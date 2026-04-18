৬০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পালে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ মৰগীয়া বানচ : ২% বৃদ্ধিত কেবিনেটৰ অনুমোদন

৬০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পালে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ মৰগীয়া বানচ : ২% বৃদ্ধিত কেবিনেটৰ অনুমোদন
মৰগীয়া বানচ (ডিএ) আৰু মৰগীয়া সকাহ (ডিআৰ) বৃদ্ধিৰ অনুমোদনে প্ৰায় ৫০.৪৬ লাখ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু ৬৮.২৭ লাখ পেঞ্চনাৰক উপকৃত কৰিব।
By ANI
Published : April 18, 2026 at 5:12 PM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ মৰগীয়া বানচ (ডি এ) ২ শতাংশ বৃদ্ধিৰ বাবে মন্ত্ৰীসভাই অনুমোদন জনাইছে । শনিবাৰে কেবিনেট বৈঠকত লোৱা এই সিদ্ধান্তৰ ফলত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ বৰ্তমানৰ মৰগীয়া বানচ ৫৮ শতাংশৰ পৰা ৬০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব । এই পৰিৱৰ্তনে কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ গাঁথনি পুনৰীক্ষণৰ বাবে দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলায় । এই ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে মৰগীয়া সকাহ (ডিআৰ)ৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য, যিটো একেদৰে ৫৮ শতাংশৰ পৰা ৬০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে অৱগত কৰি তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয় যে মৰগীয়া বানচ আৰু মৰগীয়া সকাহ দুয়োটা বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজকোষৰ ওপৰত বছৰি মুঠ ৬,৭৯১.২৪ কোটি টকাৰ বোজা পৰিব ।
২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক ডিএ আৰু পেঞ্চনাৰসকলক ডিআৰৰ অতিৰিক্ত কিস্তি মুকলি কৰাৰ অনুমোদনে বৰ্তমানৰ মৌলিক দৰমহা/পেঞ্চনৰ ৫৮ শতাংশ হাৰৰ তুলনাত ২ শতাংশ বৃদ্ধিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱ কমোৱাৰ বাবে এই বৃদ্ধি কৰা হৈছে । চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ ফলত প্ৰায় ৫০.৪৬ লাখ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু ৬৮.২৭ লাখ পেঞ্চনাৰ উপকৃত হ'ব ।
মৰগীয়া বানচ হৈছে জীৱন-যাপনৰ খৰচৰ পৰিৱৰ্তনৰ হিচাপ দিবলৈ ডিজাইন কৰা এক মৌলিক সালসলনি, যিটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলক সহায় কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে নিৰ্দিষ্ট আয়ৰ ওপৰত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱ কম কৰা । এই ভাট্টা মূল দৰমহাৰ শতাংশ হিচাপে গণনা কৰা হয় আৰু কৰ্মচাৰীৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বজাই ৰাখিবলৈ নিৰ্ধাৰিত মুদ্ৰাস্ফীতি সূচকাংকৰ ভিত্তিত সময়ে সময়ে সংশোধন কৰা হয় ।
মৰগীয়া বানচ বছৰত দুবাৰকৈ সংশোধন কৰা হয়, সাধাৰণতে জানুৱাৰী আৰু জুলাই মাহত । শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ শ্ৰম ব্যুৰোৱে প্ৰতিমাহে প্ৰকাশ কৰা ঔদ্যোগিক শ্ৰমিকৰ বাবে গ্ৰাহক মূল্য সূচকাংক (চিপিআই-আইডব্লিউ)ৰ ভিত্তিত ইয়াৰ গণনা কৰা হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই ২০২৫ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে মৰগীয়া বানচ (ডিএ) আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে মৰগীয়া সকাহ (ডিআৰ) ৩ শতাংশ বৃদ্ধিৰ অনুমোদন জনাইছিল ।
