উপ-নিৰ্বাচন ২০২৬: বিজেপিৰ দুৰ্গ বাংকীপুৰত প্ৰশান্ত কিশোৰৰ জয়লাভ

উপ-নিৰ্বাচন ২০২৬: বিজেপিৰ দুৰ্গ বাংকীপুৰত প্ৰশান্ত কিশোৰৰ জয়লাভ
নীতিন নবীনৰ সমষ্টিত প্ৰায় ১৮ হাজাৰ ভোটত বিজেপিক পৰাভূত কৰি অভিলেখ ৰচনা প্ৰশান্ত কিশোৰৰ...
Published : August 3, 2026 at 6:35 PM IST
নতুন দিল্লী: বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু গুজৰাটৰ তিনিখন বিধানসভা আসনৰ বাবে সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হয় উপ-নিৰ্বাচন ৷ ইতিমধ্যে তিনিওটা সমষ্টিৰে ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে । বিজেপিয়ে গুজৰাটত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিহাৰত 'জন সুৰাজ পাৰ্টী' আৰু মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে ৷
বাংকীপুৰ সমষ্টিৰ ফলাফল:
এই উপ-নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত আছিল বিহাৰৰ বংকীপুৰ সমষ্টি । কিয়নো এইটো হৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ সমষ্টি ।
এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বিজেপিৰ নীৰজ কুমাৰ আৰু জয় সূৰজ পাৰ্টীৰ প্ৰশান্ত কিশোৰে । কিন্তু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ সমষ্টিত গেৰুৱা বাহিনী চৰম বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে।
বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীৰজ কুমাৰক ১৮,৯৫৩ টা ভোটত পৰাস্ত কৰে প্ৰশান্ত কিশোৰে । বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৪৪,২৫০ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰশান্ত কিশোৰে ৬৩,২০৩ টা ভোট লাভ কৰে । বাংকীপুৰ সমষ্টিক বিজেপিৰ দুৰ্গ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল । কিন্তু এই উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এই সমষ্টিটো হেৰুৱাব লগা হয় ।
মঞ্জলপুৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ জয়:
গুজৰাটৰ মঞ্জলপুৰ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সতেন্দ্ৰভাই পেটেলে কংগ্ৰেছৰ ভিখাভাই ৰাবাৰিক পৰাস্ত কৰে ৷ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৫৫,৪৮১ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰে ২৪,৮৫১ টা ভোট । ৩০,৬৩০ টা ভোটৰ ব্যৱধানত সতেন্দ্ৰভাই পেটেল জয়ী হয়।
দাতিয়াত কংগ্ৰেছৰ জয়লাভ
ইফালে মধ্যপ্ৰদেশৰ দতিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থীক পৰাস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে । এই আসনত বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল আশুতোষ তিৱাৰীক আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ঘনশ্যাম সিং ৷ ভোট গণনাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত বিজেপি প্ৰাৰ্থী আশুতোশ তিৱাৰী আগবাঢ়ি আছিল যদিও ১৫ ৰাউণ্ডৰ গণনাৰ অন্তত বিজয়ৰ হাঁহি মাৰে কংগ্ৰেছৰ ঘনশ্যাম সিঙে ।
কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৬৬,৭১৭ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ আশুতোশ তিৱাৰীয়ে লাভ কৰে ৬০,৭৮০ টা ভোট । ৬০৫৬ টা ভোটত জয়লাভ কৰে ঘনশ্যাম সিঙে ।
লগতে পঢ়ক: মহিলা মল্লযুঁজাৰুৰ যৌন শোষণৰ গোচৰত দোষমুক্ত ব্ৰীজভূষণ সিং; জানো আহক সমগ্ৰ ঘটনাটো কি আছিল...