ভুল তথ্যৰ যুগত সংবাদ মাধ্যমে সত্যক পোহৰলৈ অনা উচিত : উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ
ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণৰ অংশগ্ৰহণ । ৰামোজী ৰাওৰ উচ্চ প্ৰশংসা ৰাধাকৃষ্ণণৰ ।
Published : November 17, 2025 at 10:07 AM IST
হায়দৰাবাদ : চেৰুকুৰী ৰামোজী ৰাওৰ ৮৯ সংখ্যক জন্মজয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ৭ গৰাকী বিশিষ্ট লোকক আগবঢ়োৱা হৈছে ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা । ৰামোজী ফিল্ম চিটীত অনুষ্ঠিত বৃহৎ বঁটাপ্ৰদান অনুষ্ঠানত দেশৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণকে ধৰি কেইবাগৰাকী নেতা তথা বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে ৰামোজী ৰাওলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ ভুল তথ্য আৰু তথ্যৰ অতিৰিক্ত বোজাৰ যুগত দৰ্শকৰ সন্মুখত সত্য খবৰ আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমে লোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে শ্ৰী ৰামোজী ৰাৱে পৰিয়ালৰ লগতে তেওঁ গঢ়ি তোলা প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠানতে দলীয় মনোভাৱৰ মূল্যবোধৰ বীজ সিঁচি থৈ গৈছে । উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, "ৰামোজী ৰাও এজন মহান ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী আছিল । এনে এজন ব্যক্তি যিয়ে নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল এখন দূৰৱৰ্তী গাঁৱৰ পৰা, ইয়াৰ আমাৰ বেছিভাগৰে দৰে..., তেওঁ এখন ৰাজ্য সৃষ্টি কৰিছে । ৰামোজী ৰাৱে ধাৰণাক প্ৰতিষ্ঠানলৈ আৰু সপোনক চিৰস্থায়ী বাস্তৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে । তেওঁ কেৱল সংবাদ মাধ্যম আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আগৰণুৱা নহয় বৰঞ্চ সমাজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তথ্য, সৃষ্টিশীলতা আৰু উদ্যোগৰ শক্তিত বিশ্বাস কৰা এজন জাতি নিৰ্মাতা । তেওঁৰ কামে ভাৰতীয় সাংবাদিকতা, মনোৰঞ্জন আৰু উদ্যোগীকৰণৰ পৰিৱেশ পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰিলে । সত্য আৰু উৎকৃষ্টতাৰ প্ৰতি তেওঁৰ দায়বদ্ধতাই সমগ্ৰ প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।" উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাধাকৃষ্ণণৰ মতে ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা তেওঁৰ প্ৰতি প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হ'ব ।
Hon’ble Vice-President Shri C. P. Radhakrishnan graced the inaugural Ramoji Excellence Awards 2025 at Ramoji Film City, Hyderabad, Telangana, as the Chief Guest today.— Vice-President of India (@VPIndia) November 16, 2025
He paid heartfelt tributes to Shri Ramoji Rao, describing him as a visionary nation-builder who transformed… pic.twitter.com/TB8l9RiDqm
উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, "এই বঁটাৰ জৰিয়তে আমি উৎকৃষ্টতাক সজীৱ কৰি তোলা, আনক অনুপ্ৰাণিত কৰা আৰু সমাজত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা ব্যক্তি আৰু প্ৰতিষ্ঠানক সন্মান জনোৱা একে মনোভাৱ আৰু দায়বদ্ধতা দেখিবলৈ পাওঁ । কাৰোবাক অনুপ্ৰাণিত নকৰালৈকে সফলতা আপোনাৰ নহয় । ৰামোজী ৰাৱে সমাজৰ যত্ন লৈছিল আৰু সেয়াই হৈছে সমাজৰ প্ৰকৃত সফলতাৰ কাহিনী ।"
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ ৰামোজী ৰাৱে তেলুগু ৰাজ্যৰ (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানা) সীমান্তৰ বাহিৰত সমাজলৈ কেনেদৰে অৰিহণা যোগাইছে সেই কথা স্মৰণ কৰে ।
