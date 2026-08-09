অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বুমলা পাছৰ পাৰ্মিটৰ নতুন নিয়ম, কিয় প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে নতুন নিয়ম

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বুমলা পাছৰ পাৰ্মিটৰ নতুন নিয়ম, কিয় প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে নতুন নিয়ম
১০ আগষ্টৰ পৰা বুমলা পাছৰ পাৰ্মিটত নতুন নিয়ম, কিয় প্ৰশাসনে ল'লে এই পদক্ষেপ ৷
Published : August 9, 2026 at 2:22 PM IST
তেজপুৰ : আপোনাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাহাৰীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগৰ বাবে বুমলা ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি ? যদি আছে তেতিয়া হ'লে বুমলা পাছ বা পাৰপত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত নীতি-নিয়ম সলনি কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰশাসনে ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ প্ৰশাসনে বুমলা পাছ ভ্ৰমণৰ বাবে পাৰ্মিট লাভৰ প্ৰক্ৰিয়াত নতুন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ।
টাৱাং জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা এক বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, ১০ আগষ্ট, ২০২৬ৰ পৰা বুমলা পাছ পাৰ্মিটৰ আবেদন আৰু জাৰি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অনলাইন ব্যৱস্থাৰে সম্পন্ন কৰা হ’ব । জিলা প্ৰশাসনৰ জাননী অনুসৰি, পৰ্যটক, ট্যুৰ অপাৰেটৰ, ট্ৰেভেল এজেন্সী আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলে হোৱাট এপ নং ৮৯৭৪২-৪৪০৮১ অথবা bumlapass.in ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে পাৰ্মিটৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ।
বুমলা পাছ কিয় জনাজাত ?
বুমলা পাছ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ ভাৰত-চীন সীমান্তৰ সমীপৰ প্ৰায় ১৫,০০০ ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্বত্য গিৰিপথ । পূব হিমালয়ৰ অতি দুৰ্গম আৰু উচ্চভূমি অঞ্চলত অৱস্থিত বুমলা বছৰৰ অধিকাংশ সময়তে তুষাৰে আৱৰি থাকে ৷ অত্যন্ত ঠাণ্ডা তথা প্ৰতিকূল বতৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
ভাৰত-চীন প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা চমুকৈ এলএচিৰ সমীপত অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে বুমলা ভাৰতৰ বাবে কৌশলগত আৰু সামৰিক ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব যথেষ্ট । একে সময়তে, তুষাৰাবৃত পাহাৰ, মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আৰু সীমান্ত অঞ্চলৰ বিশেষ পৰিৱেশৰ বাবে বুমলা পৰ্যটকৰ বাবেও এক আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰ ৷ টাৱাঙৰ পৰা অনুমোদিত পাৰ্মিটৰ জৰিয়তে পৰ্যটকসকলে বুমলা পাছ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে ।
বুমলা পাছৰ বাবে কি কি নতুন নিয়ম ?
প্ৰশাসনে জাৰি কৰা তথ্য অনুসৰি, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাহিৰৰ প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটকৰ বাবে ১০০ টকাৰ দৰ্শনৰ মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । অৱশ্যে ১২ বছৰৰ তলৰ শিশুক এই মাচুলৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে । ২০২৬ চনৰ কঠিন আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা নিয়ম (Solid Waste Management Rules)ৰ বিধান অনুসৰি এই মাচুল আৰোপ কৰা হৈছে ।
প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বুমলা অঞ্চলৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীলতা, সীমিত সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া আৰু পৰ্যটনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা আৱৰ্জনা নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । সংগ্ৰহ কৰা মাচুলৰ ধন বুমলা আৰু টাৱাং জিলাৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব বুলি প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিছে । ১০ আগষ্টৰ পৰা এই নতুন ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলৰ ২৭ টা স্থানক চৰকাৰী মানচিত্ৰত স্বীকৃতি ভাৰতৰ