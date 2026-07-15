ETV Bharat / bharat

ছেমি কণ্ডাক্টৰ খণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে ১,২৭,৫০০ কোটি টকাৰ অভিলাষী আঁচনিত কেবিনেটৰ অনুমোদন

বুধবাৰে মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰে । কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

UNION CABINET DECISSION
মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ ফাইল ফটো (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 11:26 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ৷ ভাৰতৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ডিজাইন আৰু উৎপাদন পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বিকাশৰ বাবে ১,২৭,৫০০ কোটি টকাৰ অভিলাষী ‘ছেমিকন ২.০’ প্ৰকল্পত অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে । বুধবাৰে মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰে । কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে ৷ তেওঁ এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত এক পোষ্ট কৰে ৷ পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘এই সিদ্ধান্ত শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত । ছেমিকন ১.০ৰ অধীনত ভাৰতে ছেমি কণ্ডাক্টৰ খণ্ডত প্ৰাৰম্ভিক গতি লাভ কৰিছিল আৰু অসমত সেই গতিবেগে এক সুকীয়া পৰিচয় বিচাৰি পাইছে ৷ জাগীৰোডত আমাৰ ২৭,০০০ টকাৰ কোটিৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ সুবিধা আৰম্ভ হয়, য’ত চলিত বৰ্ষৰ পৰা উৎপাদন আৰম্ভ হ’ব ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘ছেমিকন ২.০ৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বিকাশ সাধন কৰা হ’ব যাতে ভাৰত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ স্বাৱলম্বী হ’ব পাৰে । জটিল প্ৰযুক্তিবিদ্যাত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা অৰ্জন কৰা আৰু ভাৰতৰ স্বাৰ্থৰক্ষা কৰাটো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘম্যাদী দৃষ্টিভংগী ৷ এই পদক্ষেপক আগুৱাই নিবলৈ আৰু এই অভিযানত অধিক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমৰ জাগীৰোড সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত ।’’

উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী চহৰত যানজঁট হ্ৰাস কৰিবলৈ ১৯নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু বাৰাণসী ৰিং ৰোড সংযোগী কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ লগতে গংগা নদীৰ পাৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ বাবেও কেবিনেটে অনুমোদন প্ৰদান কৰে ৷

চৰকাৰৰ মতে, ভাৰতৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ খণ্ডৰ বাবে স্থায়ী, দীৰ্ঘম্যাদী সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজনীয়তাক স্বীকাৰ কৰি আৰু ছেমিকন ১.০ৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা অগ্ৰগতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ছেমিকন ২.০ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে দেশখনক বিশ্বৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰক মানচিত্ৰত স্থান দিয়াৰ চৰকাৰৰ সংকল্পক আৰু অধিক আগুৱাই নিয়া ।

আনহাতে, ছেমিকন ২.০ৰ উদ্দেশ্য হৈছে ছটা স্তৰৰ মাজেৰে যেনে - ডিজাইন, যন্ত্ৰপাতি আৰু সামগ্ৰী, অধিক পৰিমাণে ফেব্ৰিকেচন প্লাণ্ট স্থাপন কৰা, ATMP/OSAT(এছেম্বলি, টেষ্টিং, মাৰ্কিং আৰু পেকেজিং/আউটচ'ৰ্চড ছেমি কণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি আৰু টেষ্ট) উদ্যোগ শক্তিশালী কৰা, গৱেষণা আৰু উন্নয়ন আৰু প্ৰতিভা বিকাশৰ দৰে পৰ্যায়ক ছেমি কণ্ডাক্টৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ মাজেৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিকাশ কৰা ৷

আইএছএম ১.০ ৰ অগ্ৰগতি

কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কয় যে, এতিয়ালৈকে ১২টা উৎপাদন ইউনিটক অনুমোদন দিয়া হৈছে য’ত মুঠ বিনিয়োগৰ পৰিমাণ ১.৬৪ লাখ কোটি টকাতকৈও অধিক । ইয়াৰ ভিতৰত আছে এটা চিলিকন ফেব, এটা চিলিকন কাৰ্বাইড ফেব, এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড গেলিয়াম নাইট্ৰাইড মাইক্ৰ’-এল ই ডি ডিছপ্লে ফেব আৰু নটা পেকেজিং ইউনিট । এই ইউনিটটোৱে গ্ৰাহক সঁজুলি, উদ্যোগিক ইলেক্ট্ৰনিকছ, অটোম’বাইল, শক্তি ইলেক্ট্ৰনিকছ, দূৰসংযোগ আৰু মহাকাশ আদি খণ্ডৰ চিপৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

অনুমোদিত ১২টা প্ৰস্তাৱৰ ভিতৰত তিনিটা কোম্পানী যেনে - মাইক্ৰ’ন, কেইনেছ আৰু চিজি ছেমি ৷ আটাইকেইটাই বাণিজ্যিকভাৱে উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছে আৰু চলিত বৰ্ষতে আন এটা কোম্পানীয়ে উৎপাদন আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

১৯নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-বাৰাণসী ৰিং ৰোড সংযোগী কৰিডৰ

আন আন গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কেবিনেট কমিটীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী চহৰত যান-জঁট হ্ৰাস কৰিবলৈ ১৯নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু বাৰাণসী ৰিং ৰোড সংযোগী কৰিডৰ গঢ়ি তোলাত অনুমোদন জনায় । এই কৰিডৰটোৱে গংগা নদীৰ পাৰকো সংযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিব ।