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ব্যাখ্যা কৰে যে কেনেকৈ এটা উদ্যোগে এক উচ্চ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিব পাৰে, নিয়োগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, প্ৰতিভাৰ সমৰ্থন কৰিব পাৰে আৰু লাখ লাখ লোকক সবল কৰিব পাৰে । তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰতিষ্ঠানসমূহ কেৱল পুঁজি আৰু আন্তঃগাঁথনিৰে নিৰ্মাণ কৰা নহয় বৰঞ্চ মূল্যবোধ, নিষ্ঠা আৰু উৎকৃষ্টতাৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় । তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় যে দেশখনে প্ৰযুক্তি আৰু যুৱ শক্তিৰ সংযুক্ত শক্তিৰে জ্ঞান-চালিত, উদ্ভাৱন-নেতৃত্বশীল জাতি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰি নতুন বিশ্বযুগৰ আগশাৰীত থিয় দিছে ।
তেওঁ লগতে কয়, "ভাৰতে ৰূপান্তৰৰ শক্তিৰে কাহিনী ৰচনা কৰিছে । ৰাজ্যপাল জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাই মোক কৈছিল যে কেনেকৈ কোনোবাই চিত্ৰনাট্য লৈ ফিল্ম চিটিত খোজকাঢ়িব পাৰে আৰু প্ৰথম প্ৰিণ্ট লৈ খোজকাঢ়ি যাব পাৰে । তাৰ অৰ্থ হ'ল এই প্ৰতিষ্ঠানটো সৃষ্টি কৰাত ৰামোজীয়ে কিমান কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল ।"
তেওঁ কয় যে অধিক স্বচ্ছতাই উন্নত শাসন ব্যৱস্থাৰ সূচনা কৰিব, যাৰ অৰ্থ হৈছে নাগৰিকসকলৰ বাবে অধিক সহায়ক । তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক তেওঁলোকৰ বাতৰি আৰু তথ্যৰ উৎসৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ভুল তথ্য কেনেদৰে দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰে সেই সন্দৰ্ভত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি সকলোকে আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা সমাজৰ উন্নতিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
তেওঁ কয় যে দেশখনে বিকাশিত ভাৰত ২০৪৭ৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সত্য, বস্তুনিষ্ঠ আৰু ন্যায়সংগত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ মূল ভেটি হ'ব লাগে । ৰাধাকৃষ্ণণে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক উদ্ভাৱন, ষ্টাৰ্টআপ আৰু মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, "আজি বিজ্ঞানৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে বিশেষকৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ক্ষেত্ৰত বাস্তৱ আৰু ভুৱা বাতৰিৰ পাৰ্থক্য বিচাৰি উলিওৱাটো কঠিন হৈ পৰিছে । সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা এতিয়া অধিক দায়িত্বশীল । আমি দৰ্শকক সুৰক্ষা দিব লাগিব আৰু সত্যৰ বিষয়ে তেওঁলোকক জনাব লাগিব ।"
দেশখনক ড্ৰাগছমুক্ত কৰিবলৈ সংবাদ মাধ্যমৰো ডাঙৰ ভূমিকা আছে বুলিও তেওঁ কয় । তেওঁ সকীয়াই দিয়ে যে কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ অব্যাহত আছে । তেওঁ কয়, "আমি সকলোৱে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লাগিব । আমি এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগিব । সেইটোৱেই আন্দোলন যিটো মই আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিছো । মই ভাবিছো যে ই এক জনসাধাৰণৰ আন্দোলন হ'ব লাগে । জাতি, ধৰ্ম, ভাষা সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"
তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এ ৰেৱন্ত ৰেড্ডীৰ উদ্ধৃতি দি ৰাধাকৃষ্ণণে ৰেড্ডীৰ মন্তব্যক আদৰণি জনায় যে প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ভেংকয়া নাইডুৱে যিদৰে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক সহায় কৰিছিল, সেইদৰে সহায় কৰিব লাগে । উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে দুয়োপক্ষৰ মাজত হোৱা বিবাদবোৰ সমাধান হ'ব, কিয়নো তেওঁলোক এটা পৰিয়ালৰ ভাই-ভনীৰ দৰে । তেওঁ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু ৰেৱন্ত ৰেড্ডীক গুৰু আৰু শিষ্য বুলিও অভিহিত কৰে ।