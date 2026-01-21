ETV Bharat / bharat

চৰকাৰৰ এক বৃহৎ সিদ্ধান্তই উপকৃত কৰিব ৮.৬৬ কোটি লোকক; ২০৩০-৩১ চনলৈকে ম্যাদ বঢ়াই দিয়া হ’ল এই আঁচনিৰ...

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠকত লোৱা এই সিদ্ধান্তই ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগসমূহক আৰ্থিক সাহায্য নিশ্চিত কৰাৰ লগতে ঋণৰ প্ৰবাহ বৃদ্ধি কৰিব ।

CABINET EQUITY SUPPORT TO SIDBI
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফাইল ফটো (IANS)
Published : January 21, 2026 at 5:44 PM IST

নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে বুধবাৰে চৰকাৰৰ ফ্লেগশ্বিপ আঁচনি অটল পেন্সন যোজনা (এ পি ৱাই) ২০৩০-৩১ বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে অব্যাহত ৰখাৰ লগতে প্ৰচাৰ আৰু উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ বাবে আৰ্থিক সহায় আৰু গেপ ফাণ্ডিং বৃদ্ধিত অনুমোদন জনায় । অসংগঠিত খণ্ডৰ শ্ৰমিকসকলক বৃদ্ধাৱস্থাৰ আয়ৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে ২০১৫ চনৰ ৯ মে’ৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল এ পি ৱাই আঁচনি ।

চলিত বৰ্ষৰ ১৯ ​​জানুৱাৰীলৈকে এ পি ৱাইৰ অধীনত ৮.৬৬ কোটিতকৈ অধিক গ্ৰাহকে এই আঁচনিত নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত জাৰি কৰা এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি, ২০৩০-৩১ চনলৈকে প্ৰযোজ্য হ’বলগা এই আঁচনিখন চৰকাৰে অসংগঠিত শ্ৰমিকৰ মাজত সজাগতা আৰু সামৰ্থ বিকাশকে ধৰি প্ৰচাৰ আৰু উন্নয়নমূলক কাম-কাজত সহায় আগবঢ়াব । এ পি ৱাইয়ে বৰঙণিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৬০ বছৰ বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিমাহে ন্যূনতম ১০০০ টকাৰ পৰা ৫০০০ টকালৈকে নিশ্চিত পেন্সন প্ৰদান কৰে ।

ভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন বেংকলৈও চৰকাৰে ৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ ইকুইটি চাপৰ্টৰ অনুমোদন জনাইছে ৷ যাৰ ফলত ক্ষুদ্ৰ, লঘু আৰু মজলীয়া উদ্যোগলৈ ঋণৰ প্ৰবাহ বৃদ্ধি পাব । এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সিদ্ধান্ত ।

বিত্তীয় সেৱা বিভাগে তিনিটা পৰ্যায়ত ৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ ইকুইটি কেপিটেল ভাৰতীয় লঘু উদ্যোগ বিকাশ বেংক চমুকৈ ছিডবি (SIDBI) ত বিনিয়োগ কৰিব । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ২০২৫-২৬ বৰ্ষত ৩১ মাৰ্চ, ২০২৫ তাৰিখৰ (Book Value) ৫৬৮.৬৫ টকা, ২০২৬-২৭ আৰু ২০২৭-২৮ বিত্তীয় বৰ্ষত ক্ৰমে ১০০০ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে অতিৰিক্ত মূলধনৰ এই বিনিয়োগৰ ফলত ছিডবিয়ে যুক্তিসংগত সুদৰ হাৰত সম্পদ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব ৷ যাৰ ফলত প্ৰতিযোগিতামূলক খৰচত ক্ষুদ্ৰ, লঘু আৰু মজলীয়া উদ্যোগ(এম এছ এম ই) লৈ ঋণৰ প্ৰবাহ বৃদ্ধি পাব ।

ইয়াত আৰু কোৱা হৈছে, ‘‘৫,০০০ কোটি টকাৰ ইকুইটি কেপিটেল ইনফিউজনৰ পিছত ২০২৫ বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষত ৭৬.২৬ লাখৰ পৰা ২০২৮ বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষলৈকে ১০২ লাখলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশা কৰা হৈছে (প্ৰায় ২৫.৭৪ লাখ নতুন এম এছ এম ই হিতাধিকাৰী যোগ কৰা হ'ব)।’’

চৰকাৰী বিবৃতি অনুসৰি, ইকুইটি বিনিয়োগে ১.১২ কোটি চাকৰি সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ২০২৭-২৮ চনৰ শেষলৈকে ২৫.৭৪ লাখ নতুন এম এছ এম ই হিতাধিকাৰী সংযোজন হ’ব ।