৪৬.০৩৯ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই প্ৰকল্পটোত ছয়লেনযুক্ত মূল পথৰ লগতে আনুষংগিক কেইবাটাও সুবিধা অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব ৷ হাইব্ৰিড বাৰ্ষিকী মডেল (HAM)ৰ আধাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আঁচনিৰ অধীনত ইয়াক ৰূপায়ণ কৰা হ’ব । মুঠ প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ ব্যয় ১৪,৪৪৭.৬৪ কোটি টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷ এই পথটোৰে ঘণ্টাত ৮০-১০০ কিলোমিটাৰ বেগত বাহনসমূহে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ৷ তেনেস্থলত যাত্ৰাৰ সময় প্ৰায় ৬০ মিনিটৰ পৰা ২০ মিনিটলৈ হ্ৰাস পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ ফলত ১৯নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু কাশী ৰে’ল ষ্টেচনৰ মাজৰ যাত্ৰাৰ সময় প্ৰায় ৫০ মিনিটৰ পৰা প্ৰায় ২৫ মিনিটলৈ হ্ৰাস পাব ৷

ইউৰিয়াৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বিনিয়োগ নীতি-২০২৬

কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ইউৰিয়া-২০২৬ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বিনিয়োগ নীতি সন্দৰ্ভত সাৰ বিভাগৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনায় । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে ইউৰিয়া-২০২৬ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বিনিয়োগ নীতিয়ে কেইবাটাও সুবিধা প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে এই নীতিয়ে দেশত গেছভিত্তিক ইউৰিয়া উৎপাদন প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে ইউৰিয়া খণ্ডত নতুন বিনিয়োগক উৎসাহিত কৰিব ।

ইয়াৰ দ্বাৰা আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায়ক হ’ব । ইয়াৰোপৰি এনআইপি-২০১২ ৰ তুলনাত মূল পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত আছে অধিক স্বচ্ছতাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট আৰু পৰিৱৰ্তনশীল খৰচ পৃথক কৰা, ১২%-১৬% ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি(আৰঅ’ই)ৰ পৰিসৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু প্ৰচলিত বিনিময়ৰ হাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চাৰি বছৰৰ পিছত নিৰ্দিষ্ট খৰচক আইএনআৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি বিদেশী মুদ্ৰাৰ খৰচ হ্ৰাস কৰা ।

তেওঁ লগতে কয় যে, এনআইপি-২০১২ৰ তুলনাত এই ব্যৱস্থাসমূহৰ ফলত এনআইপিইউ-২০২৬ৰ অধীনত স্থাপন কৰা প্ৰতিটো উদ্যোগৰ বাবে ২৫০ কোটি টকাৰো অধিক ধন জমা হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ‘আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত’ৰ সমৰ্থনত ‘ইউৰিয়া-২০২৬ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বিনিয়োগ নীতি’ৰ অধীনত নতুন ইউৰিয়া-উৎপাদন ইউনিটসমূহক সামৰি লোৱা হ’ব ।

বৰ্তমান ৩৩টা ইউৰিয়া উৎপাদনকাৰী ইউনিট কাৰ্যক্ষম হৈ আছে, যাৰ মুঠ ক্ষমতা ২৬৯.৪২ এলএমটি । দেশত ঘৰুৱা ইউৰিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব লাগিব । ঘৰুৱা ইউৰিয়া উৎপাদন আৰু চাহিদাৰ মাজত এটা ব্যৱধান আছে, যিটো আমদানিৰ জৰিয়তে পূৰণ কৰা হয় ।

সাৰ বিভাগে ইউৰিয়া প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিছে ৷ সেয়েহে ইউৰিয়াৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বিনিয়োগ নীতি অতি প্ৰয়োজন বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ৷

ম’বাইল ফোন তৈয়াৰ আঁচনি(এমপিএমএছ)

ইয়াৰোপৰি কেবিনেটে ৬২,৫০০ কোটি টকা বাজেট আবণ্টনৰে ম’বাইল ফোন তৈয়াৰ আঁচনিত অনুমোদন জনায় ।

আঁচনিখনৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

  • অধিক পৰিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি, ঘৰুৱা মূল্য সংযোজন, শক্তিশালী যোগান শৃংখল আৰু বিশ্বৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে ম’বাইল ফোন তৈয়াৰ আঁচনি(এমপিএমএছ) আৰম্ভ কৰিছে ।
  • এমপিএমএছ আঁচনিৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতীয় ব্ৰেণ্ড গঢ়ি তোলা, যাৰ ফলত প্ৰযুক্তিগত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা লাভ কৰা, উল্লেখযোগ্য অৰ্থনৈতিক মূল্য সৃষ্টি কৰা আৰু ডিজাইন, অনুসন্ধান আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় শৈলী সৃষ্টি কৰা ।
  • এই আঁচনিৰ কাৰ্যকাল পাঁচবছৰ, অৰ্থাৎ ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ২০৩০-৩১ বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে এই আঁচনি প্ৰযোজ্য থাকিব ।

প্ৰত্যাশিত ফলাফল

এই আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশত মুঠ ম’বাইল ফোন উৎপাদনৰ নামত প্ৰায় ৩৯,০০,০০০ কোটি টকা ব্য়য় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ সমান্তৰালকৈ ম’বাইল ফোনৰ ৰপ্তানি যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব ।

এই আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৬০,০০০ প্ৰত্যক্ষ চাকৰিৰ সৃষ্টি হ’ব ৷ যাৰ ফলত অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি আৰু কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টিত অৰিহণা যোগাব, একে সময়তে ভাৰতৰ বিশ্বব্যাপী ইলেক্ট্ৰনিকছ উৎপাদন কেন্দ্ৰ হিচাপে স্থিতি শক্তিশালী হ’ব ।

লগতে পঢ়ক: মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য ! হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু গোচৰৰ শুনানি

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ছেমি কণ্ডাক্টৰ খণ্ড
UNION CABINET DECISSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.