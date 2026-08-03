ETV Bharat / bharat

উপ-নিৰ্বাচন ২০২৬: বিজেপিৰ দুৰ্গ বাংকীপুৰত প্ৰশান্ত কিশোৰৰ জয়লাভ

নীতিন নবীনৰ সমষ্টিত প্ৰায় ১৮ হাজাৰ ভোটত বিজেপিক পৰাভূত কৰি অভিলেখ ৰচনা প্ৰশান্ত কিশোৰৰ...

Bypolls 2026
বংকীপুৰত প্ৰায় ১৮ হাজাৰ ভোটত প্ৰশান্ত কিশোৰৰ জয়লাভ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু গুজৰাটৰ তিনিখন বিধানসভা আসনৰ বাবে সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হয় উপ-নিৰ্বাচন ৷ ইতিমধ্যে তিনিওটা সমষ্টিৰে ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে । বিজেপিয়ে গুজৰাটত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিহাৰত 'জন সুৰাজ পাৰ্টী' আৰু মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে ৷

বাংকীপুৰ সমষ্টিৰ ফলাফল:

এই উপ-নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত আছিল বিহাৰৰ বংকীপুৰ সমষ্টি । কিয়নো এইটো হৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ সমষ্টি ।

এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বিজেপিৰ নীৰজ কুমাৰ আৰু জয় সূৰজ পাৰ্টীৰ প্ৰশান্ত কিশোৰে । কিন্তু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ সমষ্টিত গেৰুৱা বাহিনী চৰম বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে।

বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীৰজ কুমাৰক ১৮,৯৫৩ টা ভোটত পৰাস্ত কৰে প্ৰশান্ত কিশোৰে । বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৪৪,২৫০ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰশান্ত কিশোৰে ৬৩,২০৩ টা ভোট লাভ কৰে । বাংকীপুৰ সমষ্টিক বিজেপিৰ দুৰ্গ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল । কিন্তু এই উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এই সমষ্টিটো হেৰুৱাব লগা হয় ।

মঞ্জলপুৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ জয়:

গুজৰাটৰ মঞ্জলপুৰ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সতেন্দ্ৰভাই পেটেলে কংগ্ৰেছৰ ভিখাভাই ৰাবাৰিক পৰাস্ত কৰে ৷ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৫৫,৪৮১ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰে ২৪,৮৫১ টা ভোট । ৩০,৬৩০ টা ভোটৰ ব্যৱধানত সতেন্দ্ৰভাই পেটেল জয়ী হয়।

দাতিয়াত কংগ্ৰেছৰ জয়লাভ

ইফালে মধ্যপ্ৰদেশৰ দতিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থীক পৰাস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে । এই আসনত বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল আশুতোষ তিৱাৰীক আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ঘনশ্যাম সিং ৷ ভোট গণনাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত বিজেপি প্ৰাৰ্থী আশুতোশ তিৱাৰী আগবাঢ়ি আছিল যদিও ১৫ ৰাউণ্ডৰ গণনাৰ অন্তত বিজয়ৰ হাঁহি মাৰে কংগ্ৰেছৰ ঘনশ্যাম সিঙে ।

কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৬৬,৭১৭ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ আশুতোশ তিৱাৰীয়ে লাভ কৰে ৬০,৭৮০ টা ভোট । ৬০৫৬ টা ভোটত জয়লাভ কৰে ঘনশ্যাম সিঙে ।

লগতে পঢ়ক: মহিলা মল্লযুঁজাৰুৰ যৌন শোষণৰ গোচৰত দোষমুক্ত ব্ৰীজভূষণ সিং; জানো আহক সমগ্ৰ ঘটনাটো কি আছিল...

TAGGED:

বাংকীপুৰ বিধানসভা
প্ৰশান্ত কিশোৰ
জন সূৰজ পাৰ্টী
নীতিন নবীন
BYPOLLS 2026 RESULTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.