰাস কৰিছে’’ - তেওঁ লগতে কয় ৷
পিএম-কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত পোনপটীয়া লাভ হস্তান্তৰ(ডিবিটি) ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যোগ্য কৃষক পৰিয়ালক সময়মতে আৰু স্বচ্ছভাৱে আয়ৰ সহায় আগবঢ়োৱা হৈছে ৷ যাৰ ফলত কৃষকসকলে কৃষিক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে জীৱিকা সুদৃঢ় কৰিব পাৰিব ।
উল্লেখ্য যে, ২০১৯ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰম্ভ কৰা পিএম-কিষাণ আঁচনিখনৰ অধীনত যোগ্য কৃষক পৰিয়ালসমূহে বছৰি ৬,০০০ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰে ৷ যিটো তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈ পোনপটীয়াকৈ তিনিটা সমান কিস্তিত প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ, ডিজিটেল পৰীক্ষণ আৰু এটা শক্তিশালী ডিবিটি ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আঁচনিখনে স্বচ্ছতা, দক্ষতা আৰু জবাবদিহিতাৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ।
পিএম-কিষাণ আঁচনিৰ মূখ্য বৈশিষ্ট্য
এই আঁচনিৰ অধীনত ২৩টা কিস্তিত ৪.৪৭ লাখ কোটিৰো অধিক ধন পোনপটীয়াকৈ কৃষকৰ বেংক একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে । ২৩ সংখ্যক কিস্তিৰ অধীনত ৯.৪৯ কোটি টকাতকৈ অধিক কৃষক উপকৃত হয় আৰু ১৮,৯৮৪ কোটি টকাতকৈ অধিক ধন মুকলি কৰা হয় । ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ত কৃষকসকলক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ বাবদ ১.৭১ লাখ কোটি টকাৰো অধিক ধন বিতৰণ কৰা হৈছিল ।
পিএম-কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত মহিলা কৃষকসকলে ১.০৬ লাখ কোটি টকাৰো অধিক ধন লাভ কৰিছে ৷ প্ৰতি চাৰিজন হিতাধিকাৰীৰ বিপৰীতে প্ৰায় এগৰাকী মহিলা কৃষক ।
পিএম-কিষাণৰ অধীনত লাভ কৰা সাহায্যৰ ফলত কৃষকসকলে বীজ, সাৰ, জলসিঞ্চন, কৃষিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যন্ত্ৰপাতি আৰু অন্যান্য কৃষি প্ৰয়োজনীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত সময়মতে বিনিয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ ফলত কৃষকৰ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইছে, অনানুষ্ঠানিক ঋণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস পাইছে আৰু গ্ৰাম্য পৰিয়ালৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা শক্তিশালী হৈছে ।
পিএম-কিষাণ আঁচনিৰ প্ৰভাৱৰ মূল্যায়ন কেইবাটাও স্বতন্ত্ৰ সংস্থাই কৰিছে । নিটি আয়োগৰ উন্নয়ন নিৰীক্ষণ আৰু মূল্যায়ন কাৰ্যালয়ৰ(ডিএমইঅ’) এক মূল্যায়ন অনুসৰি ৯২ শতাংশতকৈ অধিক হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰা আৰ্থিক সাহায্য কৃষি সম্পৰ্কীয় কাম-কাজ আৰু কৃষিত বিনিয়োগৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি কয় । প্ৰায় ৮৫ শতাংশ হিতাধিকাৰীয়ে কৃষি আয়ৰ উন্নতি আৰু অনানুষ্ঠানিক ঋণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস পোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে ।
২০২০-২১ চনৰ পৰা ২০২৫-২৬ চনলৈকে শস্যৰ উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে । এই সময়ছোৱাত খেতিপথাৰৰ পৰিমাপ প্ৰায় ৯.৬৫ শতাংশ, উৎপাদনশীলতা প্ৰায় ১০.৫৩ শতাংশ আৰু মুঠ শস্য উৎপাদন প্ৰায় ২১.১৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে, যিটোৱে পিএম-কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত কৃষকসকলক প্ৰদান কৰা ব্যাপক সহায় আৰু কৃষি খণ্ডৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সম্ভাৱনাক প্ৰতিফলিত কৰে ।
'ডিজিটেল ইণ্ডিয়া'ৰ ফলপ্ৰসূ ব্যৱহাৰৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ পিএম-কিষাণ আঁচনি । আধাৰভিত্তিক প্ৰমাণীকৰণ, হিতাধিকাৰীৰ ডিজিটেল পৰীক্ষণ আৰু ডিবিটি ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কৃষকসকলক প্ৰত্যক্ষ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে । এই আঁচনিখন কেৱল আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানত সীমাবদ্ধ নহয় ৷ ইয়াৰোপৰি কৃষকৰ আত্মবিশ্বাস, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু কৃষিত বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিছে ।
পিএম-কিষাণ আঁচনিৰ নিৰন্তৰ সম্প্ৰসাৰণে কৃষকসকলৰ কৃষিক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে কৃষি সম্পৰ্কীয় বিপদসমূহ লাঘৱ কৰাৰ লগতে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰিব । চৰকাৰৰ কৃষককেন্দ্ৰিক নীতিৰ মূল স্তম্ভ হিচাপে আছে পিএম-কিষাণ আঁচনি । এই আঁচনিৰ উদ্দেশ্য হৈছে জাতিটোৰ কোটি কোটি কৃষকক সবলীকৰণ কৰা, যাৰ ফলত ভাৰতৰ ‘বিকশিত ভাৰত’(উন্নত ভাৰত)ৰ যাত্ৰাত তেওঁলোকৰ ভূমিকা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰা ।
লগতে পঢ়ক: জলবিদ্যুতৰ পৰা সেউজ উন্নয়নলৈ : ভাৰত-ভূটানৰ সম্পৰ্কত বৈচিত্ৰ্য