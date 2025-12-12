ETV Bharat / bharat

ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ প্ৰসন্ন মনে উভতি আহি আছিল ঘৰলৈ, কিন্তু নাজানিছিল আদবাটতে যে ৰৈ আছে মৃত্যুদূত

তীৰ্থযাত্ৰীসকলে ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷

ROAD ACCIDENT IN ANDHRA PRADESH
বাছ বাগৰি তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যু (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 12, 2025 at 11:07 AM IST

চিণ্টুৰ(অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ): সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ বাছ দুৰ্ঘটনা ৷ তীৰ্থযাত্ৰীক কঢ়িয়াই আনি থকা এখন বাছ দ খাৱৈত বাগৰি পৰাত নিহত হয় ৯ জনকৈ লোক ৷ অৱশ্যে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।

বাছখনত থকা লোকসকলে ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে গৈছিল ৷ মন্দিৰ দৰ্শনৰ পিছত ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ৷ বাছখনত দুজন চালকসহ মুঠ ৩৫ জন যাত্ৰী আছিল ।

নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ খাৱৈত বাগৰি পৰে বাছখন (ETV Bharat)

জানিব পৰা মতে, বাছখনে যাত্ৰীসকলক কঢ়িয়াই আহি থকা অৱস্থাতে এটা কেঁকুৰি পায় আৰু কেঁকুৰিটোত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাছখন দ খাৱৈত বাগৰি পৰে ৷ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আল্লুৰি সীতাৰামাৰাজু জিলাৰ চিণ্টুৰ-মাৰেডুমিলি ঘাট পথৰ ৰাজুগৰীমেটা কেঁকুৰিত ৷

চিণ্টুৰ জিলাৰ পৰা অহা তীৰ্থযাত্ৰীসকলে এখন ব্যক্তিগত ট্ৰেভেল বাছত তেলেংগানালৈ গৈছিল ৷ তাত থকা ৰাম মন্দিৰ পৰিদৰ্শনৰ পিছত তীৰ্থযাত্ৰীসকলে মাৰেডুমিলি হৈ অন্নৱৰামলৈ যাত্ৰা কৰিছিল যদিও আদবাটতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ।

ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে চিণ্টুৰ আৰক্ষী । আৰক্ষী বিষয়াসকলে কয়, ‘‘বাছখনত ৩৫ জন যাত্ৰী আৰু দুজন চালক আছিল ৷ ইয়াৰে ৯ জনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে । ২২ জনতকৈও অধিক আহতক চিণ্টুৰৰ স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত চিণ্টুৰ-মাৰেডুমিলি ঘাইপথত তীব্ৰ যান-জঁটৰ সৃষ্টি হয় ।’’

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশৰ লগতে সাহায্য ঘোষণা

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত সংঘটিত বাছ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ প্ৰতি শোক প্ৰকাশ কৰি এক্সত কয়, ‘‘ই অত্যন্ত দুখজনক । এই জটিল সময়ত নিহত লোকসকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ৷ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য লাভৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।’’

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ পৰা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিয়াললৈ ২ লাখ টকা আৰু আহতসকলক ৫০ হাজাৰ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰা হ’ব ।

মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ শোক

আল্লুৰি জিলাত সংঘটিত এই বাছ দুৰ্ঘটনাত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ ব্যক্ত কৰিছে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে । বাছখন দ খাৱৈত পৰি মৃত্যু হোৱা তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী নাইডুৱে বিষয়াসকলৰ সৈতে কথা পাতি আহতসকলৰ লগতে পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ লগতে যথাসম্ভৱ সকলো সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ৷

