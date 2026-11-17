গভীৰ খাৱৈত বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ : নিহত ১০, আহত ২৫
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰো শোক প্ৰকাশ ৷ প্ৰাথমিক তদন্ত অনুসৰি, হৰিদ্বাৰৰ পৰা বদ্ৰীনাথ অভিমুখে গৈ থকা বাছখনৰ চালকে গুলাৰৰ সমীপত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱায় ।
Published : November 17, 2026 at 10:09 AM IST
ঋষিকেশ (উত্তৰাখণ্ড) : উত্তৰাখণ্ডৰ ঋষিকেশ-বদ্ৰীনাথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মঙলবাৰে পুৱা এখন যাত্ৰীবাহী বাছ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গভীৰ খাৱৈত বাগৰি পৰাত কমেও ১০ জন যাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ২০ জন আহত হয় ৷ হৰিদ্বাৰৰ পৰা বদ্ৰীনাথলৈ যাত্ৰা কৰা বাছখনে মুনিকিৰেটি থানাৰ অন্তৰ্গত গুলাৰৰ সমীপত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গভীৰ খাৱৈত বাগৰি পৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এই দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰা আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ৷ তেওঁ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷
Deeply disturbed to learn about the loss of lives due to a mishap in Tehri Garhwal district of Uttarakhand. I extend my deepest condolences to the bereaved families in this hour of grief. Praying for the speedy recovery of the injured: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 17, 2026
ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে গুলাৰ, শিৱপুৰী আৰু ব্যাসী আৰক্ষী চকীৰ লগতে মুনিকিৰেটি আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ ইয়াৰ লগতে এছ ডি আৰ এফ, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ সেৱা আৰু এম্বুলেঞ্চৰ দলকো ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
VIDEO | Uttarakhand: Eight killed, 26 injured as bus plunges into 100-metre gorge in Tehri Garhwal. #UttarakhandNews #TehriGarhwal (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/S4libj2ESx— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
উদ্ধাৰ অভিযানৰ তদাৰক কৰিবলৈ নৰেন্দ্ৰনগৰ চক্ৰ বিষয়া আৰু মুনিকেৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াও উপস্থিত থাকে ।
পুৱা ৩:১৫ বজাত হৰিদ্বাৰৰ পৰা যোশীমঠলৈ যাত্ৰা কৰা বিশ্বনাথ সেৱা বাছখন গুলাৰৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । এই পৰ্যন্ত এই দুৰ্ঘটনাত ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ২৫ জন লোক আহত হৈছে । ইয়াৰে ১৮ জনক এইমছ ঋষিকেশত আৰু বাকী সাতজনক ঋষিকেশ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । উদ্ধাৰ অভিযান সম্পূৰ্ণ হৈছে । আহতসকলৰ চিকিৎসা ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু মৃতকৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পৰা যায় ।
-শৈলেন্দ্ৰ সিং নেগী, অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ, তেহৰী
এছ ডি আৰ এফে আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ সহযোগত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু আহতসকলক খাৱৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷
উদ্ধাৰকাৰী দলে এই পৰ্যন্ত ১০ জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বৰ্তমানলৈ মৃত আৰু আহতসকলৰ সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই ৷
ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के गूलर, रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ क्षेत्र तथा टिहरी जनपद की दोगी पट्टी के बांसकाटल में हुई सड़क दुर्घटनाओं में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। इन दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए तथा प्रभावितों की हरसंभव सहायता सुनिश्चित की जाए।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 17, 2026
উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে এই দুৰ্ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰি আহতসকলক উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদানৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সম্ভৱপৰ সকলো সহায় নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ৫:৩০ বজাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ দুৰ্ঘটনাটোৰ সঠিক কাৰণ বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
দুৰ্ঘটনাত বাছখনৰ সন্মুখৰ অংশ যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ৷ ঋষিকেশ-বদ্ৰীনাথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই দুৰ্ঘটনাই পাহাৰীয়া পথত যান-বাহন সুৰক্ষাৰ ওপৰত পুনৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে ৷ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ ইউ কে ০৯ পি এ ৯৭৭৯ ৷