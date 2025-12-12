ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ প্ৰসন্ন মনে উভতি আহি আছিল ঘৰলৈ, কিন্তু নাজানিছিল আদবাটতে যে ৰৈ আছে মৃত্যুদূত
তীৰ্থযাত্ৰীসকলে ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
Published : December 12, 2025 at 11:07 AM IST
চিণ্টুৰ(অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ): সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ বাছ দুৰ্ঘটনা ৷ তীৰ্থযাত্ৰীক কঢ়িয়াই আনি থকা এখন বাছ দ খাৱৈত বাগৰি পৰাত নিহত হয় ৯ জনকৈ লোক ৷ অৱশ্যে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
বাছখনত থকা লোকসকলে ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে গৈছিল ৷ মন্দিৰ দৰ্শনৰ পিছত ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ৷ বাছখনত দুজন চালকসহ মুঠ ৩৫ জন যাত্ৰী আছিল ।
জানিব পৰা মতে, বাছখনে যাত্ৰীসকলক কঢ়িয়াই আহি থকা অৱস্থাতে এটা কেঁকুৰি পায় আৰু কেঁকুৰিটোত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাছখন দ খাৱৈত বাগৰি পৰে ৷ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আল্লুৰি সীতাৰামাৰাজু জিলাৰ চিণ্টুৰ-মাৰেডুমিলি ঘাট পথৰ ৰাজুগৰীমেটা কেঁকুৰিত ৷
চিণ্টুৰ জিলাৰ পৰা অহা তীৰ্থযাত্ৰীসকলে এখন ব্যক্তিগত ট্ৰেভেল বাছত তেলেংগানালৈ গৈছিল ৷ তাত থকা ৰাম মন্দিৰ পৰিদৰ্শনৰ পিছত তীৰ্থযাত্ৰীসকলে মাৰেডুমিলি হৈ অন্নৱৰামলৈ যাত্ৰা কৰিছিল যদিও আদবাটতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ।
ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে চিণ্টুৰ আৰক্ষী । আৰক্ষী বিষয়াসকলে কয়, ‘‘বাছখনত ৩৫ জন যাত্ৰী আৰু দুজন চালক আছিল ৷ ইয়াৰে ৯ জনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে । ২২ জনতকৈও অধিক আহতক চিণ্টুৰৰ স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত চিণ্টুৰ-মাৰেডুমিলি ঘাইপথত তীব্ৰ যান-জঁটৰ সৃষ্টি হয় ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশৰ লগতে সাহায্য ঘোষণা
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంలో ప్రాణనష్టం సంభవించడం చాలా బాధాకరం. ఈ క్లిష్ట సమయంలో బాధిత ప్రజలు మరియు వారి కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ, గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2025
ప్రమాదంలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు…
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত সংঘটিত বাছ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ প্ৰতি শোক প্ৰকাশ কৰি এক্সত কয়, ‘‘ই অত্যন্ত দুখজনক । এই জটিল সময়ত নিহত লোকসকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ৷ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য লাভৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ পৰা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিয়াললৈ ২ লাখ টকা আৰু আহতসকলক ৫০ হাজাৰ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰা হ’ব ।
মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ শোক
భద్రాచలం నుంచి అన్నవరం వెళుతున్న యాత్రికుల ప్రైవేటు బస్సు అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతూరు మండలం తులసిపాకలు ఘాట్ రోడ్ లో లోయలో పడి పలువురు మృతి చెందడంపై గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఉన్నతాధికారులు తక్షణం ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి…— CMO Andhra Pradesh (@AndhraPradeshCM) December 12, 2025
আল্লুৰি জিলাত সংঘটিত এই বাছ দুৰ্ঘটনাত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ ব্যক্ত কৰিছে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে । বাছখন দ খাৱৈত পৰি মৃত্যু হোৱা তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী নাইডুৱে বিষয়াসকলৰ সৈতে কথা পাতি আহতসকলৰ লগতে পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ লগতে যথাসম্ভৱ সকলো সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ৷
